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15 задържани при акция срещу канал за мигранти
  Тема: Кризата с бежанците

15 задържани при акция срещу канал за мигранти

3 Ноември, 2026 10:25 533 2

  • трафик на мигранти-
  • гранична полиция-
  • данс-
  • софия-
  • перник

Операцията е проведена в София и област Перник на 29 октомври. Трима от задържаните са обвиняеми и остават в ареста

15 задържани при акция срещу канал за мигранти - 1
Снимка: МВР/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

15 души са задържани при специализирана операция срещу предполагаем канал за трафик на мигранти в София и област Перник. Акцията е проведена на 29 октомври от служители на ГД „Гранична полиция“, Главната дирекция „Национална полиция“ и ДАНС.

По информация на ГД „Гранична полиция“ задържаните са свързани с престъпна група, която е превозвала мигранти през България. Според данните групата е организирала придвижването им от българо-турската до българо-сръбската граница.

Сред задържаните е посочен предполагаемият основен организатор на канала – афганистански гражданин. Задържани са и двама негови предполагаеми помагачи.

При претърсванията са проверени 10 адреса и 5 автомобила. Иззети са огнестрелни оръжия, 178 грама марихуана и 43 грама кокаин.

Сред останалите веществени доказателства са мобилни телефони, парични суми, дневници, радиостанции, сигнална синя лампа и SIM карти. Данните за намерените предмети са съобщени от ГД „Гранична полиция“.

Като обвиняеми са привлечени двама афганистански граждани на 33 и 23 години, които постоянно пребивават в България, както и 40-годишен мъж от София.

На тримата е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Те са обвиняеми, а твърденията за участието им в престъпната дейност подлежат на доказване в хода на наказателното производство.


София / България
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  • 1 Хмм

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    ето ви ги горките имигранти, не ни стигат нашите престъпници, ами си внасяме още

    10:31 03.11.2026

  • 2 Дребни

    0 0 Отговор
    риби .

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