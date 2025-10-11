Любо Киров празнува 25 г. на сцена: Моите песни ме спасяват (ВИДЕО)

Деси Банова-Плевнелиева среща аудиторията с един от любимите на поколения българи певец и музикант - Любо Киров, открива душата си и разкрива защо смята, че не е добър човек, коя е лошата страна на славата, кога Господ го е спасявал и кои са чудесата в живота му.

Изпълнителят споделя, че е успял да са спаси от грешките, които може да допусне човек заради славата, като например това да си повярва много. Това отдава на факта, че е станал популярен не на младини - във възрастта, когато характера на човек все още се оформя. Въпреки това той не смята себе си за праведен, така както всеки човек допуска грешки. Важното е човек да не продължава да повтаря грешките си, допълни той.

„Винаги съм смятал музиката ми за по-добра от мен като личност. Аз се спасявам с моите песни. Тя е като нещо, спуснато отгоре, което спасява и този, който пее и този, който слуша”, сподели големият изпълнител, който съвсем скоро ще отбележи 25 години на сцена.

Любо Киров не смята обаче, че сред българските песни няма такава, която да е достигнала до световни висини. Певецът сподели, че преди време е призовал за прозрачност при печалбите от билети и смята, че това е важно, защото така се прави в цял свят.

За лошите страни на славата той смята, че това е да се опитваш да угодиш на очакванията на другите.

Певецът сподели още, че е открил вярата като ученик. „Не се съгласих със смъртта и започнах да търся целенасочено да няма смърт. Вярата ми предложи това. Има тяло, което остарява, но духът и душата се връщат там, откъдето са дошли. Затова съм по-смел от другите, които не са вярващи. Да нямаш страх от този живот е изключителна свобода”, разказа любимецът на публиката.

Той сподели още, че е получил от Господ всичко, което е поискал. Любо Киров казва, че всичко в живота му е имало смисъл. Така се казва и неговата биография – „Всичко е имало смисъл”. Той вярва, че пътят му е бил такъв, какъвто трябва да бъде.

Любо Киров разказа за националното си турне, което ще завърши с предстоящия концерт в НДК посветени на 25 години на сцената. На 16 и 17 октомври ще се проведат юбилейните концерти на Любо в зала 1 на НДК.

Според него най-голямото чудо в живота е "да се променяме и да имаме волята да се справяме със себе си".