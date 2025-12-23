Почетният император на Япония Акихито навърши 92 г.

Почетният император на Япония Акихито навърши днес 92 години.
Според Агенцията за управление на императорския двор, Акихито, който страда от хронична коронарна болест на сърцето, се подлага на редовно лечение и се счита за „относително стабилен“. Той е бил хоспитализиран два пъти през 2025 г. В резиденцията на почетния император се проведе скромно тържество по случай рождения му ден. Присъстваха император Нарухито, императрица Масако и други членове на императорското семейство.
Акихито заемаше императорския трон от 7 януари 1989 г. до 30 април 2019 г., когато доброволно подаде оставка поради напреднала възраст. Най-големият му син, Нарухито, стана император на Япония на 1 май 2019 г.
