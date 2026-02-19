The Wall Street Journal: САЩ изтеглят всичките си войски от Сирия

Съединените щати изтеглят всичките си войски от Сирия - приблизително 1000 войници - с което прекратяват десетгодишната си операция в страната, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.
Според вестника решението не е свързано с ескалиращото напрежение между Съединените щати и Иран.
Първата причина за изтеглянето на войските е, че Белият дом вече не смята американското военно присъствие в Сирия за необходимо, твърдят двама американски служители. Това се дължи на решението на временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа да установи прекратяване на огъня и постепенно да интегрира Сирийските демократични сили, които се състоят предимно от кюрди и са подкрепяни от САЩ, в правителствената армия.
През януари Wall Street Journal съобщи, че САЩ проучват възможността за пълно изтегляне на войските си от Сирия след поражението на кюрдските сили.
Втората причина е „намаляване на риска от конфликт“ с армията на сирийския лидер. Висш служител от администрацията заяви, че изтеглянето на войските се извършва, защото сирийското правителство поема водеща роля в антитерористичните операции, въпреки че американските сили все още ще могат да реагират на всякакви заплахи, свързани с ИДИЛ в региона.
Сирийският президент Ахмед аш-Шараа подписа указ за всеобща амнистия за престъпления, извършени преди датата на обнародването на декрета, съобщи държавната официална осведомителна агенция САНА, цитирана от ДПА и БТА.
Съгласно указа доживотните присъди се заменят с фиксирани присъди затвор от 20 години. По същия начин на 20 години затвор ще бъдат заменени и присъдите на осъдените на доживотен тежък принудителен труд. Лишени от свобода, страдащи от неизлечими заболявания или такива в терминална фаза, както и тези над 70-годишна възраст ще бъдат освободени.
Но изрично се упоменава, че от амнистията са изключени лицата, осъдени за тежки нарушения срещу човешките права на сирийския народ. От обхвата ѝ се изваждат и всички други видове тежки престъпления.
Правосъдното министерство заяви, че амнистията има за цел да даде втори шанс на хората, осъдени за престъпления или закононарушения, подлежащи на реабилитация. Така те по-лесно биха могли да станат отново пълноценна част от обществото. Същевременно мярката има за цел да разтовари пренаселените затвори.
Министерството посочи, че фактът, че амнистията не обхваща извършителите на тежки престъпления, е доказателство за ангажимента на правителството към върховенството на закона и социалната стабилност.
Указът е част от усилията на държавата да съхрани социалната стабилност и да насърчи националното помирение, отбеляза САНА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
04:12 19.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Щяхме да им помогнем
05:49 19.02.2026
4 Доналд Тръмп, Президентът
06:30 19.02.2026
5 Мишел
Коментиран от #6
06:42 19.02.2026
6 оня с коня
До коментар #5 от "Мишел":Въпросът с руските бази е Дискусионен и в процес на Преговори,докато ПРО-АМЕРИКАНСКОТО Правителство в Сирия остава.Ама вие руските фенове наистина ли си мислите че САЩ ще си оставят магарето в Калта ааа?:)
Коментиран от #8, #12
06:53 19.02.2026
7 Бай Хой от Ханой
Коментиран от #9
07:07 19.02.2026
8 Циник
До коментар #6 от "оня с коня":Светът е пълен с кални магарета, изоставени от САЩ. Скоро и ние ще сме в локвата, май.
07:35 19.02.2026
9 Хм...
До коментар #7 от "Бай Хой от Ханой":По скоро Ахмед е усетил накъде духа вятъра и се е разбрал с руснаците. И сега остава да видим дали инфантилния идиот тръмп ще успее да се изтегли цивилизовано, или местните му подлоги ще се сипят от колесника на самолета както беше в Афганистан.
07:38 19.02.2026
10 СЕГА
Коментиран от #13
07:41 19.02.2026
11 факуса
07:44 19.02.2026
12 си пън
До коментар #6 от "оня с коня":конярче,на бая места го оставиха,последно в авганистан,едвам се изтеглиха тактически по колесниците а тюлените бегаха в женски одежди
Коментиран от #19
07:46 19.02.2026
13 Такаа
До коментар #10 от "СЕГА":Никой ще го добиват заедно с турците,така се разбраха и с парите ще възстановят Сирия
07:48 19.02.2026
14 Хи хи хи
08:14 19.02.2026
15 България окупирана държава
На вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !
Коментиран от #16
08:17 19.02.2026
16 оня с коня
До коментар #15 от "България окупирана държава":Ако знаеш какво е в русия,тука щи се стори рай.
08:35 19.02.2026
17 Пенчо
08:53 19.02.2026
18 емил
10:05 19.02.2026
19 Си Пи Ми
До коментар #12 от "си пън":Непременно
18:51 19.02.2026