Александра Богданска празнува рожден ден по корсет и жартиери (ВИДЕО)

29 Януари, 2026 13:59 1 784 14

Моделът показа кадри от празника си, включително и как яде стриди по оскъдното облекло

Александра Богданска празнува рожден ден по корсет и жартиери (ВИДЕО) - 1
Кадри: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Александра Богданска показа как е отпразнувала 32-я си рожден ден с луксозно, но крайно провокативно парти.

Най-популярната инфлуенсърка в България избра визия, достойна за сцена от еротичен филм – с бял корсет, черни жартиери и на токчета, което определено прикова погледите в мрежата. Оскъдният ѝ тоалет беше определен от част от последователите ѝ като „граничещ с порно естетика“. Коментарите варираха от възхищение до възмущение.

Изненадата на вечерта обаче не беше само в облеклото. Бившият ѝ съпруг Даниел Петканов също бе сред гостите, и дори публикува видео от тържеството. Според слуховете, той не е бил сам – до него се е появила настоящата му половинка Глория Петкова.

Менюто на Алекс също не беше стандартно: стриди, комбинирани с царевица, картофи и пилешки хапки – всичко поднесено с идея за неформална, но шик атмосфера. Тортата на рожденичката също беше пищна - на два етажа и украсена с доста ванилиева "дантела".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 червените фенери

    31 1 Отговор
    става колко й е тарифата

    14:01 29.01.2026

  • 2 БеГемот

    23 1 Отговор
    Паразити!

    14:02 29.01.2026

  • 3 Застаряващите работнички

    23 1 Отговор
    Са най - голи. И да обяснява, че не е е очеизвадно.

    14:04 29.01.2026

  • 4 Маман

    35 1 Отговор
    Богданска е елитна проститутка и е нормално да посреща и изпраща празниците полугола.

    14:05 29.01.2026

  • 6 Репортер

    12 0 Отговор
    Бих и дал микрофон...

    14:11 29.01.2026

  • 7 Много е хубава

    13 5 Отговор
    Всички сме и навити, но нямаме парите. И следващата година малко по-разголено, че не виждаме нищо, нито от гърди, нито от диференциал с чупещи полуоски.

    14:11 29.01.2026

  • 10 Й...?!

    19 0 Отговор
    Кой мъж би взел за жена такъв общественичка?! За в леглото биха я взели много мъже.

    14:15 29.01.2026

  • 11 леля гичка

    16 0 Отговор
    Като почнат да се правят на магистрални

    14:17 29.01.2026

  • 12 Лоло

    21 0 Отговор
    Щом не е показала как яде бяло сладко, пак добре.

    14:18 29.01.2026

  • 13 Демек

    12 0 Отговор
    По работно облекло

    14:28 29.01.2026

  • 14 Ппитал

    0 0 Отговор
    Колкото и е багажа в главата , толкова са и дрехите!

    14:52 29.01.2026