Летища във Вашингтон и Палм Бийч може да бъдат преименувани в чест на Тръмп

Летища, разположени в близост до Вашингтон и Палм Бийч, Флорида, може да бъдат преименувани в чест на президента на САЩ Доналд Дж. Тръмп. Това съобщи The New York Times (NYT).

Според вестника, организации, свързани със семейство Тръмп, наскоро са подали заявки за търговски марки за няколко американски самолета: Международно летище „Президент Доналд Дж. Тръмп“, Международно летище „Доналд Дж. Тръмп“ и DJT като възможен код на летище. Отбелязва се, че едно от тези имена може да бъде присвоено на Международно летище „Дълес“ близо до Вашингтон, както и на летище „Палм Бийч“, което се намира близо до резиденцията на Белия дом, Мар-а-Лаго.

Летища и други съоръжения традиционно се кръщават на американските лидери след края на техните президентски мандати или след смъртта им, както беше случаят с Джон Ф. Кенеди (1961-1963).

Преди това Центърът за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ беше преименуван в САЩ. От 18 декември 2025 г. главният театрален и концертен комплекс във Вашингтон ще бъде известен като Център за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди-Доналд Тръмп“. Освен това, клас нови кораби на ВМС на САЩ са кръстени на настоящия американски президент.

