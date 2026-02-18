Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Голяма грешка: Италианец изхвърли 20 златни кюлчета по погрешка

18 Февруари, 2026 19:01 2 476 16

Мъжът осъзнал грешката си чак на следващия ден

Голяма грешка: Италианец изхвърли 20 златни кюлчета по погрешка - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Необичаен инцидент в Южна Италия завърши с щастлива развръзка, след като 57-годишен мъж от курортното селище Торе Лапило, в провинция Бриндизи, по невнимание изхвърлил кутия с 20 златни кюлчета, които съхранявал от години.

По информация на италиански медии, цитирани от „Ройтерс“, мъжът държал златото в малка метална кутия у дома. По неясни причини тя била изхвърлена заедно с битовите отпадъци. Грешката била установена едва на следващия ден, когато собственикът проверил контейнера, но той вече бил изпразнен.

Стойността на златните кюлчета се оценява на най-малко 120 000 евро по текущи пазарни цени, като според данни на международните пазари през последните месеци златото се търгува на исторически високи нива на фона на глобалната икономическа несигурност и геополитическото напрежение.

След като разбрал за пропуска, мъжът се обърнал към карабинерите, които започнали проверка. С помощта на записи от охранителни камери в района на контейнера властите успели да проследят маршрута на сметосъбиращия камион и да установят къде отпадъците са били транспортирани.

Екип от карабинери и служители на общинските служби пристигнал на депото в Урдженто, където започнало ръчно претърсване на отпадъците. След продължително издирване металната кутия била открита, а всички 20 златни кюлчета – непокътнати.

Златото е върнато на законния му собственик. Случаят предизвика широк обществен интерес в Италия, където в последните години се наблюдава засилен интерес към инвестиции в благородни метали като форма на защита срещу инфлация и финансова нестабилност.

Властите подчертаха, че успешното възстановяване на ценностите е резултат от бързата реакция на полицията и координацията с местните служби по чистота.


Оценка 4.6 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 истина е

    38 1 Отговор
    Е това е полиция ,защото ако беше нашата , щеше да ги откраднат ако ги намерят !!

    Коментиран от #16

    19:05 18.02.2026

  • 2 Опитах се

    42 1 Отговор
    Само да си представя, как нашите полицаи хукват да проверяват маршрути и да ровят в боклук за моите изгубени кюлчета, камоли пък да ми ги върнат, като ги намерят!!!

    Коментиран от #4

    19:06 18.02.2026

  • 3 Цялата милиция в страната ще спре

    27 1 Отговор
    Работа и минцифайките ще ровят като клошари и ще кажат че няма нищо.

    19:14 18.02.2026

  • 4 Лопата Орешник

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Опитах се":

    Приказка от 1001 нощи!! Карабинери вместо да пазят реда се ровят в бунището????? Трябва да си голям кухавел за да повярваш! Иначе се случват такива сакатлъци!! Срещу едно кюлче награда може да е навил и хората от депото да търсят, но не и полицията!

    19:18 18.02.2026

  • 5 Льольо

    8 2 Отговор
    Аз вчера забравих 3000000 евро в трамвая

    Коментиран от #6, #9

    19:25 18.02.2026

  • 6 Йфйдкдл

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Льольо":

    Утре всички ще пътуват с трамвай и трафика ще е олекне!

    19:33 18.02.2026

  • 7 шопо

    2 0 Отговор
    и на моите пари

    19:38 18.02.2026

  • 8 Динко от Ямбол

    2 0 Отговор
    Да ги пусна да търсят? Как ще стане?

    19:39 18.02.2026

  • 9 счети

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Льольо":

    С толкова пари си купуваш трамвайно депо барабар с кондукторите.

    19:40 18.02.2026

  • 10 дядото

    4 0 Отговор
    нещо като 8-те джуджета у нас,но не точно

    19:52 18.02.2026

  • 11 Полицай

    2 0 Отговор
    Аз щях да си ги прибера и да му кажа,че нямат намиране 😏

    19:53 18.02.2026

  • 12 Андрешко

    3 0 Отговор
    Тоя е голям зевзек.

    20:16 18.02.2026

  • 13 Симо

    3 0 Отговор
    Сега разсеяният инвеститор трябва да купи нови фурашки на карабинерите, като благодарност.

    20:21 18.02.2026

  • 14 Баба Гошка

    7 1 Отговор
    Боййкко да не е изхвърлил по погрешка шкафчето с чекмеджетата?

    20:41 18.02.2026

  • 15 Боко праните гащи

    1 0 Отговор
    За тва само в чекмежето

    00:08 19.02.2026

  • 16 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "истина е":

    Карабинерите са много точни
    виждал съм и конна полиция безупречни като струни
    Респект
    Надявам се че собственика е наградил Полицая
    за почтенността и дълга към обществото и него самия,
    а началника му да го е наградил с някоя и друга нашивка
    за отговорността към службата

    09:56 19.02.2026