Слави Трифонов: Днес МВР даде брифинг по случая „Петрохан“ и рухнаха всички опорни точки на ППДБ

Днес МВР даде брифинг по случая „Петрохан“ и рухнаха всички опорни точки на ППДБ. От самото начало тези, бих ги нарекъл, сбъркани политици и разни техни медийни производни обясняваха, че намерените трупове в хижа „Петрохан“ са на добри момчета, убити от мафиоти от дървената мафия, и въобще са загинали за свободата на природата.
После започнаха да твърдят, че във въпросното НПО - „Национална агенция за контрол на защитените територии“ - има внедрени агенти на ДАНС и въобще там присъства тайната ръка на службите, и за смъртта на тримата сектанти са виновни службите, държавата и тайните агенции. И въобще до оня ден твърдяха, че добрите момчета от Петрохан са разстреляни от злата мафия, докато, като добри рейнджъри, са ни пазели, за да можем да спим спокойно. Само да вметна, че подобна теза изказа онзи ден новият министър на земеделието Иван Христанов - важна съставна част от организацията на ППДБ.
И днес всички тези опорни точки рухнаха, защото полицията, заедно с прокуратурата, безапелационно заявиха, че вследствие на тяхното разследване са установили, че в хижа „Петрохан“ има трима самоубили се, а в кемпера има двама убити и един самоубиец. Никаква външна намеса, никакви мафиоти, никакви черни джипове, никакви внедрени агенти. Спокойно можем да си направим извода, че става дума за секта, даже култ, защото на едно от видеата, показани от МВР, тримата самоубийци при появата на Калушев падат на колене и започват да удрят чело в земята. В кемпера явно има двама убити и един самоубил се, което означава, че Калушев първо е убил горките деца, а след това си е пръснал мозъка.
Освен това в цялата тази ненормална и педофилска история има явното присъствие на политици и политически фигури, и то основно от ППДБ.
Скъпи приятели, които четете това, което пиша, аз съм сигурен, че вие сте достатъчно интелигентни и повечето от вас знаеха със сигурност, че това е истината преди брифинга на МВР и прокуратурата.
3 и ти си боклук
9 Кой какъв е
11 Майна
Тя е проказа за Човечеството
Шорош против човека като Божие създание
Справка: Много барбитурати (гама от препарати, които потискат централната нервна система) могат да се нарекат "серум на истината"...
До коментар #14 от "Хохо Бохо":От ДАНС са изтезавали Калушев
20 Ти си по рухнал май
22 Майна
Вижте омразата към него в профила му и официалната страница на партия Възраждане!
костя е разкрит и приключен!
Агент Стив Макманъм -ЦРУ!
23 Слави няма морал
25 Този употребен и изхвърлен презерватифф
26 Барбитурати - шофирането забранено
До коментар #14 от "Хохо Бохо":Алооо милицеета
21:26 18.02.2026
27 Истинските педофили
"Един шоумен, който вече със зъби и нокти се бори да стане депутат, финансиран от съмнителни бизнес олигарси, каквито са Орлин Алексиев и Иван Мирински , в нашите среди носи името Славуца. Това е небезизвестният Слави Трифонов", коментира рокаджията.
"По времето, когато са били много близки с друга звезда Камен Воденичаров, двамата са имали по-други отношения. Ако Камен Во харесал някой пич, веднага звъни по телефона на Господаря и му казва, че има интересен човек за него, ако той има интерес, може да му го предложи", разкрива сензационно геят Ицо Петрофф.
29 Истинските педофили
"Другите две лица се казват Боби Малкия и Мартин. Те са в друга ромска формация и познават лицето Слави Трифонов. Те са категорични, че Славуца е имал същите забежки и към тях. Едното момче, Мартин, не е бил съгласен, докато другото - Боби Малкия е имал контакт с него. Все още не знам до каква степен е бил контактът, дали е било само самозадоволяване или се е стигнало по-далече", сподели още той.
Ицо Петрофф обяви, че разполага със сензационни снимки, с която ще докаже твърденията си за интимния контакт между Славуца и рапъра Боби Малкия, пише Блиц. По думите му фотосите са изключително шокиращи.
30 Лапай мазния!
До коментар #18 от "Пич":Тъпак
31 Ти си
А пък 60 годишния импотентен дърт въобще да не се обажда от коневръза ......
21:30 18.02.2026
33 Чалгарят е комплексар
36 Кокоран
До коментар #2 от "Майора":Радва ме реакцията ти, майоре!
Искаш ли и аз да те зарадвам реципрочно?
37 Абе лицето Сидеров
38 Слави има обсесия към ПП-ДБ
39 Няма
До коментар #30 от "Лапай мазния!":Как! Ти не мое се запреш да му се надеваш!
21:33 18.02.2026
40 Помним помним
До коментар #29 от "Истинските педофили":Гледах пресконференцията на този петрофф... на другия ден онзи борец за лева сега и тогава собственик на жълтия сайт ПИК нидялко нидялков публикува на първа страница фактите на петрофф и славуца разлепи билбордове в София че го обича...но така и чалгаря не опроверга думите на рокаджията
42 Не е по темата!
До коментар #37 от "Абе лицето Сидеров":Объркал си темата!
44 Даниел Немитов
45 Слави замърсява с присъствието си
46 Силиций
Сърбай сега!
До коментар #29 от "Истинските педофили":Обича мъжко, ми той имаше много хубави танцьорки, в балета, и те бяха малки
21:40 18.02.2026
49 Бацо Гацов
До коментар #8 от "ЦЪРВУЛ ДОЛЕН":Че то МВР-то и прокуратурата е на Бойко и Пеевски. Няма нормален човек, който да вярва на Прокуратура и МВР, както и на мажоретките на Бойко и Пеевски - Славуна и Зафито. Закривай.
50 Хаха, да видим
21:41 18.02.2026
52 Промяна
53 Отде знаиш, че нее
До коментар #37 от "Абе лицето Сидеров":Мож да е хоил
55 Слави Трифонов е лицемер!!
57 Разликата
21:44 18.02.2026
58 Слави е озлобен човечец
21:46 18.02.2026
60 Слави е циничен и безотговорен човек
21:46 18.02.2026
62 Чалгарят е моролно паднал много ниско
21:47 18.02.2026
64 Злородият Дългуч Славуца
21:48 18.02.2026
67 Този
21:50 18.02.2026
68 Докото Си Вперил Очи !В Лъжите !?Не Вижш
В Лъжите !
Не Виждаш !
Как си се Омазал !
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Верно бе, бил е кьорав,
До коментар #37 от "Абе лицето Сидеров":Не знаех
Коментиран от #78
21:52 18.02.2026
83 Aлфа Вълкът
Айде чакаме следващите разкрития и видеа след 10 дни. Как сте заблуждавали убийците с изпипани методи на МВР – дезинформация на парче!
84 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #81 от "азазаз":🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
22:19 18.02.2026
89 Буда
95 Като презерватифф
До коментар #1 от "гост":От нощното шкафче на бойко, го изхвърлиха пред парламента
96 Нещо
102 Промяна
До коментар #89 от "Буда":ХАХАХА ТУК НЕ Е МОСКВА НИТО Е ДИКТАТУРА ПО ЗАТВОРИТЕ СА ТЕЗИЭПЕТРОХАНЦИТЕ И ОЛИГАРСИТЕ ЗАД ТЯХ А РАДЕВ Е ПО ПЪТЯ НА КИРО САМ ЩЕ СЕ ПРОВАЛИ 10 ПРОЦЕНТА МУ ДАВАМ И ПОСЛЕ Е АУТ
105 Промяна
До коментар #96 от "Нещо":96 ОТ ПЕДОФИЛИЛИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ЗАВЗЕЛИ ВЛАСТТА С ИЗМАМА ЛИ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ
107 За съжаление не е Москва
До коментар #102 от "Промяна":С големите чисти прави булеварди и с небостъргачите.....Айде у лево.....
115 Механик
Слави тия неща ги знае. Инак нямаше как толкова много години да облъчва цяла България и най-вече да управлява такъв голям екип.
120 Хахаха
Марш на сянка!
Предател...
122 Съвет
До коментар #102 от "Промяна":Лекувай се …. Просто е !
123 Един
До коментар #109 от "Промяна":Кротувай у панелката …
126 Червената шапчица
132 на славка
До коментар #1 от "гост":всичкото и ужким
134 Факти
До коментар #126 от "Червената шапчица":Първият изстрел е бил под брадичката и е отворил дупка в лицето му. Човекът е глътнал кръвта си, поел е дъх, събрал се е и се е дивършил с втори изстрел в лявото слепоочие. Това и по филмите не съм го гледал.
136 славуца не е интелигентна
До коментар #115 от "Механик":а жалка подлизурка!
139 Станчо
До коментар #134 от "Факти":От кинетичната енергия при такова самонараняване ще изгуби съзнание, кръвотечението преминава в дихателните органи и няма как да диша, това не може да оправдае втория изстрел
142 Факти
До коментар #139 от "Станчо":Това е официалното становище на МВР. Аз да ти кажа съм имал толкова невероятно преживяване, че ако го разкажа ще ме сметнат за луд. Животът понякога е по-странен от измислица. На МВР по принцип не вярвам, но този сценарий наистина е възможен. Под брадичката нагоре и напред куршумът излиза през лицето без да засегне мозъка. Адреналинът блокира болката и той не губи съзнание. Гълта кръв, но рефлексът за кашляне освобождава дихателните пътища. Съзнанието е будно, но не усеща тялото. То действа механично. Няколко секунди по-късно произвежда втория изстрел, който минава през мозъка и всичко свършва.
144 Слави лъже мазно и нагло!!
Трифонов приема, че след брифинг на МВР и прокуратурата въпросът е окончателно изяснен и всички други версии „рухват“.
Но:
Брифингът на Прокуратурата НЕ е окончателна Съдебна Истина!!!
Разследванията могат да се развиват, да се появяват нови доказателства или експертизи.
Да се обяви спорът за приключен само на база изявление е логически скок.
02:52 19.02.2026
148 Слави е неук шушляк!
Проблемът: институционалното изявление не е равнозначно на окончателна истина — особено преди съдебен процес.
Това е класически похват: опростяваш и преувеличаваш тезата на опонента, за да я обориш по-лесно.
02:54 19.02.2026
152 Възмутен
Шок и спекулации – първоначални версии, слухове, непотвърдени хипотези.
Институционална рамка – официална версия от МВР/прокуратура.
Политизация – използване на случая за атаки между партии.
153 Проблемът е в:
политизирането на трагедията;
използването на внушения вместо доказателства;
смесването на факт, интерпретация и морална присъда.
154 Най-същественият проблем
Смесва факт, морална присъда и политическо внушение в едно изречение.
161 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!
Когато протестната вълна спадне, партията губи основната си енергия.
Когато доверието в лидера спадне, няма стабилна организационна мрежа, която да задържи избирателите.
Избирателите се разочароват.
Липсво ясна дългосрочна идеология.
162 ИТН бандити
Гневът не може да бъде поддържан постоянно.
Когато „всичко е скандал“, хората се уморяват.
164 Итн популисти спихнаха
протестната вълна стихне,
лидерът загуби харизма,
се наложи да управляват,
не успеят да се институционализират,
не разширят базата си отвъд ядрените поддръжници.
Това не е българска аномалия – това е типичен жизнен цикъл на популистки и лидерски проекти.
165 Никой не го интересува Чалгаря измамника
Щеше дй си бори с Борисов и Пеевски, а се съюзи с тях, за да краде.
А сега лае срещу единствената разумна политическа коалиция.
170 резервист
172 Пикочен мехур
До коментар #25 от "Този употребен и изхвърлен презерватифф":Верно ли е кондом?
Аз бях чувал,чу е чекеджия.
09:44 19.02.2026
173 ганю
До коментар #12 от "Българин.":тези от пп-дб от 4 години ви бъркат по дупките
със палави номерца ала бала избори
ала бала с президента
както се вижда и ала бала петрохан
всички там са перушан
Чалгостена, чалгослафчо.
179 Нали и за 3% електорат пак има субсидия
До коментар #1 от "гост":гост
14520ОТГОВОР
Чалга месията ,диванната мyмия,най мразената отпадъчна развалина славуца е станал много активен от бърлогата си с надежда да има 1% и държавна субсидия която уж щеше да премахва.
-;-
Някъде трябва да пише тези от 4% нагоре просдловутите 8лв/глас
А тези от 4% надолу не полуа(аваха би пак субсидия.
Абе нали Чалгарите искаха 1лв/глас и Стрината от Крушовица успя да стигне до 8лв/глас!!!
Представете си 3.5 милиона до урните и какви парички ще гушнат партиите!!!!!
