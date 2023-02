Джил Байдън целуна съпруга на Камала Харис и нажежи социалните мрежи (ВИДЕО)

Целувка между първата дама на САЩ Джил Байдън и съпруга на вицепрезидентката Камала Харис нажежи социалните мрежи, съобщи АФП. Това се е случило точно преди речта на Джо Байдън "За състоянието на съюза". Многобройните присъстващи са останали изумени.

Jill Biden just kissed Kamala Harris husband on the lips. pic.twitter.com/hp9jqm9cYO

Първата дама Джил Байдън е поздравила съпруга на Камала Харис Дъг Емхоф с целувка в ъгъла на устните.

След като се е появила сред аплодисменти, Джил Байдън е отишла към Дъг Емхоф и го е поздравила с ръкостискане. След това е дошъл противоречивият момент с неяснота дали целувката е по бузата.

Jill Biden caught smooching with Mr. Kamala Harris during her husband’s state of the union. These people are gross. pic.twitter.com/OrKqatchni