The Wall Street Journal: САЩ изтеглят всичките си войски от Сирия

The Wall Street Journal: САЩ изтеглят всичките си войски от Сирия

19 Февруари, 2026 04:00, обновена 19 Февруари, 2026 06:26

Сирийският президент подписа указ за всеобща амнистия

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати изтеглят всичките си войски от Сирия - приблизително 1000 войници - с което прекратяват десетгодишната си операция в страната, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според вестника решението не е свързано с ескалиращото напрежение между Съединените щати и Иран.

Първата причина за изтеглянето на войските е, че Белият дом вече не смята американското военно присъствие в Сирия за необходимо, твърдят двама американски служители. Това се дължи на решението на временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа да установи прекратяване на огъня и постепенно да интегрира Сирийските демократични сили, които се състоят предимно от кюрди и са подкрепяни от САЩ, в правителствената армия.

През януари Wall Street Journal съобщи, че САЩ проучват възможността за пълно изтегляне на войските си от Сирия след поражението на кюрдските сили.

Втората причина е „намаляване на риска от конфликт“ с армията на сирийския лидер. Висш служител от администрацията заяви, че изтеглянето на войските се извършва, защото сирийското правителство поема водеща роля в антитерористичните операции, въпреки че американските сили все още ще могат да реагират на всякакви заплахи, свързани с ИДИЛ в региона.

Сирийският президент Ахмед аш-Шараа подписа указ за всеобща амнистия за престъпления, извършени преди датата на обнародването на декрета, съобщи държавната официална осведомителна агенция САНА, цитирана от ДПА и БТА.

Съгласно указа доживотните присъди се заменят с фиксирани присъди затвор от 20 години. По същия начин на 20 години затвор ще бъдат заменени и присъдите на осъдените на доживотен тежък принудителен труд. Лишени от свобода, страдащи от неизлечими заболявания или такива в терминална фаза, както и тези над 70-годишна възраст ще бъдат освободени.

Но изрично се упоменава, че от амнистията са изключени лицата, осъдени за тежки нарушения срещу човешките права на сирийския народ. От обхвата ѝ се изваждат и всички други видове тежки престъпления.

Правосъдното министерство заяви, че амнистията има за цел да даде втори шанс на хората, осъдени за престъпления или закононарушения, подлежащи на реабилитация. Така те по-лесно биха могли да станат отново пълноценна част от обществото. Същевременно мярката има за цел да разтовари пренаселените затвори.

Министерството посочи, че фактът, че амнистията не обхваща извършителите на тежки престъпления, е доказателство за ангажимента на правителството към върховенството на закона и социалната стабилност.

Указът е част от усилията на държавата да съхрани социалната стабилност и да насърчи националното помирение, отбеляза САНА.


  • 1 И Киев е Руски

    52 7 Отговор
    Резонно.Унищожават дадена държава и я оставят в хаос и руини

    04:12 19.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Щяхме да им помогнем

    18 5 Отговор
    Но те избягаха от всички фронтове като плъхове от горяща къща , свободата се извойува а не да се чака някой да им подари са думите на сенаторите от САЩ .Става дума за кюрдите от Сирия .

    05:49 19.02.2026

  • 4 Доналд Тръмп, Президентът

    9 18 Отговор
    Изтеглящите се сили ще бъдат дислоцирани в Украйна, България и Румъния, за да осигурят мира в региона ☝️

    06:30 19.02.2026

  • 5 Мишел

    30 5 Отговор
    А руските бази Татус и Хмеймим остават.

    Коментиран от #6

    06:42 19.02.2026

  • 6 оня с коня

    4 30 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Въпросът с руските бази е Дискусионен и в процес на Преговори,докато ПРО-АМЕРИКАНСКОТО Правителство в Сирия остава.Ама вие руските фенове наистина ли си мислите че САЩ ще си оставят магарето в Калта ааа?:)

    Коментиран от #8, #12

    06:53 19.02.2026

  • 7 Бай Хой от Ханой

    32 2 Отговор
    Накрадоха се и там и сега бегом....

    Коментиран от #9

    07:07 19.02.2026

  • 8 Циник

    27 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Светът е пълен с кални магарета, изоставени от САЩ. Скоро и ние ще сме в локвата, май.

    07:35 19.02.2026

  • 9 Хм...

    21 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Хой от Ханой":

    По скоро Ахмед е усетил накъде духа вятъра и се е разбрал с руснаците. И сега остава да видим дали инфантилния идиот тръмп ще успее да се изтегли цивилизовано, или местните му подлоги ще се сипят от колесника на самолета както беше в Афганистан.

    07:38 19.02.2026

  • 10 СЕГА

    18 0 Отговор
    Кой ще краде петрола на Сирия?

    Коментиран от #13

    07:41 19.02.2026

  • 11 факуса

    16 0 Отговор
    петрола ли свърши или ги гонят говедата,щот те се оттеглят когат губят

    07:44 19.02.2026

  • 12 си пън

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    конярче,на бая места го оставиха,последно в авганистан,едвам се изтеглиха тактически по колесниците а тюлените бегаха в женски одежди

    Коментиран от #19

    07:46 19.02.2026

  • 13 Такаа

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "СЕГА":

    Никой ще го добиват заедно с турците,така се разбраха и с парите ще възстановят Сирия

    07:48 19.02.2026

  • 14 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    я бройте "Президента" на Сирия, дето ианките даваха 10 милиона за главата му, колко пъти ходи във Вашингтон и колко пъти в Москва

    08:14 19.02.2026

  • 15 България окупирана държава

    6 0 Отговор
    България замесена в напрежението с Иран !
    На вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
    7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
    Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !

    Коментиран от #16

    08:17 19.02.2026

  • 16 оня с коня

    0 6 Отговор

    До коментар #15 от "България окупирана държава":

    Ако знаеш какво е в русия,тука щи се стори рай.

    08:35 19.02.2026

  • 17 Пенчо

    3 0 Отговор
    До оня ден руснаците сега американците!? Разберете се най после какво да пишете! Явно не може да угодите на всички!

    08:53 19.02.2026

  • 18 емил

    4 0 Отговор
    За нашите мало...омници вместо да коментирате да пишете глупости без да се замисляте -- защото са загубили навика да мислят а възприемат това което им се казва - погледнете последните за 20-25 години как тези Англосаксонски колонизатори престъпници които извършиха тези престъпления ? -- Колко милиона хора бяха принудени да напуснат родните си места ? Колко милиона са убити ? Колко страни бяха разрушени ? милиони осакатени , инвалиди , сираци и всичко това кой защо го извършиха ?

    10:05 19.02.2026

  • 19 Си Пи Ми

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "си пън":

    Непременно

    18:51 19.02.2026

