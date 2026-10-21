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Археолози разкриха в Мелник най-големия досега фрагмент от средновековен стенопис

Археолози разкриха в Мелник най-големия досега фрагмент от средновековен стенопис

21 Октомври, 2026 12:17 465 1

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Фрагментът от XIII–XIV век изобразява „Рождество Богородично“ и ще бъде реставриран за експониране в музея на града

Археолози разкриха в Мелник най-големия досега фрагмент от средновековен стенопис - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Под земята в историческия квартал „Армения“ в Мелник е била запазена сцена от средновековен стенопис, създаден през XIII–XIV век. Фрагментът е открит при проучванията на храма „Света Богородица Животворен източник“ и е най-големият от стенописите на по-ранната църква, разкриван досега.

Върху изображението археолозите разпознават сцената „Рождество Богородично“. Вижда се Мария с ореол, представена като бебе. „Това е най-големият фрагмент от средновековните стенописи в черквата, открит досега. Нямаме колебания, че става дума за сцената „Рождество Богородично“, защото ясно се вижда Мария с ореол, представена като бебе“, коментира ръководителят на проучванията ас. д-р Методи Златков пред Bulgaria ON AIR.

Старата църква е просъществувала повече от пет века

Проучванията се ръководят от ас. д-р Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН и д-р Мария Пашова от Регионалния исторически музей в Благоевград. Те проследяват историята на храм, който е предшествал възрожденската църква.

Средновековната сграда е била дълга около 17 метра и широка 5,50 метра. Тя е съществувала повече от пет века, преди в средата на XIX век местните жители да я съборят и да изградят на нейно място по-голям храм с дължина 33 метра.

При разрушаването част от стенописите е паднала от стените. Местните хора събрали фрагментите и ги пренесли в олтара на новата църква. Така до наши дни са достигнали изображения на човешки фигури и архитектурни детайли, сред които и сцената „Рождество Богородично“.

Фрагментите ще бъдат реставрирани

В края на XIX век френският изследовател Пол Пердризе е описал стенописите в Мелник като едни от най-добрите за своето време. След Първата световна война и обезлюдяването на града голяма част от художественото наследство е била смятана за изгубена.

Археологическите проучвания ще продължат. Екипът очаква да са необходими още един или два сезона, за да бъдат изследвани напълно църквата и прилежащият терен. След това откритите фрагменти ще преминат през реставрация и консервация, а планът е да бъдат изложени в музея в Мелник.

Предстоящото експониране може да превърне средновековната църква и нейните стенописи в нов акцент за културния туризъм в града, но достъпът до самия археологически обект ще зависи от бъдещата му социализация.

Източници: plovdiv24.bg, bgonair.bg


Благоевград / България
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  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Дето и да копнеш изкача римско, гръцо, а и арменско в случая, само следа от Ганчо няма никаква..

    12:29 21.10.2026