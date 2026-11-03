15 задържани при акция срещу канал за мигранти

15 души са задържани при специализирана операция срещу предполагаем канал за трафик на мигранти в София и област Перник. Акцията е проведена на 29 октомври от служители на ГД „Гранична полиция“, Главната дирекция „Национална полиция“ и ДАНС.

По информация на ГД „Гранична полиция“ задържаните са свързани с престъпна група, която е превозвала мигранти през България. Според данните групата е организирала придвижването им от българо-турската до българо-сръбската граница.

Сред задържаните е посочен предполагаемият основен организатор на канала – афганистански гражданин. Задържани са и двама негови предполагаеми помагачи.

При претърсванията са проверени 10 адреса и 5 автомобила. Иззети са огнестрелни оръжия, 178 грама марихуана и 43 грама кокаин.

Сред останалите веществени доказателства са мобилни телефони, парични суми, дневници, радиостанции, сигнална синя лампа и SIM карти. Данните за намерените предмети са съобщени от ГД „Гранична полиция“.

Като обвиняеми са привлечени двама афганистански граждани на 33 и 23 години, които постоянно пребивават в България, както и 40-годишен мъж от София.

На тримата е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Те са обвиняеми, а твърденията за участието им в престъпната дейност подлежат на доказване в хода на наказателното производство.