Отлично запазен меч на 3300 години беше открит във вулканично езеро в Италия

На дъното на езерото Мецано в централна Италия е открит бронзов меч на около 3300 години, който все още има остър ръб. Оръжието датира от около 1300 г. пр.н.е. и е намерено по време на подводни археологически проучвания в кратера на древен вулкан.
Откритието е обявено от Управлението за археология, изящни изкуства и ландшафт за провинция Витербо и Южна Етрурия. Оттам определят находката като важен принос към познанията за общностите, посещавали езерния басейн преди повече от три хилядолетия.
„Артефактът, запазен в отлично състояние и все още с остър ръб, представлява важно допълнение към разбирането ни за общностите, които са обитавали езерния басейн преди повече от 3000 години“, посочват от управлението.
Новият предмет е третият меч, намерен на археологическия обект от началото на проучванията през 70-те години на XX век. Според археолозите това потвърждава значението на езерото Мецано като място с богат археологически потенциал.
В същата кампания са открити цели керамични съдове и множество бронзови предмети, сред които брадви, кинжали, върхове на стрели, върхове на копия, игли и бръснач. Находките са свързани с потънало наколно селище - селище, изградено върху дървени колове над или в близост до водата.
Особен интерес представлява близостта между меча и бронзовия бръснач. Подобни съчетания са известни от гробове и лични вещи на представители на елита от бронзовата епоха в други части на Европа.
Археолозите допускат, че мечът може да е бил преднамерено положен във водата като част от ритуална практика. В различни европейски обекти от бронзовата епоха оръжия, накити и други ценни предмети са били оставяни в езера и други водни места като дарове.
„В този контекст бронзовите оръжия не са били само средства за водене на бой, а и символи на престиж, идентичност и власт“, посочват специалистите.
Мечът принадлежи към традициите на оръжейното производство в централна Италия през Късната бронзова епоха. Тогава местните общности са били свързани чрез търговски и културни контакти, обхващащи Апенинския полуостров и по-широки части от Средиземноморието.
Новите изследвания ще продължат през следващите години, като целта е да се изяснят устройството на потъналото селище и начините, по които са били използвани и полагани откритите предмети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм.....
И колко умело внушение - производство в централна Италия!? Ето това е майсторлък за присвояване на историята по Гьобелс, в което италианците са майстори! Всъщност, това е времето на предримския период, приблизително на Троянската война, и Еней още не е избягал, за да се срещне с цар Латин! Евентуално меча е на ертуските! Но вече е италиански! А ертуските имат много интересна писменост, която италианците не обичат да показват! Защото някой българин би могъл да я разбере!
Коментиран от #3
19:24 09.11.2026
2 Мицко
19:25 09.11.2026
3 Соваж бейби
До коментар #1 от "Хм.....":🤣 Троянската война има реално историческо ядро, но Еней и останалите емблематични персонажи от епоса са измислени митологични герои. Аз пък ти казвам че е мечът от фентъзи вселената на Лий Бардуго Shadow and Bone : La Saga Grisha - Нетфликс. Понеже се казва че е все още остър Neshyenyer, известен още като „Неумолимият меч“с който се убиват сенчестите чудовища на Генерал Кириган .Мечът е изкован от могъща Гриша от ордена на Фабрикаторите.Нешенер меча е абсолютно неразрушим, никога не ръждясва и е толкова невероятно остър, че може да разсича самата сянка и плътта на ничевоите. По острието му има светещи руни. 🤣ама фантазии ,просто някой е потънал или са го хвърлили хвърлили зад борда а бронза не ръждясва в морето.
Коментиран от #4
19:40 09.11.2026
4 Хм.....
До коментар #3 от "Соваж бейби":Като се замисля, вашите основания въобще не тежат по малко от тези на италианците!
Дори бих казал, че не послъгвате толкова много!
Коментиран от #5
19:43 09.11.2026
5 Соваж бейби
До коментар #4 от "Хм.....":Ако не си гледал филма гледай го 2 сезона по нетфликс и в България трябва да го има .Един от любимите ми е обичам такива фантастики ,после купих и книгите .Книгата е добре пресъздадена Ben Barnes играе страхотно фенка на пича ,само в краят историята се променя с цел за трети сезон но така и не е направен .Интересна история за магическите способности на различните Гриша ордени,сериала изцяло е вдъхновен от Руската империя.Магьосниците Гриша носят специални униформи, наречени кефти, които са директно вдъхновени от традиционните руски кафтани, съчетани с палта от овча кожа и кожи, типични за руската зима.
19:56 09.11.2026