Жизел Бюндхен отпразнува първия рожден ден на сина си с нови семейни СНИМКИ

Жизел Бюндхен отбеляза първия рожден ден на най-малкия си син, като благодари публично за появата му в живота ѝ и сподели серия от непубликувани досега семейни снимки.

45-годишният бивш супермодел публикува в сряда въртележка от кадри в Instagram, започваща със снимка на момченцето, седнало върху плюшено конче. Фотографията изглежда е заснета по време на рождения ден на детето, като на заден план се вижда балон с надпис „Happy Birthday“.

В друг кадър Жизел показва бебето, облечено в детско кимоно за бойни изкуства, седнало на мек матрак до баща си и негов треньор по жиу-жицу Хоаким Валенте. Сред споделените моменти присъства и снимка, на която по-големите ѝ деца – Бенджамин, на 16 години, и Вивиан, на 13 – прегръщат майка си и най-малкия член на семейството.

На всички публикувани фотографии лицето на детето остава скрито. „Не мога да повярвам, че вече мина повече от година, откакто дойде, за да благословиш живота ни. Благодаря ти, Боже, за всичко“, написа Жизел Бюндхен към публикацията.

Информацията, че моделът е станала майка за трети път от връзката си с Валенте, се появи през февруари 2025 г. Бюндхен все още не е разкрила публично името на най-малкия си син, макар че нейни почитатели смятат, че тя е оставила косвен намек в публикация от 13 януари. Тогава тя показа селфи с колие, за което се предполага, че съдържа инициалите на съпруга ѝ и децата ѝ – „J“, „B“, „V“ и „A“, като последната буква беше частично скрита от косата ѝ. Според медийни публикации бижуто е на стойност над 2300 долара.

Месеци след раждането на детето Жизел Бюндхен и Валенте са сключили брак далеч от публичното внимание. Супермоделът има две по-големи деца от предишния си брак с бившия играч по американски футбол Том Брейди.