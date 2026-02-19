Новини
Летища във Вашингтон и Палм Бийч може да бъдат преименувани в чест на Тръмп

19 Февруари, 2026 14:51 894 15

Летища и други съоръжения традиционно се кръщават на американските лидери след края на техните президентски мандати или след смъртта им

Летища във Вашингтон и Палм Бийч може да бъдат преименувани в чест на Тръмп - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Летища, разположени в близост до Вашингтон и Палм Бийч, Флорида, може да бъдат преименувани в чест на президента на САЩ Доналд Дж. Тръмп. Това съобщи The New York Times (NYT).

Според вестника, организации, свързани със семейство Тръмп, наскоро са подали заявки за търговски марки за няколко американски самолета: Международно летище „Президент Доналд Дж. Тръмп“, Международно летище „Доналд Дж. Тръмп“ и DJT като възможен код на летище. Отбелязва се, че едно от тези имена може да бъде присвоено на Международно летище „Дълес“ близо до Вашингтон, както и на летище „Палм Бийч“, което се намира близо до резиденцията на Белия дом, Мар-а-Лаго.

Летища и други съоръжения традиционно се кръщават на американските лидери след края на техните президентски мандати или след смъртта им, както беше случаят с Джон Ф. Кенеди (1961-1963).

Преди това Центърът за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ беше преименуван в САЩ. От 18 декември 2025 г. главният театрален и концертен комплекс във Вашингтон ще бъде известен като Център за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди-Доналд Тръмп“. Освен това, клас нови кораби на ВМС на САЩ са кръстени на настоящия американски президент.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЧЕЛЕН ПРИМЕР

    10 3 Отговор
    Може и у нас Банкя да я прекръстим на БОКОВИЦА

    Коментиран от #6, #8

    14:53 19.02.2026

  • 2 Хохо Бохо

    7 3 Отговор
    А Гренландия щяла да се казва Тръмпландия...

    14:56 19.02.2026

  • 3 хаха

    6 2 Отговор
    От оранжев педофил какво друго да очакваш?
    Тъпотии подобни на тъпотиите на приятелчето му джуджето хомопедофил.

    14:57 19.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    Направо да прекръстят ШАШТ на ТръмпЛандия🤠

    14:57 19.02.2026

  • 5 Малиии

    4 0 Отговор
    Новият месия. Тая Хамерика стана зидя Русията. Направо като Северна Корея.

    15:56 19.02.2026

  • 6 Хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЧЕЛЕН ПРИМЕР":

    А София - Шопарландия. Да не се сърдят босовете.

    15:58 19.02.2026

  • 7 Гост

    4 0 Отговор
    Статията не е за раздел Имоти, а е за Любопитно.
    Авторитарните диктатори именуват всичко на свое име. Така се чувстват велики.

    16:20 19.02.2026

  • 8 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЧЕЛЕН ПРИМЕР":

    Или на Тиквене.

    16:20 19.02.2026

  • 9 Балъци

    1 1 Отговор
    Пукате ли балона

    Коментиран от #10

    16:27 19.02.2026

  • 10 Балъче

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Балъци":

    Кажи за панелките в бг, хаха

    17:03 19.02.2026

  • 11 Вуеее

    1 0 Отговор
    Вземи си отпуск да отговаряш на въпроси. Хората се интересуват от твоето мнение и не могат да те чакат да им отговаряш на фас пауза.
    Подходи сериозно към проблемата.

    17:05 19.02.2026

  • 12 Историк

    0 0 Отговор
    САЩ засега е Тръмпландия, освен ако американците, които си го натресоха,но и на света,не го свалят, докато все още не е поръчал нова по-висока статуя на свободата с неговия образ. Този е луд за връзване и затваряне зад решетки, за да няма никакъв контакт с реалния свят, защото иначе ще го превърне изцяло в нереален

    01:32 20.02.2026

  • 13 може

    0 0 Отговор
    и в Украйна да кръстят на Тръмп, другите на Путин. скоро

    10:47 20.02.2026

  • 14 Милиардерите БСП

    0 0 Отговор
    Още ли не разбрахте че ние ще сме богати а вие бедни

    11:04 20.02.2026

  • 15 Анализатор

    1 0 Отговор
    Е не е честно така, едното на Тръмп , другото на Епстейн...
    Така е по-справедливо и коректно.

    16:34 20.02.2026