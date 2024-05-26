Новият Сливенски митрополит е Арсений

Светият синод на Българската православна църква избра Знеполският епископ Арсений за нов Сливенски митрополит, предаде БНТ.
Той получи гласовете на 7 от духовниците. За Арсений гласуваха Великотърновския митрополит Григорий, Плевенски митрополит Игнатий, Пловдивския митрополит Николай, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Русенския митрополит Наум, Старозагорския митрополит Киприан и Доростолския митрополит Яков.
Кандидатурата на епископ Герасим беше подкрепена от Врачанския митрополит Григорий, Ловчанския митрополит Гавриил, Варненския митрополит Йоан, Неврокопския митрополит Серафим и Видинския митрополит Даниил.
Кандидатите за поста на Сливенски митрополит бяха двама - Знеполският епискол Арсений и Мелнишкият Герасим.
Знеполският епископ Арсений е на 37 години. Ръкоположен е в епископски сан от покойния Сливенски митрополит Йоаникий.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
10:55 26.05.2024
2 Поп ъп
10:57 26.05.2024
3 007 /агент/
/за някой - може би... /
10:57 26.05.2024
4 И на
До коментар #1 от "Последния Софиянец":него ли си му "оператор", знаеш къде !
10:59 26.05.2024
5 Ко речи?
11:00 26.05.2024
6 чичака
11:00 26.05.2024
7 Котьо
11:05 26.05.2024
8 БеГемот
11:12 26.05.2024
9 Наблюдател
11:15 26.05.2024