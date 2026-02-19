Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
CBS News: Пентагонът е готов да удари Иран в събота ВИДЕО

19 Февруари, 2026 04:06, обновена 19 Февруари, 2026 04:29 1 789 19

  • сащ-
  • иран-
  • удари

Тръмп все още не е взел окончателното решение

CBS News: Пентагонът е готов да удари Иран в събота ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни са готови да нанесат удар по Иран тази събота, 21 февруари, но президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение, съобщава CBS News, позовавайки се на осведомени източници.

В ход са „динамични и продължаващи“ дискусии: Белият дом преценява „рисковете от ескалация и политическите и военните последици от сдържаността“, се казва в материала.

През следващите три дни Пентагонът временно ще прехвърли някои войски от Близкия изток – предимно в Европа или обратно в САЩ. Това показва подготовка за военна операция, но не означава, че тя е неизбежна, отбеляза един източник.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви на брифинг в Белия дом, че има „много причини и аргументи за удар срещу Иран“, но дипломацията винаги е първият избор на президента Доналд Тръмп.

Ливит припомни, че американската администрация е провела „много успешна операция през юни, насочена към ядрените съоръжения на Иран“. „Би било много разумно Иран да сключи сделка с президента Тръмп и неговата администрация“, подчерта тя.

По-рано Axios, позовавайки се на съветник на Тръмп, съобщи, че има 90% вероятност да започне пряка конфронтация през следващите седмици.

На 17 февруари, в Женева приключи кръг от преговори между САЩ и Иран. Според оманския външен министър срещата е завършила със „значителен напредък в определянето на споделени цели и съответните технически въпроси“. Американски служител заяви пред Axios, че страните са постигнали напредък, но много подробности остават за обсъждане.

Освен това, според Axios, в рамките на 24 часа след преговорите САЩ са разположили над 50 изтребителя F-35, F-22 и F-16 в Близкия изток.

Ескалацията на отношенията между Иран и САЩ през последните месеци се случи на фона на бруталните репресии срещу протестите в Иран и нарастващите опасения във Вашингтон относно натрупването на ядрени оръжия от Техеран. Тръмп призова иранските граждани да се борят срещу теократичния режим и обеща да нанесе удари по Иран, ако срещу протестиращите бъде проявено насилие.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 2.6 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УдоМача

    29 20 Отговор
    Началото на края на Америка!!!

    Коментиран от #8

    04:13 19.02.2026

  • 2 Супер

    14 19 Отговор
    и аз се кефя и копейките се кефят защото вярват че това ще бъде краят на САЩ и Израел. Всички сме доволни значи. Заредил съм си пуканки :)

    04:19 19.02.2026

  • 3 Приемам

    18 18 Отговор
    залози колко дни ще издържат Иран и аятолахът:
    - 30 дни като Ирак и Садам
    - 11 дни като Сирия и Асад
    - 2 часа като Венецуела и Мадуро

    Коментиран от #5

    04:22 19.02.2026

  • 4 Лопата Орешник

    15 7 Отговор
    В събота към колко?

    04:25 19.02.2026

  • 5 Бат Мишо

    17 17 Отговор

    До коментар #3 от "Приемам":

    даи пълния вариянт
    60 години- като Виетнам
    55 г - като Корея
    11 г -като Югозлавия
    52 г - като Афганизтан

    Коментиран от #6, #7

    04:40 19.02.2026

  • 6 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    16 8 Отговор

    До коментар #5 от "Бат Мишо":

    БРАВО ,ИМАШ БОГАТА ФАНТАЗИЯ!!!!!

    04:55 19.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Като ти цъфнат налъмите

    17 12 Отговор

    До коментар #1 от "УдоМача":

    тогава ще видиш края на Америка.

    05:11 19.02.2026

  • 9 Хаха

    7 0 Отговор
    В колко часа,къде и колко пъти?

    05:13 19.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Али

    9 7 Отговор
    Ще им е.м. на брадите.

    05:30 19.02.2026

  • 14 Ние

    7 3 Отговор
    Води ги Путине и тях.

    05:32 19.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нищо лошо!

    4 5 Отговор
    Американците трябва по-скоро да ударят аятоласите и да! спасят иранския народ от тия вампириІ

    08:47 19.02.2026

  • 18 хаха

    6 2 Отговор
    Ще наблюдаваме в реално време потъването на хамерикански самолетоносач с всичките му 7000 терориста на борда.

    09:02 19.02.2026

  • 19 Чернобил

    3 0 Отговор
    И как точно ще защитят самолетоносачите и Израел от свръхзвуковите ракети?

    09:31 19.02.2026

Новини по държави:
