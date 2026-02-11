Латино звездата Джей Балвин призна за странен трик за заспиване: гледа филми на ужасите

Колумбийската регетон звезда Джей Балвин разкри необичаен навик, който му помага да се справя с безсънието и напрежението на световната сцена. В интервю за списание Haute Living изпълнителят, чието истинско име е Хосе Алваро Осорио Балвин, споделя, че заспива, гледайки филми на ужасите.

„Хората не знаят, че гледам ужаси, за да заспя“, казва музикантът. По думите му мрачните сюжети не му влияят негативно. „Не позволявам на тази енергия да стигне до мен — просто я оставям да премине. Забавлявам се“, допълва той.

Джей Балвин, който от години говори открито за борбата си с депресия и тревожност, подчертава, че психичното здраве остава предизвикателство дори за най-успешните артисти. „Всички се борим с менталното си здраве. Фактът, че приемам медикаменти, ми помага значително“, отбелязва той.

Изпълнителят на хита „Mi Gente“ споделя още, че след като е навършил 40 години, е променил начина, по който възприема живота и кариерата си. „Гледам на живота по различен начин. Нещата, които преди ми се струваха толкова важни и шумни в главата ми, вече не ме притесняват по същия начин“, казва той.

В интервю за списание People през 2025 г. Балвин призна, че в началото на кариерата си е усещал натиск винаги да изглежда силен и безупречен. „Дълго време, особено като артист, имаше очакване винаги да изглеждаш стабилен, сякаш животът ти е перфектен. Но това не е реалността“, заявява той. По думите му най-важният съвет към хората, страдащи от тревожност или депресия, е да не задържат чувствата си в себе си. „Когато се бориш с тревожност или депресия, може да ти се струва, че си сам или че си бреме за другите, но не е така. Хората, които те обичат, искат да помогнат.“

Джей Балвин определя поставянето на диагноза като повратен момент. „Това беше облекчение, защото даде име на това, с което се борех“, признава той. Подкрепата на семейството му – майка му, партньорката му Валентина Ферер и синът им Рио – е ключова за възстановяването му. „Те ми дават причина и сила да продължа, да бъда дисциплиниран и да се боря за здравето си.“

Освен времето с близките, музикантът посочва активния начин на живот и работата в студио като основни инструменти за психическа стабилност. „Музиката е начин да кажа неща, които не винаги мога да изразя с думи. Опитвам се да създавам песни, които отразяват не само артиста, но и човека зад него. Ако някой се припознае и се почувства по-малко сам, това е най-силният ефект от всичко.“