CBS News: Пентагонът е готов да удари Иран в събота ВИДЕО

Американските военни са готови да нанесат удар по Иран тази събота, 21 февруари, но президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение, съобщава CBS News, позовавайки се на осведомени източници.

В ход са „динамични и продължаващи“ дискусии: Белият дом преценява „рисковете от ескалация и политическите и военните последици от сдържаността“, се казва в материала.

През следващите три дни Пентагонът временно ще прехвърли някои войски от Близкия изток – предимно в Европа или обратно в САЩ. Това показва подготовка за военна операция, но не означава, че тя е неизбежна, отбеляза един източник.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви на брифинг в Белия дом, че има „много причини и аргументи за удар срещу Иран“, но дипломацията винаги е първият избор на президента Доналд Тръмп.

Ливит припомни, че американската администрация е провела „много успешна операция през юни, насочена към ядрените съоръжения на Иран“. „Би било много разумно Иран да сключи сделка с президента Тръмп и неговата администрация“, подчерта тя.

По-рано Axios, позовавайки се на съветник на Тръмп, съобщи, че има 90% вероятност да започне пряка конфронтация през следващите седмици.

На 17 февруари, в Женева приключи кръг от преговори между САЩ и Иран. Според оманския външен министър срещата е завършила със „значителен напредък в определянето на споделени цели и съответните технически въпроси“. Американски служител заяви пред Axios, че страните са постигнали напредък, но много подробности остават за обсъждане.

Освен това, според Axios, в рамките на 24 часа след преговорите САЩ са разположили над 50 изтребителя F-35, F-22 и F-16 в Близкия изток.

Ескалацията на отношенията между Иран и САЩ през последните месеци се случи на фона на бруталните репресии срещу протестите в Иран и нарастващите опасения във Вашингтон относно натрупването на ядрени оръжия от Техеран. Тръмп призова иранските граждани да се борят срещу теократичния режим и обеща да нанесе удари по Иран, ако срещу протестиращите бъде проявено насилие.