Удивително откритие в Челябинск 10 години след падането на метеорит

Вулканично фибростъкло, което се образува след изстиването на лавата при изригване на вулкани, известно като "косите на Пеле", е открито в прахта, покрила земната повърхност след падането на метеорита в Челябинска област на Русия преди десет години, съобщи ТАСС, цитира БТА.

Находката дава възможност за датиране на метеорити, паднали в миналото, въз основа на данни от ледникови ядра от Антарктида, каза ректорът на Челябинския държавен университет Сергей Таскаев на семинар. Преди се смяташе, че те са случайна смес от земен произход.

It's been ten years today since the #Chelyabinsk meteor strike.

Таскаев каза още, че учени от Челябинския университет са открили във фрагменти от метеорита кристали въглерод, каквито досега не са се срещали на Земята. Става дума за напълно нова, малко изследвана форма на въглерода, която предстои да бъде изучена.

Челябинският болид навлезе в земната атмосфера около 7 часа и 10 минути московско време на 15 февруари 2013 г., взриви се на височина 30-50 километра и фрагменти от него се пръснаха върху голяма територия на Челябинска област. Десетки хиляди хора наблюдаваха явлението от Урал до северните райони на Казахстан.

The #Chelyabinsk meteor struck Earth without warning 10 years ago today. We couldn't see it coming, as it came from the direction of the Sun.



What next for the Sun's hidden #asteroids?



