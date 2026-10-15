Под въпрос е строежът на трета писта на едно от най-натоварените летища в Европа

Отказът от изграждането на трета писта на летище „Хийтроу“ ще бъде „огромно пропусната възможност“ за Великобритания, предупреди главният изпълнителен директор на летището Томас Волдбай. Той настоя правителството да изясни позицията си по проекта, след като премиерът Анди Бърнам отказа да каже дали го подкрепя.

„Ако не могат да инвестират в „Хийтроу“, тези пари ще бъдат инвестирани някъде другаде по света“, заяви Волдбай пред Би Би Си. По думите му става дума за частни средства, а не за публични пари, което означава, че при отказ от проекта те няма да останат във Великобритания.

„Това би било наистина тъжна, огромна пропусната възможност за тази страна“, каза Волдбай.

Позицията на кабинета по третата писта остава неясна. Департаментът за транспорта съобщи, че преглежда отговорите от обществената консултация и обмисля следващите стъпки. От ведомството заявиха, че правителството подкрепя разширяването на летищата, когато то създава растеж и възможности, но едновременно с това отговаря на изискванията за опазване на околната среда.

Според правителствената оценка разширяването на „Хийтроу“ има потенциал да донесе около 40 млрд. паунда икономически ползи за страната. Предишният финансов министър Рейчъл Рийвс подкрепи проекта през 2025 г. и заяви, че третата писта е „много необходима“.

Изграждането на третата писта се оценява на 33 млрд. паунда. Планът включва събаряне на стотици жилища, отклоняване на реки и промяна на трасето на магистрала М25 между изходи 14 и 15, която трябва да премине през тунел под новата писта.

„Хийтроу“ обслужва над 80 милиона пътници годишно с четири терминала и две писти. При разширяване броят на полетите може да нарасне от сегашния лимит от 480 000 до 720 000 годишно, или средно близо 2000 на ден.

Първоначалният план предвиждаше третата писта да заработи до 2035 г. Заради проблеми с планирането и регулаторните процедури летището вече допуска забавяне до 2039 г. Инвеститорите трябва да вземат решение дали да продължат с проекта в началото на 2027 г.

„Хийтроу“ е собственост на консорциум, в който най-голям дял има френската частна инвестиционна компания „Ардиан“. Сред останалите инвеститори са Инвестиционният орган на Катар, Саудитският публичен инвестиционен фонд и Китайската инвестиционна корпорация. Проектът среща съпротива от местни жители, политици и природозащитни организации.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg