ДАНС задържа трима последователи на The Base във Враца

Трима български граждани са били задържани при акция на ДАНС и МВР в област Враца през май 2025 г. Според доклада за състоянието на националната сигурност те са разпространявали крайнодясна идеология и призиви за насилие в интернет. Задържаните са определени като последователи на неонацистката организация The Base, известна на български като „Ядрото“.
Информацията е включена в доклада, одобрен от правителството, и представлява първото публично споменаване на задържани в България активисти на организацията. Публично съобщените данни не съдържат имената на тримата. При акцията са били извършени действия във Врачанско, а по разследването са били иззети компютри и проверявани данни за набиране на нови членове в онлайн групи. По-рано е съобщено, че на този етап не са били открити данни за подготвяни терористични нападения.
Организацията е в терористичния списък на ЕС
The Base е основана през 2018 г. от бившия агент на ФБР Риналдо Назаро. Мрежата се свързва с неонацистка и ускорителна идеология, паравоенно обучение и призиви за насилствено сваляне на съществуващия обществен ред. От 2020 г. Назаро ръководи дейността ѝ от Санкт Петербург.
Съветът на Европейския съюз включва The Base в списъка на лицата, групите и организациите, свързани с терористични действия, през юли 2024 г. В организацията действат децентрализирани клетки, които използват интернет за пропаганда, комуникация и привличане на последователи.
Проверяван е и германски неонацист
В рамките на същия доклад е посочено, че ДАНС е открила германски неонацист във Велико Търново. Той е бил екстрадиран. Не са оповестени допълнителни подробности за самоличността му или за връзката му със задържаните във Враца.„В този случай виждаме група, която е движена от международна терористична организация, действала на територията на европейски държави“, заявява киберекспертът Явор Колев.
Случаят остава свързан с разпространяване на радикална идеология и призиви за насилие онлайн. Данни за постановени присъди или за финализирано наказателно производство срещу тримата задържани не са публично съобщени в информацията за акцията.
Източници: 24chasa.bg, nova.bg, 168chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #20
13:06 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ами
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Като в Русия.
Коментиран от #14
13:15 10.10.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #7, #10
13:16 10.10.2026
5 Някой
13:16 10.10.2026
6 факт
13:20 10.10.2026
7 факт
До коментар #4 от "Тик-Ток":и къде има демокрация- това е утопия както комунизма
13:22 10.10.2026
8 Не разбират
Коментиран от #9
13:23 10.10.2026
9 Не разбират
До коментар #8 от "Не разбират":Принуден съм да живея при лудите Австрийци, отколкото при Български убийци които изтезават хора с луди жени от Перник! Мирослав Германов
13:25 10.10.2026
10 Оди у Русиа
До коментар #4 от "Тик-Ток":Свобода да видиш.
13:28 10.10.2026
11 Студопор
После, викат, живеем в демокрация и има свобода на словото...
13:29 10.10.2026
12 аааа
Коментиран от #15
13:32 10.10.2026
13 Дика
13:36 10.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ааа де
До коментар #12 от "аааа":Путин ли им даваше курабийки на Азов!
13:40 10.10.2026
16 Перо
13:42 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 бармалей
Това ми напомня за коментара на едно политическо величие , сега в пенсия , който търсеше престъпници по села и паланки , а в това време , бандити се стреляха по Софийските улици а величието съветваше софиянци , да не посещават заведения , ползвани от ДОБРЕ облечени БИЗНЕС-МЕНИ ................... ааааххх !!!
13:49 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Не е коментар!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бившите любовници на Йлияна Йотова
Георги Първанов и Румен Овчаров твърдят, че
Илияна била ненаситна нимфоманка.
14:09 10.10.2026
21 Когато се бориш със Злото
Руснаците от толкова борба с нацизма - 90 години само с нацизъм се борят - цялата им култура е основана на историята на нацизма... се превърнаха в нацисти.
Съвременна Путинова Русия е нацистка държава - същата като Третия райх на Хитлер.
Дори за днешна Русия може да се каже, че е Четвъртия руски райх!
14:31 10.10.2026