Ракът стопи Вежди Рашидов за 3 месеца: „Властта ме разболя“

Вежди Рашидов почина рано сутринта на 6 ноември на 74-годишна възраст. Семейството му е потвърдило пред NOVA, че причината за смъртта е сърдечен удар. Поклонението пред скулптора и бивш председател на Народното събрание ще бъде на 12 ноември от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“.

Рашидов остави след себе си едновременно творческо и политическо наследство. Той беше два пъти министър на културата, депутат в няколко парламента и председател на 48-ото Народно събрание. Депутатите почетоха паметта му с минута мълчание.

„Властта ме разболя“

Вежди Рашидов е бил диагностициран с рак на гърлото през 2015 г. и е преминал продължително лечение в Германия. В интервю той обвързва тежкото си здравословно състояние с годините в политиката.

„Не, властта ме разболя.“

В публикацията, посветена на последните му месеци, се твърди, че онкологичното заболяване се е върнало и че състоянието му рязко се е влошило. Потвърдената причина за смъртта, съобщена от семейството, е сърдечен удар.

От сиропиталището до световните изложби

Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Когато е на две години, семейството му се премества в Хасково. Майка му Кадрие Лятифова, народна певица, загива в автомобилна катастрофа, когато той е ученик. По-късно баща му и брат му също умират, а Вежди остава в сиропиталище в село Студен кладенец до завършването на 7-и клас.

Първият му опит да влезе в Художествената гимназия в София е неуспешен. След обучение в техникум в Мадан той кандидатства отново и е приет. Завършва Художествената академия в София и изгражда кариера, която го отвежда до изложби в Париж, Токио, Дъблин и други градове. През май 2025 г. представя в собствената си галерия в София изложбата „Бетовен – Маски“, включваща 20 бронзови маски и девет рисунки.

Политическата му роля

През октомври 2022 г., след тридневна блокада и невъзможност депутатите да изберат председател, Рашидов е посочен като консенсусна фигура и оглавява 48-ото Народно събрание. Той напуска парламента през септември 2023 г., след като подава оставка като народен представител.

Извън политиката Рашидов поддържа близост със семейството си. Женен е за доктор Снежана Бахарова от 2006 г., а синът му Вадим също се занимава с рисуване. Скулпторът е правил дарения и е учредявал стипендии за децата от дома в Студен кладенец — мястото, което самият той описва като един от най-тежките периоди в живота си.

Източници: hotarena.net, nova.bg, bntnews.bg