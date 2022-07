Откриха детска гробница от времето на ацтеките (ВИДЕО)

Мексикански археолози откриха гробница с останките на четири деца от цивилизацията на ацтеките, предаде Ройтерс.



Находката се намира в сърцето на историческия център на столицата на Мексико. Смята се, че децата са били положени в гроба преди около пет века. Специалистите от Националния институт по антропология и история на Мексико са открили скелетите на място, което според тях е използвано като традиционен дом с четири стаи между 1521 г. и 1620 г., в ранният колониален период в страната, пише БТА.



При разкопките също така са намерени изключително добре запазени предмети от времето преди испанското нашествие, като сред тях има глинени вази, керамични съдове и каменна фигура на жена, която държи дете.



Ацтеките са били войнствено настроена и дълбоко религиозна цивилизация. Те са създавали монументални произведения и са имали ритуали с човешки жертвоприношения. Според археолозите откритите деца са починали от естествена смърт и са били погребани по начин, практикуван преди испанското нашествие.



