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ДАНС задържа трима последователи на The Base във Враца
  Тема: Киберсигурност

ДАНС задържа трима последователи на The Base във Враца

10 Октомври, 2026 13:04 1 547 21

  • данс-
  • the base-
  • враца-
  • неонацизъм-
  • онлайн радикализация

Те са разпространявали крайнодясна идеология и призиви за насилие в интернет. Случаят е от май 2025 г., но е описан в новия доклад за националната сигурност

ДАНС задържа трима последователи на The Base във Враца - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима български граждани са били задържани при акция на ДАНС и МВР в област Враца през май 2025 г. Според доклада за състоянието на националната сигурност те са разпространявали крайнодясна идеология и призиви за насилие в интернет. Задържаните са определени като последователи на неонацистката организация The Base, известна на български като „Ядрото“.

Информацията е включена в доклада, одобрен от правителството, и представлява първото публично споменаване на задържани в България активисти на организацията. Публично съобщените данни не съдържат имената на тримата. При акцията са били извършени действия във Врачанско, а по разследването са били иззети компютри и проверявани данни за набиране на нови членове в онлайн групи. По-рано е съобщено, че на този етап не са били открити данни за подготвяни терористични нападения.

Организацията е в терористичния списък на ЕС

The Base е основана през 2018 г. от бившия агент на ФБР Риналдо Назаро. Мрежата се свързва с неонацистка и ускорителна идеология, паравоенно обучение и призиви за насилствено сваляне на съществуващия обществен ред. От 2020 г. Назаро ръководи дейността ѝ от Санкт Петербург.

Съветът на Европейския съюз включва The Base в списъка на лицата, групите и организациите, свързани с терористични действия, през юли 2024 г. В организацията действат децентрализирани клетки, които използват интернет за пропаганда, комуникация и привличане на последователи.

Проверяван е и германски неонацист

В рамките на същия доклад е посочено, че ДАНС е открила германски неонацист във Велико Търново. Той е бил екстрадиран. Не са оповестени допълнителни подробности за самоличността му или за връзката му със задържаните във Враца.

„В този случай виждаме група, която е движена от международна терористична организация, действала на територията на европейски държави“, заявява киберекспертът Явор Колев.

Случаят остава свързан с разпространяване на радикална идеология и призиви за насилие онлайн. Данни за постановени присъди или за финализирано наказателно производство срещу тримата задържани не са публично съобщени в информацията за акцията.

Източници: 24chasa.bg, nova.bg, 168chasa.bg


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    В Саудитска Арабия осъдиха на смърт човек за коментар във фейсбук.

    Коментиран от #3, #20

    13:06 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като в Русия.

    Коментиран от #14

    13:15 10.10.2026

  • 4 Тик-Ток

    16 5 Отговор
    Чакай малко нали демокрация и свобода на словото, всеки може да си говори каквото си иска

    Коментиран от #7, #10

    13:16 10.10.2026

  • 5 Някой

    11 1 Отговор
    Тоя дето тука все коментираше, че иска да обстрелва българите със снайпер, сред тях ли е?

    13:16 10.10.2026

  • 6 факт

    14 1 Отговор
    ми то всички подкрепящи войната са такива

    13:20 10.10.2026

  • 7 факт

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    и къде има демокрация- това е утопия както комунизма

    13:22 10.10.2026

  • 8 Не разбират

    8 4 Отговор
    Убийците от Перник кога,половината полицаи и мутри!?Имат над 100 уб.ийства по фашистки подбуди!... Мирослав Германов,град Виена Австрия

    Коментиран от #9

    13:23 10.10.2026

  • 9 Не разбират

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Не разбират":

    Принуден съм да живея при лудите Австрийци, отколкото при Български убийци които изтезават хора с луди жени от Перник! Мирослав Германов

    13:25 10.10.2026

  • 10 Оди у Русиа

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Свобода да видиш.

    13:28 10.10.2026

  • 11 Студопор

    8 3 Отговор
    Ми много ясно, че когато някой противоречи на режима, режимът си прави закони срещу противоречащите и ги опандизва.
    После, викат, живеем в демокрация и има свобода на словото...

    13:29 10.10.2026

  • 12 аааа

    4 7 Отговор
    ..."Назаро ръководи дейността ѝ от Санкт Петербург"... Прави ли ви впечатление, как всички нацистки и фашистки фракции са свързани с Русия? Ако сте забравили, "Десен сектор" и "Азов" в Украйна бяха най-върлите русофили до 2014г., докато Русия не ги използва за претекст за окупацията на Донбас и Крим. Същите са и родните псевдо патриоти като Въраждане, Величие, Атака, БНО Шипка и т.н.

    Коментиран от #15

    13:32 10.10.2026

  • 13 Дика

    5 5 Отговор
    Докато Путин търси нацисти в Киев, те у С. Петербург.

    13:36 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ааа де

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "аааа":

    Путин ли им даваше курабийки на Азов!

    13:40 10.10.2026

  • 16 Перо

    8 0 Отговор
    Всичко, което е против ционизма и подизпилнителите неолиберасти, нямат право на мнение и права на човека! Те са заклеймени като “путинисти” от ПП/ДБ! Унтефменшите са най-големите фашисти!

    13:42 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 бармалей

    4 0 Отговор
    Ами тез требва да са мноооого опасни , щом ГДБОП праща екип - захвати . Организирана престъпност , укрила се у Враца и ползваща града като база .
    Това ми напомня за коментара на едно политическо величие , сега в пенсия , който търсеше престъпници по села и паланки , а в това време , бандити се стреляха по Софийските улици а величието съветваше софиянци , да не посещават заведения , ползвани от ДОБРЕ облечени БИЗНЕС-МЕНИ ................... ааааххх !!!

    13:49 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не е коментар!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бившите любовници на Йлияна Йотова
    Георги Първанов и Румен Овчаров твърдят, че
    Илияна била ненаситна нимфоманка.

    14:09 10.10.2026

  • 21 Когато се бориш със Злото

    0 2 Отговор
    ставаш Злото.

    Руснаците от толкова борба с нацизма - 90 години само с нацизъм се борят - цялата им култура е основана на историята на нацизма... се превърнаха в нацисти.

    Съвременна Путинова Русия е нацистка държава - същата като Третия райх на Хитлер.

    Дори за днешна Русия може да се каже, че е Четвъртия руски райх!

    14:31 10.10.2026