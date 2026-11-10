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Ракът стопи Вежди Рашидов за 3 месеца: „Властта ме разболя“
  Тема: Известни личности

Ракът стопи Вежди Рашидов за 3 месеца: „Властта ме разболя“

10 Ноември, 2026 11:14 1 212 20

  • вежди рашидов-
  • българска скулптура-
  • народно събрание-
  • министър на културата-
  • известни личности

Скулпторът и бивш председател на Народното събрание си отиде на 74 години след сърдечен удар

Ракът стопи Вежди Рашидов за 3 месеца: „Властта ме разболя“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вежди Рашидов почина рано сутринта на 6 ноември на 74-годишна възраст. Семейството му е потвърдило пред NOVA, че причината за смъртта е сърдечен удар. Поклонението пред скулптора и бивш председател на Народното събрание ще бъде на 12 ноември от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“.

Рашидов остави след себе си едновременно творческо и политическо наследство. Той беше два пъти министър на културата, депутат в няколко парламента и председател на 48-ото Народно събрание. Депутатите почетоха паметта му с минута мълчание.

„Властта ме разболя“

Вежди Рашидов е бил диагностициран с рак на гърлото през 2015 г. и е преминал продължително лечение в Германия. В интервю той обвързва тежкото си здравословно състояние с годините в политиката.

„Не, властта ме разболя.“

В публикацията, посветена на последните му месеци, се твърди, че онкологичното заболяване се е върнало и че състоянието му рязко се е влошило. Потвърдената причина за смъртта, съобщена от семейството, е сърдечен удар.

От сиропиталището до световните изложби

Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Когато е на две години, семейството му се премества в Хасково. Майка му Кадрие Лятифова, народна певица, загива в автомобилна катастрофа, когато той е ученик. По-късно баща му и брат му също умират, а Вежди остава в сиропиталище в село Студен кладенец до завършването на 7-и клас.

Първият му опит да влезе в Художествената гимназия в София е неуспешен. След обучение в техникум в Мадан той кандидатства отново и е приет. Завършва Художествената академия в София и изгражда кариера, която го отвежда до изложби в Париж, Токио, Дъблин и други градове. През май 2025 г. представя в собствената си галерия в София изложбата „Бетовен – Маски“, включваща 20 бронзови маски и девет рисунки.

Политическата му роля

През октомври 2022 г., след тридневна блокада и невъзможност депутатите да изберат председател, Рашидов е посочен като консенсусна фигура и оглавява 48-ото Народно събрание. Той напуска парламента през септември 2023 г., след като подава оставка като народен представител.

Извън политиката Рашидов поддържа близост със семейството си. Женен е за доктор Снежана Бахарова от 2006 г., а синът му Вадим също се занимава с рисуване. Скулпторът е правил дарения и е учредявал стипендии за децата от дома в Студен кладенец — мястото, което самият той описва като един от най-тежките периоди в живота си.

Източници: hotarena.net, nova.bg, bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    13 3 Отговор
    Някой властта ги разболява ,други ги прави богати с кюлчета и пачки

    Коментиран от #8

    11:16 10.11.2026

  • 2 Не написахте

    10 2 Отговор
    Че най голямата му награда беше главен Мултак в държавата.

    11:19 10.11.2026

  • 3 Бойко Разбойко

    7 6 Отговор
    Страдаше от рак а умря от ,, сърце,,хи хи хи

    Коментиран от #13

    11:20 10.11.2026

  • 4 !!!?

    7 2 Отговор
    Алкохола враг на пола...!

    11:24 10.11.2026

  • 5 НЯКОЙ

    8 1 Отговор
    е защо е влязал във властта?

    11:25 10.11.2026

  • 6 Аз пък

    7 1 Отговор
    Ще го запомня с това, че удари полицай заради направена забележка за неправилно паркиране...

    11:25 10.11.2026

  • 7 Хаха

    6 2 Отговор
    Алкохолът не прощава!

    11:27 10.11.2026

  • 8 Има ни пак

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Така е, но и те не са вечни. И много ги е страх от смъртта. Знаят че нищо не могат да отнесат със себе си.

    11:27 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Румен

    8 1 Отговор
    Не ме е страх от министара на културата, а ме е страх от културата на министара(Р.Р).И може ли някой да каже за приноса му в Парламента. Умре от цигари и алчност

    11:28 10.11.2026

  • 11 абе тоя светец ще го направите

    6 0 Отговор
    още малко

    що не припомните че през 2001г като общ съветник е пребил един полицай на паркинг
    лежа няколко дни и се потули
    Властта ме разболя отрязаха за нецензурни думи от хранилката в парла мента

    ама беше на при тиквите и министър
    и кво ли е правил там

    11:29 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Страдаше от рак а умря от ,, сърце

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бойко Разбойко":

    е нормално
    пак писарски съчинения

    11:30 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Данев

    5 1 Отговор
    А като лапаше на софрите, гнусния Мултак, докато народа гладуваше, добре му беше, а ?

    11:32 10.11.2026

  • 16 Дядо дръмпир

    0 1 Отговор
    Ракът е непобедим,като вашата Простотия и наглост,бг!

    11:34 10.11.2026

  • 17 не е вярно че е напуснал кьорсофрата

    3 0 Отговор
    изпусна се в парла мента като нарече някакви жени с нецензурни думи и тиквон го махна

    Той напуска парламента през септември 2023 г., след като подава оставка като народен представител

    11:35 10.11.2026

  • 18 Мдаа

    1 0 Отговор
    Алкохола и пушенето освен рак, овреждат и сърцето, а власт насила се взема и насила дава, щото никой не бяха от нея доброволно.

    11:37 10.11.2026

  • 19 мръсен е въздуха и носи болести

    0 0 Отговор
    докторите прехвърлят вината на гена . ако някои имал по ген роднини с рак и той за това се е разблял . има много тука с рак на гърлото . има и на кутиите снимки . много снимки . гениите разбира се през вековете са бедни, талантливи , пият за да се вдъхновят , и седят без деца и рисуват или пишат музика . достигат до 40-45 години . добре си е живял . изложби, панаири, кюфтаци . не всеки става депутат . сигурно илия го е уредил навремето . по добре да беше евро депутат или да беше запазил статуята пред НДК .

    11:40 10.11.2026

  • 20 150 пъти

    0 0 Отговор
    си сменяше биографията , но нито веднъж истинската не каза .

    11:44 10.11.2026