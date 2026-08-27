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Първият бутик, посветен на маслото, беше отворен в Париж

Първият бутик, посветен на маслото, беше отворен в Париж

27 Август, 2026 14:59 373 6

  • масло-
  • франция-
  • париж-
  • бутик-
  • магазин

30 разновидности на маслото се продават в уникалния бутиков магазин

Първият бутик, посветен на маслото, беше отворен в Париж - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Париж се сдоби с първия си бутик, посветен изцяло на маслото, който предлага на клиентите около 30 разновидности от малки семейни производители във Франция – от класическо и солено до масло с черен пипер, водорасли, див чесън, фини билки и лимон със зелен пипер, предаде Асошиейтед прес.

Бутикът Le Butter Shop отвори врати миналия месец на кратко разстояние пеша от Айфеловата кула. Клиентите могат да дегустират маслото с лъжица, преди да изберат количество от 10-грамово парче до килограмов блок, пише БТА.

За любителите на сладкото се предлагат и по-необичайни варианти с ванилия, малина, ягода и шоколад.

„Повечето хора не очакват да харесат малиново масло или шоколадово масло. И когато го опитат, точно тогава си казват: „О, уау, добре“, казва 34-годишният собственик Ерван Лео, който освен това управлява бизнес, свързан с дегустации на вино.

Франция е сред страните с най-висока консумация на масло в света. По данни на френското министерство на земеделието на човек годишно се падат около осем килограма.

Новият магазин вече привлича както местни жители, така и туристи. 25-годишният Мехрийн Химаят и 27-годишният Салман Бин Ехсан от Дъблин са видели видеоклипове за бутика в социалните мрежи още в Ирландия - страна, известна със своето богато златисто масло. „Дойдохме тук само за да опитаме маслото“, каза Бин Ехсан пред Асошиейтед прес.

За Александра Инколано, 36-годишна жителка на района на Париж, посещението е свързано с предстоящата ѝ сватба. Тя планира да включи дегустация на масло в менюто на празненството.

Маслото има дълбоки традиции във френската кухня, особено в северните и западните части на страната и най-вече в Бретан. Преди появата на хладилниците солта е била използвана за запазването му, а историческото освобождаване на Бретан от френския данък върху солта допринася за запазването на традицията на осоленото бретонско масло. Наследството му продължава да се усеща в местни специалитети като крепове, солен карамел и т.нар. куин-аман (kouign-amann), чието бретонско име означава „маслена торта“, уточнява Асошиейтед прес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    От фалшивото немско масло с краварката в долният ъгъл има ли?Че тука изчезна?

    15:02 27.08.2026

  • 2 Жоро

    1 1 Отговор
    Оффф горкичките франсета открили са Америка,та шоколадовото масло в Русия го имаше още през 1987г че и порано даже

    Коментиран от #3

    15:05 27.08.2026

  • 3 Шефчето

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро":

    Защо говориш глупости ти изобщо знаеш ли какъв глад и мизерия е било във Русия ??

    Коментиран от #4

    15:10 27.08.2026

  • 4 Жоро

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шефчето":

    Абе миндьо дебилно, защо да не знам след като съм живял тогава там.Оффф аре у лево

    15:17 27.08.2026

  • 5 Запознат

    0 0 Отговор
    На някой прошляци не ми утива да са заможни и властни. Е там почивките с козите и да вилнеете с млякото на село.

    Коментиран от #6

    15:31 27.08.2026

  • 6 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Запознат":

    Не им утива да са заможни

    15:32 27.08.2026