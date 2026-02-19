CBS News: Пентагонът е готов да удари Иран в събота ВИДЕО

Американските военни са готови да нанесат удар по Иран тази събота, 21 февруари, но президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение, съобщава CBS News, позовавайки се на осведомени източници.
В ход са „динамични и продължаващи“ дискусии: Белият дом преценява „рисковете от ескалация и политическите и военните последици от сдържаността“, се казва в материала.
През следващите три дни Пентагонът временно ще прехвърли някои войски от Близкия изток – предимно в Европа или обратно в САЩ. Това показва подготовка за военна операция, но не означава, че тя е неизбежна, отбеляза един източник.
Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви на брифинг в Белия дом, че има „много причини и аргументи за удар срещу Иран“, но дипломацията винаги е първият избор на президента Доналд Тръмп.
Ливит припомни, че американската администрация е провела „много успешна операция през юни, насочена към ядрените съоръжения на Иран“. „Би било много разумно Иран да сключи сделка с президента Тръмп и неговата администрация“, подчерта тя.
По-рано Axios, позовавайки се на съветник на Тръмп, съобщи, че има 90% вероятност да започне пряка конфронтация през следващите седмици.
На 17 февруари, в Женева приключи кръг от преговори между САЩ и Иран. Според оманския външен министър срещата е завършила със „значителен напредък в определянето на споделени цели и съответните технически въпроси“. Американски служител заяви пред Axios, че страните са постигнали напредък, но много подробности остават за обсъждане.
Освен това, според Axios, в рамките на 24 часа след преговорите САЩ са разположили над 50 изтребителя F-35, F-22 и F-16 в Близкия изток.
Ескалацията на отношенията между Иран и САЩ през последните месеци се случи на фона на бруталните репресии срещу протестите в Иран и нарастващите опасения във Вашингтон относно натрупването на ядрени оръжия от Техеран. Тръмп призова иранските граждани да се борят срещу теократичния режим и обеща да нанесе удари по Иран, ако срещу протестиращите бъде проявено насилие.
1 УдоМача
Коментиран от #8
04:13 19.02.2026
2 Супер
04:19 19.02.2026
3 Приемам
- 30 дни като Ирак и Садам
- 11 дни като Сирия и Асад
- 2 часа като Венецуела и Мадуро
Коментиран от #5
04:22 19.02.2026
4 Лопата Орешник
04:25 19.02.2026
5 Бат Мишо
До коментар #3 от "Приемам":даи пълния вариянт
60 години- като Виетнам
55 г - като Корея
11 г -като Югозлавия
52 г - като Афганизтан
Коментиран от #6, #7
04:40 19.02.2026
6 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #5 от "Бат Мишо":БРАВО ,ИМАШ БОГАТА ФАНТАЗИЯ!!!!!
04:55 19.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Като ти цъфнат налъмите
До коментар #1 от "УдоМача":тогава ще видиш края на Америка.
05:11 19.02.2026
9 Хаха
05:13 19.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Али
05:30 19.02.2026
14 Ние
05:32 19.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нищо лошо!
08:47 19.02.2026
18 хаха
09:02 19.02.2026
19 Чернобил
09:31 19.02.2026