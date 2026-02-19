The Wall Street Journal: САЩ изтеглят всичките си войски от Сирия

Съединените щати изтеглят всичките си войски от Сирия - приблизително 1000 войници - с което прекратяват десетгодишната си операция в страната, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според вестника решението не е свързано с ескалиращото напрежение между Съединените щати и Иран.

Първата причина за изтеглянето на войските е, че Белият дом вече не смята американското военно присъствие в Сирия за необходимо, твърдят двама американски служители. Това се дължи на решението на временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа да установи прекратяване на огъня и постепенно да интегрира Сирийските демократични сили, които се състоят предимно от кюрди и са подкрепяни от САЩ, в правителствената армия.

През януари Wall Street Journal съобщи, че САЩ проучват възможността за пълно изтегляне на войските си от Сирия след поражението на кюрдските сили.

Втората причина е „намаляване на риска от конфликт“ с армията на сирийския лидер. Висш служител от администрацията заяви, че изтеглянето на войските се извършва, защото сирийското правителство поема водеща роля в антитерористичните операции, въпреки че американските сили все още ще могат да реагират на всякакви заплахи, свързани с ИДИЛ в региона.

Сирийският президент Ахмед аш-Шараа подписа указ за всеобща амнистия за престъпления, извършени преди датата на обнародването на декрета, съобщи държавната официална осведомителна агенция САНА, цитирана от ДПА и БТА.



Съгласно указа доживотните присъди се заменят с фиксирани присъди затвор от 20 години. По същия начин на 20 години затвор ще бъдат заменени и присъдите на осъдените на доживотен тежък принудителен труд. Лишени от свобода, страдащи от неизлечими заболявания или такива в терминална фаза, както и тези над 70-годишна възраст ще бъдат освободени.



Но изрично се упоменава, че от амнистията са изключени лицата, осъдени за тежки нарушения срещу човешките права на сирийския народ. От обхвата ѝ се изваждат и всички други видове тежки престъпления.



Правосъдното министерство заяви, че амнистията има за цел да даде втори шанс на хората, осъдени за престъпления или закононарушения, подлежащи на реабилитация. Така те по-лесно биха могли да станат отново пълноценна част от обществото. Същевременно мярката има за цел да разтовари пренаселените затвори.



Министерството посочи, че фактът, че амнистията не обхваща извършителите на тежки престъпления, е доказателство за ангажимента на правителството към върховенството на закона и социалната стабилност.



Указът е част от усилията на държавата да съхрани социалната стабилност и да насърчи националното помирение, отбеляза САНА.