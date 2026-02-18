Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Слави Трифонов: Днес МВР даде брифинг по случая „Петрохан“ и рухнаха всички опорни точки на ППДБ

Слави Трифонов: Днес МВР даде брифинг по случая „Петрохан“ и рухнаха всички опорни точки на ППДБ

18 Февруари, 2026 21:13 5 159 180

  • слави трифонов-
  • петрохан-
  • педофили-
  • педофилия-
  • секс с деца

Освен това в цялата тази ненормална и педофилска история има явното присъствие на политици и политически фигури, и то основно от ППДБ.

Слави Трифонов: Днес МВР даде брифинг по случая „Петрохан“ и рухнаха всички опорни точки на ППДБ - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Днес МВР даде брифинг по случая „Петрохан“ и рухнаха всички опорни точки на ППДБ. От самото начало тези, бих ги нарекъл, сбъркани политици и разни техни медийни производни обясняваха, че намерените трупове в хижа „Петрохан“ са на добри момчета, убити от мафиоти от дървената мафия, и въобще са загинали за свободата на природата.

Това написа във "Фейсбук" Слави Трифонов.

После започнаха да твърдят, че във въпросното НПО - „Национална агенция за контрол на защитените територии“ - има внедрени агенти на ДАНС и въобще там присъства тайната ръка на службите, и за смъртта на тримата сектанти са виновни службите, държавата и тайните агенции. И въобще до оня ден твърдяха, че добрите момчета от Петрохан са разстреляни от злата мафия, докато, като добри рейнджъри, са ни пазели, за да можем да спим спокойно. Само да вметна, че подобна теза изказа онзи ден новият министър на земеделието Иван Христанов - важна съставна част от организацията на ППДБ.

И днес всички тези опорни точки рухнаха, защото полицията, заедно с прокуратурата, безапелационно заявиха, че вследствие на тяхното разследване са установили, че в хижа „Петрохан“ има трима самоубили се, а в кемпера има двама убити и един самоубиец. Никаква външна намеса, никакви мафиоти, никакви черни джипове, никакви внедрени агенти. Спокойно можем да си направим извода, че става дума за секта, даже култ, защото на едно от видеата, показани от МВР, тримата самоубийци при появата на Калушев падат на колене и започват да удрят чело в земята. В кемпера явно има двама убити и един самоубил се, което означава, че Калушев първо е убил горките деца, а след това си е пръснал мозъка.

Освен това в цялата тази ненормална и педофилска история има явното присъствие на политици и политически фигури, и то основно от ППДБ.

Скъпи приятели, които четете това, което пиша, аз съм сигурен, че вие сте достатъчно интелигентни и повечето от вас знаеха със сигурност, че това е истината преди брифинга на МВР и прокуратурата.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 104 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    145 20 Отговор
    Чалга месията ,диванната мyмия,най мразената отпадъчна развалина славуца е станал много активен от бърлогата си с надежда да има 1% и държавна субсидия която уж щеше да премахва.

    Коментиран от #95, #132, #179

    21:14 18.02.2026

  • 2 Майора

    129 21 Отговор
    Няма по долни,продажни,отпадъчни дегенерати и боклуци и най мразени чалгари в историята на България. Не ги показвайте повече тези oтрeпки срам за човешкия род.

    Коментиран от #36

    21:15 18.02.2026

  • 3 и ти си боклук

    58 25 Отговор
    като пи-пи тата

    21:16 18.02.2026

  • 4 Промяна

    14 84 Отговор
    СЛАВИ ША ЗАТРИЕ РРАДЕВ С ФАКТИ СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ША УНИШОЖИ ПРОРУСКИЯ РРАДЕВ И ШЕ ИМА 10 ПРОЦЕНТА ГЕРБ ПАК ПЪРВИ ДПС ВТОРИ

    21:16 18.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаах

    104 11 Отговор
    Аааа зулуса изпълзя от канализацията

    21:16 18.02.2026

  • 7 Ирония

    105 13 Отговор
    Този плешив злобен пъпеш Чалгаря има фиксация върху ПП-ДБ.

    21:16 18.02.2026

  • 8 ЦЪРВУЛ ДОЛЕН

    97 15 Отговор
    И ти ли вярваш на МВР -ЛЪЖЕШ !!!

    Коментиран от #49

    21:16 18.02.2026

  • 9 Кой какъв е

    85 11 Отговор
    Слави, или си оглупял с годините или поначало си бил глупав?

    21:17 18.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Майна

    31 65 Отговор
    От ПП по -голяма отрова няма
    Тя е проказа за Човечеството
    Шорош против човека като Божие създание

    21:17 18.02.2026

  • 12 Българин.

    25 75 Отговор
    Както винаги Слави казва истината! ПЕПЕЙЦИТЕ ОТ ХАРВАРД СА ПАЛАВА ДРУЖИНКА ОТ ПЕТРОХАН! ЛЮБРИКАНТИ И ВАЗЕЛИН СА БИЛИ ОТ НАЙ ТЪРСЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА СРЕДНОЩТНИТЕ ОРГИИ!

    Коментиран от #173

    21:19 18.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хохо Бохо

    41 7 Отговор
    Днес казаха, че в кръвта на Калушев има следи от фенобарбитал...
    Справка: Много барбитурати (гама от препарати, които потискат централната нервна система) могат да се нарекат "серум на истината"...

    Коментиран от #17, #26

    21:19 18.02.2026

  • 15 хаха

    70 10 Отговор
    Никой не се интересува от лаенето ти бе орлиналексиев ГЕПерастичен!

    21:19 18.02.2026

  • 16 Град Козлодуй.

    19 78 Отговор
    Слави Трифонов е велик!

    21:20 18.02.2026

  • 17 Сталин

    44 11 Отговор

    До коментар #14 от "Хохо Бохо":

    От ДАНС са изтезавали Калушев

    21:21 18.02.2026

  • 18 Пич

    19 54 Отговор
    Не ме интересуват личните вопли на ниско мислещите към Трифонов, и това дали лично го харесват, или не!!! Интересува ме, дали Трифонов казва истината! А той казва истината!!! Но материала е толкова безнадежден, че днес един уверено ме убеждаваше, че будистите били избити от дърветата мафия! Няма да квалифицирам това мислещите, защото не искам да обиждам никого! А ще ми се наложи, ако коментирам това слабоумно твърдение!!!

    Коментиран от #30

    21:22 18.02.2026

  • 19 Иван Грозни

    62 12 Отговор
    Туй мекере що се прави на мъж. Отдавна е извън съснанието на нормалните хора.

    21:22 18.02.2026

  • 20 Ти си по рухнал май

    39 7 Отговор
    От тях

    21:23 18.02.2026

  • 21 Град Козлодуй!.

    14 38 Отговор
    От политическа партия/ Продължаваме пеер.астиата / умират за малки момченца!!!

    21:23 18.02.2026

  • 22 Майна

    43 12 Отговор
    Установи се вече тотално че коце костадинов- копейкин е проект на борисов!
    Вижте омразата към него в профила му и официалната страница на партия Възраждане!
    костя е разкрит и приключен!

    Агент Стив Макманъм -ЦРУ!

    21:23 18.02.2026

  • 23 Слави няма морал

    54 10 Отговор
    Изказването на Слави Трифонов е поредният пример как трагедия може да бъде превърната в евтин политически театър.

    21:24 18.02.2026

  • 24 Хм...

    53 11 Отговор
    Каза Славчо, говорителят на Шиши. От ден първи целта беше да се очернят жертвите и ППДБ, нали мумия?

    Коментиран от #108

    21:24 18.02.2026

  • 25 Този употребен и изхвърлен презерватифф

    48 8 Отговор
    От нощното шкафче използува те бойко и те изхвърли, сега и субсидия няма да вземеш след изборите,и стана и най мразения и подиграван от всички а и пак ще трябва да правиш телевизииката платена. Най бързо пропадналия политик в историята на страната

    Коментиран от #172

    21:24 18.02.2026

  • 26 Барбитурати - шофирането забранено

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хохо Бохо":

    Алооо милицеета

    21:26 18.02.2026

  • 27 Истинските педофили

    24 9 Отговор
    Сензационно разкритие направи рокаджия №1 у нас Ицо Петрофф. По време на пресконференция, на която представи новата си книга „Петзвезден живот – тайните на гей елита”, председателят на Движение „ЛГБТ Идея” за хора с различна сексуална ориентация обяви, че Слави Трифонов е имал интимна връзка с млад ромски рапър.

    "Един шоумен, който вече със зъби и нокти се бори да стане депутат, финансиран от съмнителни бизнес олигарси, каквито са Орлин Алексиев и Иван Мирински , в нашите среди носи името Славуца. Това е небезизвестният Слави Трифонов", коментира рокаджията.

    "По времето, когато са били много близки с друга звезда Камен Воденичаров, двамата са имали по-други отношения. Ако Камен Во харесал някой пич, веднага звъни по телефона на Господаря и му казва, че има интересен човек за него, ако той има интерес, може да му го предложи", разкрива сензационно геят Ицо Петрофф.

    21:27 18.02.2026

  • 28 Слави, не си достоен човек, ти си позор!

    44 11 Отговор
    Вместо сдържаност, съпричастност и уважение към фактите и разследването на Петрохан, Слави Трифонов избира да хвърля безпочвени тежки внушения, етикети и морални присъди.

    21:29 18.02.2026

  • 29 Истинските педофили

    28 8 Отговор
    "Слави е поставял условие да изпълнява активната роля в сексуалния контакт. Така е възникнал конфликт между единия ромски рапър, чийто прякор е Якудзата, който не е бил съгласен да бъде пасивният. Този рапър участва в "Мюзик Айдъл" и там се разрази голям скандал с него", обяви председателят на Движение „ЛГБТ Идея”.

    "Другите две лица се казват Боби Малкия и Мартин. Те са в друга ромска формация и познават лицето Слави Трифонов. Те са категорични, че Славуца е имал същите забежки и към тях. Едното момче, Мартин, не е бил съгласен, докато другото - Боби Малкия е имал контакт с него. Все още не знам до каква степен е бил контактът, дали е било само самозадоволяване или се е стигнало по-далече", сподели още той.

    Ицо Петрофф обяви, че разполага със сензационни снимки, с която ще докаже твърденията си за интимния контакт между Славуца и рапъра Боби Малкия, пише Блиц. По думите му фотосите са изключително шокиращи.

    Коментиран от #40, #47

    21:29 18.02.2026

  • 30 Лапай мазния!

    21 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Тъпак

    Коментиран от #39

    21:30 18.02.2026

  • 31 Ти си

    34 9 Отговор
    Кой пък вярва на МВР и прокуратура ?
    А пък 60 годишния импотентен дърт въобще да не се обажда от коневръза ......

    21:30 18.02.2026

  • 32 Казуар

    34 6 Отговор
    Чалгар Слави, измитайте се от парламента и повече не стъпвайте там.

    21:31 18.02.2026

  • 33 Чалгарят е комплексар

    45 4 Отговор
    Това не е позиция на отговорен политик, а на човек, който системно използва всяка криза, за да подхранва собствените си политически обсесии.

    21:31 18.02.2026

  • 34 Шиши

    7 3 Отговор
    Плаим тачка.

    21:31 18.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кокоран

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Майора":

    Радва ме реакцията ти, майоре!
    Искаш ли и аз да те зарадвам реципрочно?

    21:32 18.02.2026

  • 37 Абе лицето Сидеров

    9 5 Отговор
    Защо не е ходил войник?

    Коментиран от #42, #53, #70, #79, #82

    21:33 18.02.2026

  • 38 Слави има обсесия към ПП-ДБ

    31 5 Отговор
    Фиксацията на Слави Трифонов върху Продължаваме промяната – Демократична България отдавна е преминала границата на политическата критика.

    21:33 18.02.2026

  • 39 Няма

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "Лапай мазния!":

    Как! Ти не мое се запреш да му се надеваш!

    21:33 18.02.2026

  • 40 Помним помним

    17 5 Отговор

    До коментар #29 от "Истинските педофили":

    Гледах пресконференцията на този петрофф... на другия ден онзи борец за лева сега и тогава собственик на жълтия сайт ПИК нидялко нидялков публикува на първа страница фактите на петрофф и славуца разлепи билбордове в София че го обича...но така и чалгаря не опроверга думите на рокаджията

    21:33 18.02.2026

  • 41 Зулуса

    24 3 Отговор
    Итн рухна за връткате гюбеци по 7/8 за жълти центи

    21:34 18.02.2026

  • 42 Не е по темата!

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Абе лицето Сидеров":

    Объркал си темата!

    21:36 18.02.2026

  • 43 Мнение

    21 5 Отговор
    Когато всяко събитие — независимо от контекста — бива сведено до атака срещу един конкретен опонент, това вече говори не за анализ, а за маниакално търсене на враг. Слави има мания за враг в лицето на ПП-ДБ.

    21:37 18.02.2026

  • 44 Даниел Немитов

    27 7 Отговор
    Щом Чалгаря и Тошко Африкански (известни като малкото ДПС) хулят ПП, значи ПП са много читави хора!!! И щом всякакъв сбиротък като:славуца, цеков, йотовски, велева, добрев, шкварек и още знайни и незнайни плужеци като тях са се "налепили" по случая Петрохон значи, че тоя случай е много долна политическа игра, а не обикновена кримка!

    Коментиран от #112

    21:38 18.02.2026

  • 45 Слави замърсява с присъствието си

    27 6 Отговор
    Подобна реторика като на Слави не изяснява фактите, а замърсява публичната среда с Внушения и Агресия!!

    21:39 18.02.2026

  • 46 Силиций

    23 6 Отговор
    Ех,Слави,Слави...,що не си гледА това дето ти идваше отръки да правиш,Ами се ЦОПНА в лай...та на политиката в България????Лакомия или Лекомислие?
    Сърбай сега!

    21:39 18.02.2026

  • 47 Значи

    18 3 Отговор

    До коментар #29 от "Истинските педофили":

    Обича мъжко, ми той имаше много хубави танцьорки, в балета, и те бяха малки

    21:40 18.02.2026

  • 48 Чалгаджията е срам за България

    26 6 Отговор
    Особено притеснително е използването на крайни квалификации и морално натоварени думи от Трифонов в контекст на трагичния случай в Петрохан.

    21:40 18.02.2026

  • 49 Бацо Гацов

    27 5 Отговор

    До коментар #8 от "ЦЪРВУЛ ДОЛЕН":

    Че то МВР-то и прокуратурата е на Бойко и Пеевски. Няма нормален човек, който да вярва на Прокуратура и МВР, както и на мажоретките на Бойко и Пеевски - Славуна и Зафито. Закривай.

    21:41 18.02.2026

  • 50 Хаха, да видим

    19 3 Отговор
    Да бре, то и за теб знаехме едни неща, после друго се оказа. Да видим дали ще ви има в новия парламент.

    21:41 18.02.2026

  • 51 Слави дрънка нелепици

    21 4 Отговор
    Това не е „смела позиция“ от негова страна, а безотговорно говорене, което налива масло в огъня на общественото напрежение.

    21:41 18.02.2026

  • 52 Промяна

    7 19 Отговор
    КАК ДЪРЖАВАТА НИ СЕ ОЗОВА ОВЛАДЯНА ОТ ПЕТРОХАНЦИ НПО СОРОСИ ТЕРЗИЕВЦИ ЧЕСИИ ШАРЛАТАНИ ЧЕСТНИ ЦИЦЕЛКОВЦИ КАК СЕ СТИГНА ДО ТУК

    Коментиран от #59

    21:42 18.02.2026

  • 53 Отде знаиш, че нее

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Абе лицето Сидеров":

    Мож да е хоил

    21:42 18.02.2026

  • 54 Промяна

    5 17 Отговор
    КАК ДЪРЖАВАТА НИ СЕ ОЗОВА ОВЛАДЯНА ОТ ПЕТРОХАНЦИ НПО СОРОСИ ТЕРЗИЕВЦИ ЧЕСИИ ШАРЛАТАНИ ЧЕСТНИ ЦИЦЕЛКОВЦИ КАК СЕ СТИГНА ДО ТУК

    21:42 18.02.2026

  • 55 Слави Трифонов е лицемер!!

    30 7 Отговор
    Когато един публичен човек с влияние си позволява да лепи тежки обвинения без съд и присъда, той не защитава истината — той подкопава доверието в институциите и в самата идея за справедлив дебат.

    21:43 18.02.2026

  • 56 Неадекватно

    19 5 Отговор
    Славиии, политиката не е арена за лични демони и фиксации

    21:44 18.02.2026

  • 57 Разликата

    20 3 Отговор
    Ако някой иска да бъде държавник, трябва да умее да прави разлика между факт, хипотеза и пропагандна удобност.

    21:44 18.02.2026

  • 58 Слави е озлобен човечец

    22 7 Отговор
    Слави оставаля усещането за озлобление, което търси повод, а не истина!

    21:45 18.02.2026

  • 59 Още 15-20 год шее тъй

    10 2 Отговор

    До коментар #52 от "Промяна":

    Ще станем ок 4,5 млн, после ше дойде нова ера, на възход, икономика и големи заплати за останалите млади поколения

    21:46 18.02.2026

  • 60 Слави е циничен и безотговорен човек

    26 7 Отговор
    Изказването на Слави Трифонов не е просто скандално – то е цинично и дълбоко безотговорно.

    21:46 18.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Чалгарят е моролно паднал много ниско

    29 7 Отговор
    Да използваш трагичен случай, в който има загинали хора, за да водиш лична политическа война, е морално падение!

    Коментиран от #65

    21:47 18.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Злородият Дългуч Славуца

    23 4 Отговор
    Това не е позиция, а словесна разправа, изградена върху внушения, обиди и самодоволно злорадство.

    21:48 18.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този

    22 5 Отговор
    Болен мозък от кога стана следовател?Какво са дали МВР,бе зъг?Всяка седмица монтират по едно филмче според поръчките на дебелото.Ами вижте снимката на Дебелото с Ивайло Калушев и Алексей Петров и ще ви стане ясно Кой уби Алексей и рейнджърите?

    21:50 18.02.2026

  • 68 Докото Си Вперил Очи !В Лъжите !?Не Вижш

    15 3 Отговор
    Докото Си Вперил Очи !

    В Лъжите !

    Не Виждаш !

    Как си се Омазал !

    В Ла ---

    Ната !

    21:50 18.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Верно бе, бил е кьорав,

    10 2 Отговор

    До коментар #37 от "Абе лицето Сидеров":

    Не знаех

    Коментиран от #78

    21:52 18.02.2026

  • 71 Дик диверсанта

    23 4 Отговор
    Докога ще ни занимавате с този боклук?

    21:53 18.02.2026

  • 72 Ластуна

    21 4 Отговор
    Това е за психиатър?Нещастникът толкова е фокусиран срещу ПП-ДБ ,че мина всички граници на нормалност.Ти си педофил също,защото търсише деца да експлоатираш и печелиш на всяка цена.Експлоататор на детски труд.Злоде..

    21:55 18.02.2026

  • 73 Учиндолски

    15 4 Отговор
    кривиндел, дърт самотник може и твоята работа да е по-наляво. Кой знае куче ли гушкаш друто ли. Нищо не доказа ноя брифинг, тъпунгер

    22:01 18.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ПЕТРОХАН ТВ

    24 3 Отговор
    Славчо,Славчооо, ти гледа ли записите ??? Кьорав ли си,тъп ли си ??? Два въпроса и те зарязвам- Деян отива 2 пъти до хижата и се връща 2 пъти- негови показания- Я сега виж и брой колко пъти е записан ??? Второ- след като тръгва надолу, среща гранична полиция,разказва им и звъни на 112. Пристигат разследващите ;;ПЪРВИ , само ,че разликата във времето е ,че са минали ЧЕТИРИ ЧАСА ?!?! .....А кой простира и прибира за секунди прането...??? Сигурно духчето Каспър.....За днес ти стига, утре пак.....ПИША БАВНО за да вденеш......

    22:04 18.02.2026

  • 76 Дедо Мраз

    14 4 Отговор
    Тоя още ли мърда? Последно го гледах, че е половин инвалид.

    22:07 18.02.2026

  • 77 Статускуо

    14 2 Отговор
    Има ди служители дето правят промяната.Ти къв си.Ти не можеш да променяш,предаването ти умре.

    22:10 18.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 анонимен

    20 3 Отговор
    Единствената истина ,която знаем е ,че си продаде задника на Герб и сега си заработваш платените пари.

    22:16 18.02.2026

  • 81 азазаз

    11 5 Отговор
    А каквото каже МВР е абсолютната и неоспорима истина, нали ???

    Коментиран от #84

    22:16 18.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Aлфа Вълкът

    15 1 Отговор
    Голямо чесане с тия ППДБ, Кокорчо да не влезе в парламента и да не стане патерица на Радев.
    Айде чакаме следващите разкрития и видеа след 10 дни. Как сте заблуждавали убийците с изпипани методи на МВР – дезинформация на парче!

    22:18 18.02.2026

  • 84 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #81 от "азазаз":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    22:19 18.02.2026

  • 85 Броим

    15 2 Отговор
    Значи куките плюс една чалга, това са вЕрващите на милиционерската версия. хи хи хи

    22:22 18.02.2026

  • 86 УдоМача

    17 4 Отговор
    Тоя няма ли да се спре??? Хората навсякъде го плюят, той си мисли, че дъжд вали...

    22:24 18.02.2026

  • 87 Минувач

    14 3 Отговор
    Троянският кон на мутрите и чалгарите две седмици бълват лъжи и манипулации и не се усетиха че сами си изкопаха гроба !

    22:25 18.02.2026

  • 88 Пич

    5 6 Отговор
    Преди минути славчо отново избухна...

    22:26 18.02.2026

  • 89 Буда

    19 4 Отговор
    Много ги е страх от ППДБ и Радев щото ще ги набутат по затворите всичките тези престъпни елементи !

    Коментиран от #102

    22:29 18.02.2026

  • 90 Чалгаджията

    16 3 Отговор
    Е абсолютен смешник и пътник !

    22:30 18.02.2026

  • 91 Никой

    14 3 Отговор
    ГЕРБ и ИТН и Делян Магнитски - не са ли провалена Партия. Бяха в Коалициция. Този момък - какво е по същество.

    22:32 18.02.2026

  • 92 Индивида

    17 3 Отговор
    Е срам за нацията ! Мислете и гласувайте българи ! Той е ортак на тези които изнесоха милионите с чувалите и унищожиха КТБ и Булгартабак !

    22:32 18.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Гого

    16 4 Отговор
    Дългия много се е вторачил в другите и главно в ПП-ДБ, но защо не поговори за неговата партийка ИТН-Ново начало? То и слепите вече видяха в цялото нещастно съществуване на това народно събрание, как глашатая му Тошко и С. Балабанов се подмазваха на голямото и дебеличко момче, а то нежно ги потупваше по главичките. И къде е Тошко, който вместо да вика по другите, не вземе да докара малко чуждестранни лекари за варненското педиатрично отделение, което се закрива поради напускане на лекарите, та тези чужденци да поработят за по 500$ щастливи? Това за много хора е жизнено важно и въобще не се интересуват от миришещата на гнилоч случка на Петрохан. Случая е толкова нагласен и на толкова въпроси няма ясни отговори, че зад убийствата май надничат полицейски униформи. Дано бъдещото правителство разнищи случая основно и може и нещо за ИТН-ново начало, излезе на явя. Знае ли човек.

    22:33 18.02.2026

  • 95 Като презерватифф

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    От нощното шкафче на бойко, го изхвърлиха пред парламента

    22:33 18.02.2026

  • 96 Нещо

    12 10 Отговор
    Голям страх ги тресе от ПП-ДБ.

    Коментиран от #105

    22:33 18.02.2026

  • 97 Минувач

    18 3 Отговор
    Абсолютен лъжец , манипулатор и слуга на мутрите ! Жалък и мразен от нацията !

    22:35 18.02.2026

  • 98 911

    13 4 Отговор
    До 19 април всеки ден по 24часа да сте по медийте ти учиндолски татарин и твоитете корумпирани зулусчета отивате в забвение и само след 40 дни ,като на панахида никой няма да си спомня кои бяхте .

    22:35 18.02.2026

  • 99 Въпрос

    21 2 Отговор
    Българи видяхте ли какво направи чегъртачът на мутрите ? Мислете и гласувайте !

    22:37 18.02.2026

  • 100 Очуден

    14 3 Отговор
    Не е за вярване кои са гласували за този индивид ! Срам българи !

    22:38 18.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Промяна

    7 5 Отговор

    До коментар #89 от "Буда":

    ХАХАХА ТУК НЕ Е МОСКВА НИТО Е ДИКТАТУРА ПО ЗАТВОРИТЕ СА ТЕЗИЭПЕТРОХАНЦИТЕ И ОЛИГАРСИТЕ ЗАД ТЯХ А РАДЕВ Е ПО ПЪТЯ НА КИРО САМ ЩЕ СЕ ПРОВАЛИ 10 ПРОЦЕНТА МУ ДАВАМ И ПОСЛЕ Е АУТ

    Коментиран от #107, #122

    22:39 18.02.2026

  • 103 Хихихи

    15 2 Отговор
    Сбогом чалгарче ! Никога вече няма да сте в парламента !

    22:40 18.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Промяна

    5 7 Отговор

    До коментар #96 от "Нещо":

    96 ОТ ПЕДОФИЛИЛИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ЗАВЗЕЛИ ВЛАСТТА С ИЗМАМА ЛИ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    Коментиран от #110, #114

    22:41 18.02.2026

  • 106 Съобщение

    12 4 Отговор
    Пак гласувайте за чалгаджията - хак да ви е ! На него не му пука за вас защото е милионер като ортаците си !

    22:42 18.02.2026

  • 107 За съжаление не е Москва

    9 3 Отговор

    До коментар #102 от "Промяна":

    С големите чисти прави булеварди и с небостъргачите.....Айде у лево.....

    Коментиран от #109

    22:42 18.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Механик

    10 2 Отговор
    Когато изкажеш мнение и после кажеш, сигурен съм, че вие това го разбирате ( и добавиш) ЗАЩОТО СТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ" се нарича 4-ти принцип на манипулацията. Има си наука за тия неща и там те са обяснени сухо, кратко и много ясно.
    Слави тия неща ги знае. Инак нямаше как толкова много години да облъчва цяла България и най-вече да управлява такъв голям екип.

    Коментиран от #136

    22:47 18.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 пепа сомлева-третополова

    4 8 Отговор
    всички жълтопаветници на амбразурата.да зашитим нащте от ппдбгQ !

    22:50 18.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Стига!

    12 3 Отговор
    Стига, сакато, мазно, грозно, нечистоплътно и противно учиндилско нищожество, дето опростачи три поколения бъйлбгари, стига! Явно, последният стадий на множествената склероза съвсем е увредила и без това болния ти мозък, щом вярваш на МВР-то на Къдравата, на Данс, ГДБОП и подобни празитни структури, чиато основа задача е да азмитат под килима чудовищните грабежи на милиарди, престъпленията и убийствата на Тиквата и на Прасето! Че и уличните псета разбраха от "брифинга" днес на смешните разследващи, чео точно те са убийците на шестимата нещастници, защото са се добрали и до наркоканала на Тиквата, и до трафика на жива плът, и на всички престъпления на досега управляващата ни мафия! Затвори я тази твоя мръсна уста бе, нищожество сакато! А ако я затвориш завинаги, толкова по-добре! А педофилията е само в болния мозък на онзи противен гном с просташкия и циничен език - главният ти санитар, дето редовно ти семня памперсите Хаджи Тошко Африканското шимпанзе!

    22:54 18.02.2026

  • 120 Хахаха

    9 3 Отговор
    Зълусът се развоня.
    Марш на сянка!
    Предател...

    22:55 18.02.2026

  • 121 Госпподи!

    10 3 Отговор
    Каква страшна мумия!

    22:56 18.02.2026

  • 122 Съвет

    6 1 Отговор

    До коментар #102 от "Промяна":

    Лекувай се …. Просто е !

    23:12 18.02.2026

  • 123 Един

    6 1 Отговор

    До коментар #109 от "Промяна":

    Кротувай у панелката …

    23:13 18.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Факти

    10 1 Отговор
    Мафията срещу ПП-ДБ, епизод пореден. Прокуратурата на Мафията с чадър върху педофилската секта на Калушев и после прехвръля вината на ПП-ДБ, които не са знаели нищо за тези сигнали. Педофилите викат дръжте педофилите. Слави кой знае колко непълнолетни е думкал след концерти.

    23:27 18.02.2026

  • 126 Червената шапчица

    9 1 Отговор
    Един в хижа Петрохан се е самооубил два пъти.... Така казаха от мвр- то... Гледах брифинга по телевизора... Това не е шега...

    Коментиран от #134

    23:39 18.02.2026

  • 127 123456

    9 1 Отговор
    Еееее, Слави - още ли не те е изяла душицата отвътре ! Предател !

    23:43 18.02.2026

  • 128 Нашмъркан чалгар

    10 0 Отговор
    В първите си дрисни също каза, че е мафиотско убийство, преди да се сети да копира пак Възраждане…

    23:46 18.02.2026

  • 129 ред колегията

    3 1 Отговор
    Кой е вдигнал синджира(или въжето) с будистките молитвени знаменца, когато пристига Деян Мексиканеца, и се предполага, че вече всички са мъртви?!

    23:56 18.02.2026

  • 130 Буха ха

    7 1 Отговор
    Във къщата в село Българи намериха уред за клизми. Слави, да не е твой, да си го забравил?

    00:00 19.02.2026

  • 131 Факти

    6 1 Отговор
    Корумпираният чалгар мрази Антикорупционния фонд.

    00:35 19.02.2026

  • 132 на славка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    всичкото и ужким

    00:39 19.02.2026

  • 133 Май попокриха подобни данни

    5 1 Отговор
    Лама Зуло пак се изказа компетентно. Но ПП тата нямат нищо общо с педофилските прояви в тази секта. Докато мисля, че прикриха другите свързани с ИТН Лами с обратни наклонности работеха пряко с деца. Там беше съобщено за гей дружина и наркотици, имаше мисля и снимки с един от министрите им.

    00:41 19.02.2026

  • 134 Факти

    6 0 Отговор

    До коментар #126 от "Червената шапчица":

    Първият изстрел е бил под брадичката и е отворил дупка в лицето му. Човекът е глътнал кръвта си, поел е дъх, събрал се е и се е дивършил с втори изстрел в лявото слепоочие. Това и по филмите не съм го гледал.

    Коментиран от #139

    00:42 19.02.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 славуца не е интелигентна

    4 0 Отговор

    До коментар #115 от "Механик":

    а жалка подлизурка!

    00:45 19.02.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 0 Отговор
    Слави мрази ПП, защото ИТН вече е само във Възпоменанието! Аре, чао тулупи!

    00:51 19.02.2026

  • 139 Станчо

    3 1 Отговор

    До коментар #134 от "Факти":

    От кинетичната енергия при такова самонараняване ще изгуби съзнание, кръвотечението преминава в дихателните органи и няма как да диша, това не може да оправдае втория изстрел

    Коментиран от #142

    00:51 19.02.2026

  • 140 Осу!

    3 1 Отговор
    Славуца да пусне снимка с официалната перука!

    00:55 19.02.2026

  • 141 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    3 0 Отговор
    славка!!!

    01:00 19.02.2026

  • 142 Факти

    1 3 Отговор

    До коментар #139 от "Станчо":

    Това е официалното становище на МВР. Аз да ти кажа съм имал толкова невероятно преживяване, че ако го разкажа ще ме сметнат за луд. Животът понякога е по-странен от измислица. На МВР по принцип не вярвам, но този сценарий наистина е възможен. Под брадичката нагоре и напред куршумът излиза през лицето без да засегне мозъка. Адреналинът блокира болката и той не губи съзнание. Гълта кръв, но рефлексът за кашляне освобождава дихателните пътища. Съзнанието е будно, но не усеща тялото. То действа механично. Няколко секунди по-късно произвежда втория изстрел, който минава през мозъка и всичко свършва.

    01:26 19.02.2026

  • 143 Черния

    4 2 Отговор
    Господин Трифонов/СЛАВУЦО/ и от криминална ли разбираш. Това ли ти каза изк. интвлект. Щото за 2 седмици изгледах и изслушах светила от всякакъв калибър. 10 автобуса експерти. България е държава на експертите, затова до 200 години ще борим Швейцария.Човеко ти си чалга, шоу и фалш политик, нищо повече. Обаче позлати усилията си. Добре. Не досаждай. Иди надалеч, яж, пий. И акъл не давай. Мълчи бе, не цапай.

    01:49 19.02.2026

  • 144 Слави лъже мазно и нагло!!

    5 0 Отговор
    Слави Трифонов прави прибързано заключение (argument from authority).
    Трифонов приема, че след брифинг на МВР и прокуратурата въпросът е окончателно изяснен и всички други версии „рухват“.
    Но:
    Брифингът на Прокуратурата НЕ е окончателна Съдебна Истина!!!
    Разследванията могат да се развиват, да се появяват нови доказателства или експертизи.
    Да се обяви спорът за приключен само на база изявление е логически скок.

    02:37 19.02.2026

  • 145 Певецът и слуга на Мафията се изказал

    3 0 Отговор
    Какъв парадокс! Певецът и слуга на Мафията се изказал!!

    02:47 19.02.2026

  • 146 Трифонон е некомпетентен

    2 0 Отговор
    Трифонов смесва факти с негови фянтасмагории и лъжи и прави от всичко тюрлю-гювеч.

    02:50 19.02.2026

  • 147 Това са удобни предположения, не истина

    3 0 Отговор
    Слави Трифонов прибързано приема официалната версия като окончателна истина, това е ГРЕШКА!!

    02:52 19.02.2026

  • 148 Слави е неук шушляк!

    3 0 Отговор
    Той приема, че след брифинг на МВР и прокуратурата въпросът е приключен.
    Проблемът: институционалното изявление не е равнозначно на окончателна истина — особено преди съдебен процес.

    02:53 19.02.2026

  • 149 Сламена кукла

    2 0 Отговор
    Представя позициите на ПП–ДБ като крайно сензационни („рейнджъри“, „черни джипове“, „мафия“), което улеснява атаката срещу тях.
    Това е класически похват: опростяваш и преувеличаваш тезата на опонента, за да я обориш по-лесно.

    02:54 19.02.2026

  • 150 Вина по асоциация

    5 0 Отговор
    Твърдението, че „има явното присъствие на политици“, без конкретни доказателства за пряка отговорност, е форма на внушение чрез асоциация.

    02:54 19.02.2026

  • 151 Емоционална реторика вместо доказателств

    3 0 Отговор
    Думи като „педофилска“, „сектанти“, „сбъркани политици“ имат силен емоционален заряд, но не са аргумент.

    02:55 19.02.2026

  • 152 Възмутен

    3 0 Отговор
    Медийната динамика при такива трагични събития обикновено минава през три фази:
    Шок и спекулации – първоначални версии, слухове, непотвърдени хипотези.
    Институционална рамка – официална версия от МВР/прокуратура.
    Политизация – използване на случая за атаки между партии.

    02:57 19.02.2026

  • 153 Проблемът е в:

    3 0 Отговор
    категоричността на заключенията;
    политизирането на трагедията;
    използването на внушения вместо доказателства;
    смесването на факт, интерпретация и морална присъда.

    02:58 19.02.2026

  • 154 Най-същественият проблем

    3 0 Отговор
    Той превръща сложен трагичен случай в инструмент за политическо противопоставяне;
    Смесва факт, морална присъда и политическо внушение в едно изречение.

    03:04 19.02.2026

  • 155 Слави е жалък лъжец

    5 0 Отговор
    Слави Трифонов обявява случая за „приключен“ само защото институциите са дали брифинг. Това е политически удобно, но логически слабо. В демократична държава истината не се установява с телевизионно изявление, а с доказателства и съдебни процедури. Да се обяви „рухване на всички опорни точки“ е повече пропаганден лозунг, отколкото аргумент.

    03:10 19.02.2026

  • 156 Слави прави "Сламена кукла"

    2 0 Отговор
    изгражда карикатура на опонентите си – представя ги като автори на абсурдни конспирации и героични приказки. Това е класическа сламена кукла: вместо да обориш реалните им аргументи, преувеличаваш ги до нелепост и ги събаряш. Това може да носи аплодисменти в собствената аудитория, но не убеждава критично мислещите.

    03:11 19.02.2026

  • 157 Шоуто на лъжецът Славви

    3 0 Отговор
    Текстът е наситен с емоционални етикети – „сбъркани“, „сектанти“, „педофилска история“. Такива думи повишават градуса, но не повишават истинността. Когато моралното възмущение замести фактите, политиката се превръща в шоу, а не в истина.

    03:12 19.02.2026

  • 158 Слави падна много ниско морално!!

    2 0 Отговор
    Трагичен случай се използва като инструмент за партийна атака. Това може да мобилизира твърдите поддръжници, но подкопава усещането, че има граница между човешката трагедия и политическия пиар.

    03:14 19.02.2026

  • 159 Партийното надвикване на Чалгопитека

    3 0 Отговор
    Чалгаря създава шум, поляризация и аплодисменти. Но дългосрочно износва доверието, защото обществото започва да възприема всяка драма като сцена за партийно надвикване.

    03:15 19.02.2026

  • 160 Слаб и лъжещ Слави

    3 0 Отговор
    Критиката към Слави Трифонов не е, че е твърд. А че заменя аргумента с категоричност, доказателството с внушение и анализа с емоция. И това е слабост, не сила.

    03:16 19.02.2026

  • 161 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!

    5 0 Отговор
    Партии като ИТН, Атака, Воля и НФСБ обикновено минават през един и същи политически цикъл в България. Протестният вот е силен, но нестабилен.
    Когато протестната вълна спадне, партията губи основната си енергия.
    Когато доверието в лидера спадне, няма стабилна организационна мрежа, която да задържи избирателите.
    Избирателите се разочароват.
    Липсво ясна дългосрочна идеология.

    03:19 19.02.2026

  • 162 ИТН бандити

    4 0 Отговор
    Износване на емоционалния заряд
    Гневът не може да бъде поддържан постоянно.
    Когато „всичко е скандал“, хората се уморяват.

    03:20 19.02.2026

  • 163 ИТН са „маргинална формация"

    3 0 Отговор
    6илен старт → пик → бърз спад → маргинализация.

    03:21 19.02.2026

  • 164 Итн популисти спихнаха

    4 0 Отговор
    Тези партии „отиват в канала“, когато:
    протестната вълна стихне,
    лидерът загуби харизма,
    се наложи да управляват,
    не успеят да се институционализират,
    не разширят базата си отвъд ядрените поддръжници.
    Това не е българска аномалия – това е типичен жизнен цикъл на популистки и лидерски проекти.

    03:22 19.02.2026

  • 165 Никой не го интересува Чалгаря измамника

    3 0 Отговор
    Излъга толкова много хора.
    Щеше дй си бори с Борисов и Пеевски, а се съюзи с тях, за да краде.
    А сега лае срещу единствената разумна политическа коалиция.

    03:27 19.02.2026

  • 166 По-скоро

    3 0 Отговор
    Българите се умориха от истериите и агресията на Трифонов!

    03:29 19.02.2026

  • 167 Ирония

    4 0 Отговор
    А, ето го великият съдник на истината – Слави Трифонов – който с едно брифингче на МВР обявява, че „всички опорни точки на ПП–ДБ рухнаха“. Каква драматична сцена! Само дето, ако погледнем фактите, нищо не се е сринало.

    03:37 19.02.2026

  • 168 Някой

    4 0 Отговор
    Кой беше този?

    03:41 19.02.2026

  • 169 Тити

    4 0 Отговор
    Ооооо продажника се появи

    07:35 19.02.2026

  • 170 резервист

    6 0 Отговор
    Гологлавия гуру и неговите прозрения. Той знаел! Ако беше мъж на място, след онова позорно интервю с Тиквата, за което твърдеше, че ще го размажеш с въпросите си, а в същност публично му облиза задника, щеше да се махнеш от очите на хората. Вместо това продължи да се правиш на морално мерило. Заедно с другия наглец Тошко Африкански. Така че "оди пикай па си легай"!

    Коментиран от #180

    08:16 19.02.2026

  • 171 Абе!

    1 0 Отговор
    Да такава степен ли последният стадий на множествената склероза е замъглиля и без това увредения мозък на този жалък, сакат учивндолски чалгар, че не спира да отваря мръсната си уста, от която лее чалгарска простащина и мръсотия! Добре, бе, сакато нищожество, прочети долните коментари, няма инто един в твоя защита! За болния ти мозък сме наясно, но кьорав ли си и не виждаш ли огромната, неистова омраза на цял един народ към мумията ти и няма ли да престанеш?! И на оня свят ли ще си отидеш с отворена уста, от която да бълваш просттащини, лъжи и измами? На всичко отгоре и с позорните ви 0,4% одобрение за следващите избоир! Марш на бунището! Балабана Джебчията и каруцарина Хаджи Африкански вече те чакатн там!

    09:41 19.02.2026

  • 172 Пикочен мехур

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Този употребен и изхвърлен презерватифф":

    Верно ли е кондом?
    Аз бях чувал,чу е чекеджия.

    09:44 19.02.2026

  • 173 ганю

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Българин.":

    тези от пп-дб от 4 години ви бъркат по дупките
    със палави номерца ала бала избори
    ала бала с президента
    както се вижда и ала бала петрохан
    всички там са перушан

    10:05 19.02.2026

  • 174 Толкова злъч и злоба има в тоя

    3 0 Отговор
    Толкова злъч и злоба има в тоя чалгар. Славчо когато видя че се отечи в канала че е патерицата на Боку и Делянчо все чудовищни неща му се привиждат, използва ценизам и другите партии са му виновни. На тоя PD -раст Трифонов и всички около него края им е дошъл (змията хапе когато умира) е добре за народа и зле за него , А той е като част от мафията на Кремъл в България.

    11:28 19.02.2026

  • 175 анонимен

    5 0 Отговор
    Един от най-простите хора се изказа. Абе чалгарю, ти популяризира пошлотията, псувните в ефир, непрофесионализма, простотията. Ти нямаш право да обсъждаш по-интелигентни хора от теб. Разболя се от злоба чалгарчето, че власт за него няма.
    Чалгостена, чалгослафчо.

    11:29 19.02.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Нали и за 3% електорат пак има субсидия

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    гост
    14520ОТГОВОР
    Чалга месията ,диванната мyмия,най мразената отпадъчна развалина славуца е станал много активен от бърлогата си с надежда да има 1% и държавна субсидия която уж щеше да премахва.
    -;-
    Някъде трябва да пише тези от 4% нагоре просдловутите 8лв/глас

    А тези от 4% надолу не полуа(аваха би пак субсидия.

    Абе нали Чалгарите искаха 1лв/глас и Стрината от Крушовица успя да стигне до 8лв/глас!!!
    Представете си 3.5 милиона до урните и какви парички ще гушнат партиите!!!!!

    16:41 20.02.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове