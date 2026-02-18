Голяма грешка: Италианец изхвърли 20 златни кюлчета по погрешка

Необичаен инцидент в Южна Италия завърши с щастлива развръзка, след като 57-годишен мъж от курортното селище Торе Лапило, в провинция Бриндизи, по невнимание изхвърлил кутия с 20 златни кюлчета, които съхранявал от години.
По информация на италиански медии, цитирани от „Ройтерс“, мъжът държал златото в малка метална кутия у дома. По неясни причини тя била изхвърлена заедно с битовите отпадъци. Грешката била установена едва на следващия ден, когато собственикът проверил контейнера, но той вече бил изпразнен.
Стойността на златните кюлчета се оценява на най-малко 120 000 евро по текущи пазарни цени, като според данни на международните пазари през последните месеци златото се търгува на исторически високи нива на фона на глобалната икономическа несигурност и геополитическото напрежение.
След като разбрал за пропуска, мъжът се обърнал към карабинерите, които започнали проверка. С помощта на записи от охранителни камери в района на контейнера властите успели да проследят маршрута на сметосъбиращия камион и да установят къде отпадъците са били транспортирани.
Екип от карабинери и служители на общинските служби пристигнал на депото в Урдженто, където започнало ръчно претърсване на отпадъците. След продължително издирване металната кутия била открита, а всички 20 златни кюлчета – непокътнати.
Златото е върнато на законния му собственик. Случаят предизвика широк обществен интерес в Италия, където в последните години се наблюдава засилен интерес към инвестиции в благородни метали като форма на защита срещу инфлация и финансова нестабилност.
Властите подчертаха, че успешното възстановяване на ценностите е резултат от бързата реакция на полицията и координацията с местните служби по чистота.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 истина е
Коментиран от #16
19:05 18.02.2026
2 Опитах се
Коментиран от #4
19:06 18.02.2026
3 Цялата милиция в страната ще спре
19:14 18.02.2026
4 Лопата Орешник
До коментар #2 от "Опитах се":Приказка от 1001 нощи!! Карабинери вместо да пазят реда се ровят в бунището????? Трябва да си голям кухавел за да повярваш! Иначе се случват такива сакатлъци!! Срещу едно кюлче награда може да е навил и хората от депото да търсят, но не и полицията!
19:18 18.02.2026
5 Льольо
Коментиран от #6, #9
19:25 18.02.2026
6 Йфйдкдл
До коментар #5 от "Льольо":Утре всички ще пътуват с трамвай и трафика ще е олекне!
19:33 18.02.2026
7 шопо
19:38 18.02.2026
8 Динко от Ямбол
19:39 18.02.2026
9 счети
До коментар #5 от "Льольо":С толкова пари си купуваш трамвайно депо барабар с кондукторите.
19:40 18.02.2026
10 дядото
19:52 18.02.2026
11 Полицай
19:53 18.02.2026
12 Андрешко
20:16 18.02.2026
13 Симо
20:21 18.02.2026
14 Баба Гошка
20:41 18.02.2026
15 Боко праните гащи
00:08 19.02.2026
16 ганю
До коментар #1 от "истина е":Карабинерите са много точни
виждал съм и конна полиция безупречни като струни
Респект
Надявам се че собственика е наградил Полицая
за почтенността и дълга към обществото и него самия,
а началника му да го е наградил с някоя и друга нашивка
за отговорността към службата
09:56 19.02.2026