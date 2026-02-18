Новини
Володимир Зеленски за преговорите в Женева: Днес не можем да кажем, че резултатът е задоволителен
18 Февруари, 2026 22:15

Чувствителни политически въпроси, възможни компромиси и необходимата среща на лидери не бяха достатъчно добре обсъдени, добави украинският президент

Володимир Зеленски за преговорите в Женева: Днес не можем да кажем, че резултатът е задоволителен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че не е удовлетворен от поредния кръг на разговорите с руските преговарящи и отбеляза, че „чувствителни политически въпроси“ не са били обсъдени достатъчно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Днес не можем да кажем, че резултатът е задоволителен“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

„Военните обсъдиха някои въпроси сериозно и по същество. Чувствителни политически въпроси, възможни компромиси и необходимата среща на лидери не бяха достатъчно добре обсъдени“, добави той.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Владимир Путин, президент

    16 6 Отговор
    Аз си мълчим......

    22:17 18.02.2026

  • 2 си дзън

    10 39 Отговор
    Мир ще има само след разпада на русията на феоди с крепостни.

    Коментиран от #81, #91

    22:18 18.02.2026

  • 3 Евгений Онанегин

    22 11 Отговор
    Бахтоа наркоклоун! Още не могат да го надвият.

    22:18 18.02.2026

  • 4 Зелю

    26 6 Отговор
    Незадоволително състояние е !!! Мен ме задоволява само госпожа Зельонска с пожарогасителя от Бугатито! Преди и Кулеба, но вече не си говорим!

    Коментиран от #9

    22:18 18.02.2026

  • 5 Мда

    30 6 Отговор
    Бля, бля. Само този на снимката не разбра, че украйна няма думата.

    Коментиран от #14

    22:18 18.02.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    34 7 Отговор
    Покрайна няма прездент и правителстео там има сороска сатаниска хунта която проповядва фашизъм който е спонсориран от ФАЩ и Фашисткия ЕС

    Коментиран от #53

    22:18 18.02.2026

  • 7 ти да видиш

    24 4 Отговор
    зеленияпор, както винаги клинчи и чака нова порция пари, които да присвои!

    22:21 18.02.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    22 5 Отговор
    На това фашистко позеленяло джудже ше му се търкаля главата на Червения площад

    22:21 18.02.2026

  • 9 Бай Амет

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Зелю":

    И аз ще мога кът тъ слушам.

    22:21 18.02.2026

  • 10 Многоходовото

    9 19 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #13, #28

    22:22 18.02.2026

  • 11 читател

    13 3 Отговор
    Ще те задоволят , не се безпокой.

    22:22 18.02.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    15 3 Отговор
    Зеля ши тряа а сваля гащи и ич не му аресва...

    22:22 18.02.2026

  • 13 Само питам

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "Многоходовото":

    Да не са те ши бали тая вечер ?

    22:23 18.02.2026

  • 14 Единствено САЩ

    9 15 Отговор

    До коментар #5 от "Мда":

    имат думата. Русия и Украйна изпълняват.

    22:23 18.02.2026

  • 15 да питам

    7 14 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #16, #80

    22:24 18.02.2026

  • 17 "Русия компенсира огромните загуби

    7 16 Отговор
    на фронта с мащабна тайна мобилизация. На хоризонта се задава пълна задължителна мобилизация, която е политически токсична и социално дестабилизираща. „Това би означавало значителна ескалация на вътрешната ситуация, което потенциално би подкопало стабилността на режима в Кремъл“, пише The Telegraph. Ако ускореният икономически спад продължи и руските жертви на бойните полета продължат да нарастват със същите бързи темпове, общество ще бъде подложено на значителен натиск“, се казва в статията. Изданието смята, че при сегашните условия за Русия ще е изключително трудно да продължи тази война."

    Коментиран от #23

    22:27 18.02.2026

  • 18 Е ние това го знаем, но кажи

    9 1 Отговор
    как беше храната, хотела колко плати купи ли някъв швейцарски часовник за 100 000€.

    Коментиран от #51

    22:28 18.02.2026

  • 19 Българин

    1 13 Отговор
    Избивайте им генералите.

    22:28 18.02.2026

  • 20 Той

    7 3 Отговор
    Дано пукнеш и гниеш в аДа из ро д. долен

    22:29 18.02.2026

  • 21 да питам

    6 14 Отговор

    До коментар #16 от "да бе брат":

    А верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #27, #45

    22:29 18.02.2026

  • 22 да питам

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "да бе брат":

    По дебел ли да си вземе че съм мн широк?

    22:30 18.02.2026

  • 23 дай линк да видим от къде черпиш инфо

    16 2 Отговор

    До коментар #17 от ""Русия компенсира огромните загуби":

    Или си смучеш пръстите ?
    Гледам само укрите ловят героите като кучета по улиците . Тайно или явно - все тая .

    22:30 18.02.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    4 12 Отговор
    Зеленски ме направи луд !!!

    22:30 18.02.2026

  • 25 Розовото пони Путин 🦄

    4 12 Отговор

    До коментар #16 от "да бе брат":

    Аз съм уреден. Бункера е зареден и с памперси и с виб ратори. Песков се грижи за моя комфорт.🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #29

    22:30 18.02.2026

  • 26 ЕСССР

    14 1 Отговор
    Територия управлявана от Клоун е Цирк !!! Да умираш за западни скъпоцености и глобалисти ???

    22:31 18.02.2026

  • 27 Само питам

    17 2 Отговор

    До коментар #21 от "да питам":

    И за какво и е на Русия самолетоносач ?
    То бай Орешарски сам си лети ?!!!

    Коментиран от #75

    22:31 18.02.2026

  • 28 Бесен - Язовец

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "Многоходовото":

    Има някой дет проси от Китай от години с 37+ трилиона външен дълг

    Коментиран от #32, #40

    22:31 18.02.2026

  • 30 Годината е 2027

    4 10 Отговор
    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж и да сеят азиатски трипер.

    Коментиран от #50

    22:32 18.02.2026

  • 31 да питам

    3 12 Отговор
    А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    Коментиран от #33

    22:33 18.02.2026

  • 32 жик так

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бесен - Язовец":

    Викаш 37 трилиона външен дълг ....
    Че то нашия два пъти по голям ...ха ха ха

    Коментиран от #38

    22:33 18.02.2026

  • 33 верно ама

    14 3 Отговор

    До коментар #31 от "да питам":

    Потъналите кораби са на учението в Дания и то учението беше на нато ...

    22:34 18.02.2026

  • 34 Преводач

    3 1 Отговор
    Не се разбират - иначе английски знаят

    Коментиран от #41

    22:34 18.02.2026

  • 35 Артилерист

    11 1 Отговор
    Най-комичното в тези преговори беше, че някои от низвергнатите водещи европейски държави все пак са изпратили свои делегации. Най-активни във висенето по коридорите били англичаните. Това е разбираемо, защото те са най-яростните подстрекатели и поддръжници на войната до последния украинец, без да се съобразяват с последиците-вдигане на цените на всичко, орязване на социални програми, протести- за самата Англия, както и за васалите й от британската общност...

    22:34 18.02.2026

  • 36 "Украйна удари един от най-големите

    3 15 Отговор
    заводи в Русия. Предприятието се намира в Пермския край, на повече от 1600 км от границата с Украйна. Украински дронове от Центъра за специални операции Алфа“ извършиха удар дълбоко в Русия. Те са поразили един от най-големите производители на метанол в Русия и Европа - заводът на "Метафракс Кемикалс. Заводът произвежда метанол, уротропин, урея и пентаеритритол - химически компоненти за производството на взривни вещества и други военни материали. Той е обект на руския военно-промишлен комплекс и е под международни санкции."

    Коментиран от #39

    22:35 18.02.2026

  • 37 Хахаха!🎺🥳😀

    9 2 Отговор
    От фирмата ми даваха такива работни дрехи, но доста по-хубави. Просяка Зельонски пак сеизцепи, облечен като ОБЩЯК! Хахаха❗

    22:35 18.02.2026

  • 38 стоян георгиев

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "жик так":

    По големи просяци от фалиралите ФАЩ няма на тази планета

    22:35 18.02.2026

  • 39 работник от завода

    11 1 Отговор

    До коментар #36 от ""Украйна удари един от най-големите":

    А ние защо не сме разбрали ?

    22:35 18.02.2026

  • 40 Пора

    0 4 Отговор

    До коментар #28 от "Бесен - Язовец":

    Едно въже за простор от 2 метра ще ти свърши работа.

    22:35 18.02.2026

  • 41 Хахаха!🎺🥳😀

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Преводач":

    Крайна не смогва на преводачи. Бягат! Хахаха!

    22:36 18.02.2026

  • 42 4 години хладилни камиони

    8 2 Отговор
    Зелю води най-бавния геноцид в историята на 404!

    22:37 18.02.2026

  • 43 "Заради спирането на Telegram:

    2 10 Отговор
    Редица руски градове се готвят за протести. От кметствата не им дават разрешения за протест и ги заплашват с подвеждане под отговорност „за екстремизъм. На 10 февруари Роскомнадзор обяви, че ще ограничени и Telegram, единствената останала връзка на руснаците с външния свят. Срещу блокирането се обявиха не само отделни граждански движения и активисти, но и Z-общността и руските военни. "

    22:37 18.02.2026

  • 44 "В Русия ударно увеличават данъците.

    2 12 Отговор
    От началото на 2026 г. се повишава корпоративния данък, данъка върху доходите, както и увеличение на ДДС, което става по-високо отколкото в развитите държави САЩ, Великобритания, Франция или Германия. Това автоматично доведе и до повишаване на цените на основните стоки. За да се опита да покрие поне малка част от огромния бюдежетен дефицит, освен увеличаването данъците и започва и пренасочване на средства от здравеопазване, социални помощи и образование към военната сфера."

    Коментиран от #54

    22:38 18.02.2026

  • 46 Мир чрез сила

    9 0 Отговор
    Ми айде де. Чрез сила. Ама що ли не се получава? Аз не виждам руснаците да реват за преговори или нещо друго.

    22:39 18.02.2026

  • 47 Украйна 🇺🇦

    9 0 Отговор
    Извънредно Руската армия направила десант в Киев и са заловили Зеления фашистки клоун момента го траспортират към Сибир по розови прашки

    22:39 18.02.2026

  • 48 Хахаха!🎺🥳😀

    9 2 Отговор
    Всички бягат от украинския рай! Преводачи на делегациите, спортисти, министри, депутати, даже кучето си е изкарал от крайна бивш министър! 30 милиона са избягали!

    Коментиран от #58

    22:39 18.02.2026

  • 49 Кузмич

    3 12 Отговор
    Абе защо руснаците не ги виждам на Олимпиадата?

    Коментиран от #64

    22:39 18.02.2026

  • 50 Трипера

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Годината е 2027":

    го сеят Клинтън и другите западни политици и държавници от досиетата на Епсщайн.

    22:40 18.02.2026

  • 51 Е, той Зеленски си е

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Е ние това го знаем, но кажи":

    много богат, още отпреди да стане президент. Така че такива суми като 100К не го впечатляват.

    Коментиран от #63

    22:40 18.02.2026

  • 52 Този конфликт

    5 7 Отговор
    не може да бъде решен чрез преговори. Гаранциите също нямат значение. В най-лоша ситуация е Русия, защото няма какво да направи. Ако подпише мир, без да постигнала целта си, това е загуба. В Русия политическите кръгове вече открито показват недоволството си от ситуацията. Ако реши да продължи войната до постигане на целта, ще загуби още милиони руски войници, а и няма пари за това. В крайна сметка пак ще загуби, но ще плати още по-висока цена.

    22:41 18.02.2026

  • 53 хаха🤣

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "Бесен - Язовец":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    Коментиран от #57

    22:42 18.02.2026

  • 54 що приказваш глупости

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":

    Унгария (27%), Хърватия, Дания и Швеция (25%).

    22:42 18.02.2026

  • 55 Хазар

    3 2 Отговор
    Смотан.

    22:42 18.02.2026

  • 56 Вече съм убеден

    4 2 Отговор
    Този е агент на Путин.

    22:44 18.02.2026

  • 57 Бесен - Язовец

    4 4 Отговор

    До коментар #53 от "хаха🤣":

    Ходи на Околчица да се помолиш за прераждането на гурото

    Коментиран от #68

    22:44 18.02.2026

  • 58 Брачет

    2 5 Отговор

    До коментар #48 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Предобрил си фенобатбитала.

    22:44 18.02.2026

  • 59 Иванаки

    10 0 Отговор
    Русия дори не е затегнала колана още.
    Заради скока на златото резервите и скочиха над 700 мириярда, дори да махнем 200 блокирани с останалите 500 може да води още поне 2-3 години война .
    Всички говорят ,че санкциите действат ,но колко. Русия не е намалила производството на нефт ,къде отива това количество. Явно някой го купува. Никой не казва ,че Русия преструктурира икономиката и дела на нефта спадна под 30% вече за БВП .
    Русия може да мобилизира до 25 милиона мъже. И може да въоръжи 3 до 5 милионна армия. Така че ,трябва да се мисли ,не само заклинания да се правят. Къде е сега Кирето който обясняваше ,че Русия е просто бензиноколонка с ракети. Но такива едиоти ни определят бъдещето

    Коментиран от #61

    22:45 18.02.2026

  • 60 оле майко

    8 3 Отговор
    Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна Буданов:

    "Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."

    22:47 18.02.2026

  • 61 Хахаха!🎺🥳😀

    8 3 Отговор

    До коментар #59 от "Иванаки":

    Русия има чуждестранни активи на астрономическите $4000 милиарда. Онези $200 милиарда са върхът на огромен айсберг от пари. Русия е приказно богата!

    Коментиран от #78

    22:48 18.02.2026

  • 62 Хахаха!🎺🥳😀

    8 2 Отговор
    Бедния Ганьо дето кара кола с дупки от ръжда, му забраниха да ходи в Русия, защото отиде ли, няма да се върне и България ще се изпразни от роби!

    Коментиран от #72, #79

    22:51 18.02.2026

  • 63 Хахаха!🎺🥳😀

    8 4 Отговор

    До коментар #51 от "Е, той Зеленски си е":

    Зельонски е бил беден провинциален комик, шут на мутрите. Филип Киркоров го пуснал в московския си апартамент да поживее и припечелва в Москва. Бил е беден като въшка!

    Коментиран от #67

    22:54 18.02.2026

  • 64 Заради

    6 2 Отговор

    До коментар #49 от "Кузмич":

    западните расисти, които доминират всички "международни" организации, които налагат санкциите и хегемонията им и в спорта. Но руските спортисти, принудени да се състезават под чужди флагове, са очебийно много и побеждават на тяхната "олимпиада", особено в изящното фигурно пързаляне. И истинската гротеска е, че олимпийския шампион, руснака Малинин и другите руснаци, са "американци"!!!

    Коментиран от #74

    23:00 18.02.2026

  • 65 хахо

    5 3 Отговор
    Този иска да се среща с Путин. Ха хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #77

    23:12 18.02.2026

  • 66 "Русия вече е сред страните

    6 2 Отговор
    с най-голям брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като културна демографска заплаха. Алтернатива на огромния брой загубена на фроната руска работна сила би могло да бъде мащабното внедряване на технологии и ИИ, които намаляват нуждата от човешки труд. Това обаче е свързано с инвестирането на значителни финансови ресурси, с които Русия не разполага."

    23:20 18.02.2026

  • 67 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    6 1 Отговор

    До коментар #63 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    И ние харесваме Фил Киркоров 🥳

    23:21 18.02.2026

  • 68 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "Бесен - Язовец":

    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    Коментиран от #71

    23:22 18.02.2026

  • 69 Потресен

    4 4 Отговор
    Зеленски е стабилен,евала. Никаква аванта на престъпника Путя

    23:23 18.02.2026

  • 70 Иван

    5 3 Отговор
    Путин да си еVe мичката пайчина

    23:25 18.02.2026

  • 72 Колективен руски крепостен

    5 4 Отговор

    До коментар #62 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #87

    23:27 18.02.2026

  • 73 Хахаха!🎺🥳😀

    6 5 Отговор

    До коментар #71 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    лама Шойгу търси деца за педофила Путин👍

    23:28 18.02.2026

  • 74 Потресен

    5 6 Отговор

    До коментар #64 от "Заради":

    То въпроса е,че света наказва Русия с презрението си заради престъпленията които извършва в Украйна. Това е отромен позор! Малинин, който изгоря на тези игри и друтите руснаци състезаващи се под други флагове е още по- унизително за Русия. Няма ги на олиемпиада,няма ги на първенствата по футбол и т н. Какъв срам,какво унижение

    23:29 18.02.2026

  • 75 "Въпреки провалите и при трите

    7 5 Отговор

    До коментар #27 от "Само питам":

    използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."

    23:29 18.02.2026

  • 76 Питащ

    6 5 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    23:31 18.02.2026

  • 78 важна новина !

    8 3 Отговор

    До коментар #61 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    От 1 януари президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от 122евро на 137.22евро !

    Коментиран от #86

    23:32 18.02.2026

  • 79 "Над 30 милиона руснаци искат

    6 5 Отговор

    До коментар #62 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    да напуснат Русия за постоянно. Растящото желание на руснаците да напуснат родината си представлява "сериозен проблем" за Русия.Така Гуриев коментира резултатите от социологическото проучване на център "Левада". От тях става ясно, че всеки пети жител на Русия би искал да живее в чужбина за постоянно. Почти половината от запитаните на възраст между 18 и 24 години (48%) имат такова намерение, както и всеки трети от руснаците във възрастовата група между 25 и 39 години.

    23:35 18.02.2026

  • 80 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "да питам":

    На 100% продава въшкарино

    23:38 18.02.2026

  • 81 Дрън Дрън

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ще ще ще ще

    Коментиран от #82

    23:39 18.02.2026

  • 82 хаха 🤣

    2 5 Отговор

    До коментар #81 от "Дрън Дрън":

    Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣

    23:50 18.02.2026

  • 84 Тоя никаквец

    4 0 Отговор
    продължава да се пъне за срещичка с Президента на Русия!
    Също както евро-смешниците се напъват да са на масата за преговори, а не да обслужват под масата.

    Коментиран от #88

    00:28 19.02.2026

  • 85 Баце

    4 0 Отговор
    Ама ти си никой за да казваш нещо, освен това нямаш карти.

    00:28 19.02.2026

  • 86 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "важна новина !":

    В Русия получават собствени пари, които се наричат рубли. Евро получават колониите на Германия.

    00:42 19.02.2026

  • 87 Софиянец с изключено парно

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Колективен руски крепостен":

    Защо сме по-бедни от Гана? Не сме във война, а мръзнем с изключено парно.

    00:46 19.02.2026

  • 88 Не се споменава, че

    4 0 Отговор

    До коментар #84 от "Тоя никаквец":

    преди края на срещата, виждайки че нещата отиват към договор за мир, панираните британци са пратили свои хора да се намесят, притиснат украинците и провалят преговорите!
    Но този път без Борис Джонсън!

    00:46 19.02.2026

  • 90 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Горят блатата от всички страни, а онова с токчетата се крие в бункера!

    06:20 19.02.2026

  • 91 На теб мозъка ти по рождение

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    е разпаднат.

    08:13 19.02.2026

