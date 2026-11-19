Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на 11 души за участие в крайнодясна расистка организация, самоопределяла се като „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“. Сред тях са четирима непълнолетни на 16 и 17 години. Обвинението не е присъда и до влизане в сила на съдебно решение всички обвиняеми се смятат за невиновни.

Според прокуратурата 32-годишен мъж е ръководил структурата от януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г. Организацията е била с общо 10 членове. На ръководителя е повдигнато обвинение за ръководене на група, която чрез слово, печат, електронни информационни системи и други средства е проповядвала и подбуждала към дискриминация, насилие и омраза на расова, етническа и друга основа, включително заради сексуална ориентация. Останалите 10 души са обвинени за участие в структурата.

Какво е открито при акцията

Специализираната операция е проведена от служители на ОД на МВР – Пловдив и Териториалната дирекция „Национална сигурност“ под ръководството на прокуратурата. Претърсени са 14 адреса в Пловдив и Раковски, както и два автомобила.

Иззети са книги, тефтери, значки, телефони, маски, дрехи със специфична символика, свастики и други вещи. На един от адресите е открито и знаме на пловдивската структура. Прокуратурата съобщава, че членовете са се събирали на различни публични места в Пловдив, включително в заведения.

Какво следва за обвиняемите

Соченият за ръководител е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. След изтичането на този срок прокуратурата може да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“ или да определи друга мярка за неотклонение.

Към момента няма официално съобщени данни за наложена мярка спрямо останалите 10 обвиняеми. Не е обявено и обвиняемите да са привлечени по делото за убийството на 37-годишен мъж на Младежкия хълм. За съществуването на организацията е станало известно именно в хода на това разследване, но това само по себе си не доказва връзка между двете производства.

Очаква се прокуратурата, МВР и ДАНС да представят допълнителни данни за дейността на структурата, начина, по който са разпространявани призивите за насилие, както и за ролята на отделните обвиняеми. Вниманието ще бъде насочено и към четиримата непълнолетни, за които важат специалните правила на наказателното производство.

„Такива организации стават един вид убежище за младежите“, коментира психиатърът д-р Веселин Герев пред БНТ.

Разследването продължава, а окончателната оценка за доказателствата и отговорността на обвиняемите ще бъде дадена от съда.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, segabg.com