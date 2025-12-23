Новини
Почетният император на Япония Акихито навърши 92 г.

Почетният император на Япония Акихито навърши 92 г.

23 Декември, 2025

Акихито заемаше императорския трон от 7 януари 1989 г. до 30 април 2019 г.

Почетният император на Япония Акихито навърши 92 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Почетният император на Япония Акихито навърши днес 92 години.

Според Агенцията за управление на императорския двор, Акихито, който страда от хронична коронарна болест на сърцето, се подлага на редовно лечение и се счита за „относително стабилен“. Той е бил хоспитализиран два пъти през 2025 г. В резиденцията на почетния император се проведе скромно тържество по случай рождения му ден. Присъстваха император Нарухито, императрица Масако и други членове на императорското семейство.

Акихито заемаше императорския трон от 7 януари 1989 г. до 30 април 2019 г., когато доброволно подаде оставка поради напреднала възраст. Най-големият му син, Нарухито, стана император на Япония на 1 май 2019 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

