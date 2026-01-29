Александра Богданска празнува рожден ден по корсет и жартиери (ВИДЕО)

Александра Богданска показа как е отпразнувала 32-я си рожден ден с луксозно, но крайно провокативно парти.

Най-популярната инфлуенсърка в България избра визия, достойна за сцена от еротичен филм – с бял корсет, черни жартиери и на токчета, което определено прикова погледите в мрежата. Оскъдният ѝ тоалет беше определен от част от последователите ѝ като „граничещ с порно естетика“. Коментарите варираха от възхищение до възмущение.

Изненадата на вечерта обаче не беше само в облеклото. Бившият ѝ съпруг Даниел Петканов също бе сред гостите, и дори публикува видео от тържеството. Според слуховете, той не е бил сам – до него се е появила настоящата му половинка Глория Петкова.

Менюто на Алекс също не беше стандартно: стриди, комбинирани с царевица, картофи и пилешки хапки – всичко поднесено с идея за неформална, но шик атмосфера. Тортата на рожденичката също беше пищна - на два етажа и украсена с доста ванилиева "дантела".