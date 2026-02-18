Голяма грешка: Италианец изхвърли 20 златни кюлчета по погрешка

Необичаен инцидент в Южна Италия завърши с щастлива развръзка, след като 57-годишен мъж от курортното селище Торе Лапило, в провинция Бриндизи, по невнимание изхвърлил кутия с 20 златни кюлчета, които съхранявал от години.

По информация на италиански медии, цитирани от „Ройтерс“, мъжът държал златото в малка метална кутия у дома. По неясни причини тя била изхвърлена заедно с битовите отпадъци. Грешката била установена едва на следващия ден, когато собственикът проверил контейнера, но той вече бил изпразнен.

Стойността на златните кюлчета се оценява на най-малко 120 000 евро по текущи пазарни цени, като според данни на международните пазари през последните месеци златото се търгува на исторически високи нива на фона на глобалната икономическа несигурност и геополитическото напрежение.

След като разбрал за пропуска, мъжът се обърнал към карабинерите, които започнали проверка. С помощта на записи от охранителни камери в района на контейнера властите успели да проследят маршрута на сметосъбиращия камион и да установят къде отпадъците са били транспортирани.

Екип от карабинери и служители на общинските служби пристигнал на депото в Урдженто, където започнало ръчно претърсване на отпадъците. След продължително издирване металната кутия била открита, а всички 20 златни кюлчета – непокътнати.

Златото е върнато на законния му собственик. Случаят предизвика широк обществен интерес в Италия, където в последните години се наблюдава засилен интерес към инвестиции в благородни метали като форма на защита срещу инфлация и финансова нестабилност.

Властите подчертаха, че успешното възстановяване на ценностите е резултат от бързата реакция на полицията и координацията с местните служби по чистота.