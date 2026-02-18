Звезда от "Теория за големия взрив" анонимно плаща медицинските разходи на непознати

Актьорът Кунал Найяр, познат с ролята си на Радж Кутрапали в сериала „Теория за Големия взрив“, от години анонимно покрива медицински разходи на непознати семейства в нужда. Това става ясно от негово интервю за британското издание iPaper от декември 2025 г., което в последните дни отново привлече внимание в социалните мрежи.

„Парите ми дадоха по-голяма свобода, а най-големият подарък е възможността да давам обратно и да променям живота на хората“, казва Найяр. Той и съпругата му Неха Капур подкрепят и благотворителни организации за защита на животните, но по думите му личната му инициатива е различна.

„Обичам вечер да влизам в GoFundMe и просто да плащам медицинските сметки на случайни семейства. Това е моето тайно супергеройство“, споделя актьорът. Той подчертава, че финансовият успех не му тежи, а го възприема като възможност за подкрепа на хора в затруднение.

Според данни на списание Fortune нетното състояние на Найяр се оценява на около 45 милиона долара. Той участва в „Теория за Големия взрив“ в продължение на 12 сезона – от 2007 до 2019 г., като сериалът се превърна в една от най-успешните телевизионни продукции на своето десетилетие.

В същото интервю актьорът коментира и по-широката обществена среда, като изразява убеждението си, че повече щедрост би донесла повече щастие. Според него хората често очакват политически лидери да решат глобалните проблеми, но промяната започва на индивидуално ниво.