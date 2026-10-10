ДАНС задържа трима последователи на The Base във Враца

Трима български граждани са били задържани при акция на ДАНС и МВР в област Враца през май 2025 г. Според доклада за състоянието на националната сигурност те са разпространявали крайнодясна идеология и призиви за насилие в интернет. Задържаните са определени като последователи на неонацистката организация The Base, известна на български като „Ядрото“.

Информацията е включена в доклада, одобрен от правителството, и представлява първото публично споменаване на задържани в България активисти на организацията. Публично съобщените данни не съдържат имената на тримата. При акцията са били извършени действия във Врачанско, а по разследването са били иззети компютри и проверявани данни за набиране на нови членове в онлайн групи. По-рано е съобщено, че на този етап не са били открити данни за подготвяни терористични нападения.

Организацията е в терористичния списък на ЕС

The Base е основана през 2018 г. от бившия агент на ФБР Риналдо Назаро. Мрежата се свързва с неонацистка и ускорителна идеология, паравоенно обучение и призиви за насилствено сваляне на съществуващия обществен ред. От 2020 г. Назаро ръководи дейността ѝ от Санкт Петербург.

Съветът на Европейския съюз включва The Base в списъка на лицата, групите и организациите, свързани с терористични действия, през юли 2024 г. В организацията действат децентрализирани клетки, които използват интернет за пропаганда, комуникация и привличане на последователи.

Проверяван е и германски неонацист

В рамките на същия доклад е посочено, че ДАНС е открила германски неонацист във Велико Търново. Той е бил екстрадиран. Не са оповестени допълнителни подробности за самоличността му или за връзката му със задържаните във Враца.

„В този случай виждаме група, която е движена от международна терористична организация, действала на територията на европейски държави“, заявява киберекспертът Явор Колев.

Случаят остава свързан с разпространяване на радикална идеология и призиви за насилие онлайн. Данни за постановени присъди или за финализирано наказателно производство срещу тримата задържани не са публично съобщени в информацията за акцията.

Източници: 24chasa.bg, nova.bg, 168chasa.bg