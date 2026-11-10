Ракът стопи Вежди Рашидов за 3 месеца: „Властта ме разболя“

Вежди Рашидов почина рано сутринта на 6 ноември на 74-годишна възраст. Семейството му е потвърдило пред NOVA, че причината за смъртта е сърдечен удар. Поклонението пред скулптора и бивш председател на Народното събрание ще бъде на 12 ноември от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“.
Рашидов остави след себе си едновременно творческо и политическо наследство. Той беше два пъти министър на културата, депутат в няколко парламента и председател на 48-ото Народно събрание. Депутатите почетоха паметта му с минута мълчание.
„Властта ме разболя“
Вежди Рашидов е бил диагностициран с рак на гърлото през 2015 г. и е преминал продължително лечение в Германия. В интервю той обвързва тежкото си здравословно състояние с годините в политиката.
В публикацията, посветена на последните му месеци, се твърди, че онкологичното заболяване се е върнало и че състоянието му рязко се е влошило. Потвърдената причина за смъртта, съобщена от семейството, е сърдечен удар.
От сиропиталището до световните изложби
Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Когато е на две години, семейството му се премества в Хасково. Майка му Кадрие Лятифова, народна певица, загива в автомобилна катастрофа, когато той е ученик. По-късно баща му и брат му също умират, а Вежди остава в сиропиталище в село Студен кладенец до завършването на 7-и клас.
Първият му опит да влезе в Художествената гимназия в София е неуспешен. След обучение в техникум в Мадан той кандидатства отново и е приет. Завършва Художествената академия в София и изгражда кариера, която го отвежда до изложби в Париж, Токио, Дъблин и други градове. През май 2025 г. представя в собствената си галерия в София изложбата „Бетовен – Маски“, включваща 20 бронзови маски и девет рисунки.
Политическата му роля
През октомври 2022 г., след тридневна блокада и невъзможност депутатите да изберат председател, Рашидов е посочен като консенсусна фигура и оглавява 48-ото Народно събрание. Той напуска парламента през септември 2023 г., след като подава оставка като народен представител.
Извън политиката Рашидов поддържа близост със семейството си. Женен е за доктор Снежана Бахарова от 2006 г., а синът му Вадим също се занимава с рисуване. Скулпторът е правил дарения и е учредявал стипендии за децата от дома в Студен кладенец — мястото, което самият той описва като един от най-тежките периоди в живота си.
Източници: hotarena.net, nova.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #8
11:16 10.11.2026
2 Не написахте
11:19 10.11.2026
3 Бойко Разбойко
Коментиран от #13
11:20 10.11.2026
4 !!!?
11:24 10.11.2026
5 НЯКОЙ
11:25 10.11.2026
6 Аз пък
11:25 10.11.2026
7 Хаха
11:27 10.11.2026
8 Има ни пак
До коментар #1 от "Тик-Ток":Така е, но и те не са вечни. И много ги е страх от смъртта. Знаят че нищо не могат да отнесат със себе си.
11:27 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Румен
11:28 10.11.2026
11 абе тоя светец ще го направите
що не припомните че през 2001г като общ съветник е пребил един полицай на паркинг
лежа няколко дни и се потули
Властта ме разболя отрязаха за нецензурни думи от хранилката в парла мента
ама беше на при тиквите и министър
и кво ли е правил там
11:29 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Страдаше от рак а умря от ,, сърце
До коментар #3 от "Бойко Разбойко":е нормално
пак писарски съчинения
11:30 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Данев
11:32 10.11.2026
16 Дядо дръмпир
11:34 10.11.2026
17 не е вярно че е напуснал кьорсофрата
Той напуска парламента през септември 2023 г., след като подава оставка като народен представител
11:35 10.11.2026
18 Мдаа
11:37 10.11.2026
19 мръсен е въздуха и носи болести
11:40 10.11.2026
20 150 пъти
11:44 10.11.2026