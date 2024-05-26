Last news in Fakti
Новини
България »
Новият Сливенски митрополит е Арсений

26 Май, 2024 10:51 491 9

Новият Сливенски митрополит е Арсений

  • арсений-
  • митрополит-
  • сливен

Той бе избран от Светия синод на БПЦ

Новият Сливенски митрополит е Арсений - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Светият синод на Българската православна църква избра Знеполският епископ Арсений за нов Сливенски митрополит, предаде БНТ.

Той получи гласовете на 7 от духовниците. За Арсений гласуваха Великотърновския митрополит Григорий, Плевенски митрополит Игнатий, Пловдивския митрополит Николай, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Русенския митрополит Наум, Старозагорския митрополит Киприан и Доростолския митрополит Яков.

Кандидатурата на епископ Герасим беше подкрепена от Врачанския митрополит Григорий, Ловчанския митрополит Гавриил, Варненския митрополит Йоан, Неврокопския митрополит Серафим и Видинския митрополит Даниил.

Кандидатите за поста на Сливенски митрополит бяха двама - Знеполският епискол Арсений и Мелнишкият Герасим.

Знеполският епископ Арсений е на 37 години. Ръкоположен е в епископски сан от покойния Сливенски митрополит Йоаникий.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Еее аз бях за Герасим - Геро....

    Коментиран от #4

    10:55 26.05.2024

  • 2 Поп ъп

    1 0 Отговор
    Коефициентите на всички букмейкъри показваха точно това.

    10:57 26.05.2024

  • 3 007 /агент/

    2 0 Отговор
    Арений... Арсеник....
    /за някой - може би... /

    10:57 26.05.2024

  • 4 И на

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    него ли си му "оператор", знаеш къде !

    10:59 26.05.2024

  • 5 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Все ми е тая.. Като че ли има някакво значение.

    11:00 26.05.2024

  • 6 чичака

    0 1 Отговор
    Този ли беше учил в Масква?

    11:00 26.05.2024

  • 7 Котьо

    1 0 Отговор
    Пловдивския митрополит Николай става Патриарх на БПЦ.Доган пак спечели ,който разбрал,разбрал.Хайде сполай ви.

    11:05 26.05.2024

  • 8 БеГемот

    0 0 Отговор
    Дядо Арсений да му са свети маслото дано!

    11:12 26.05.2024

  • 9 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Светият Синод вече е в пълен състав. В тия сложни времена Народа на България и БПЦ трябва да имат сигурен кормчия. Избран Патриарх и такъв може да бъде само и единствено Величкият епископ Сионий (Стефан) Стефанов Радев. Казах!

    11:15 26.05.2024

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове