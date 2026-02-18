Володимир Зеленски за преговорите в Женева: Днес не можем да кажем, че резултатът е задоволителен

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че не е удовлетворен от поредния кръг на разговорите с руските преговарящи и отбеляза, че „чувствителни политически въпроси“ не са били обсъдени достатъчно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Днес не можем да кажем, че резултатът е задоволителен“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

„Военните обсъдиха някои въпроси сериозно и по същество. Чувствителни политически въпроси, възможни компромиси и необходимата среща на лидери не бяха достатъчно добре обсъдени“, добави той.