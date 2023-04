Коронацията на крал Чарлз III - три корони, две каляски и по-кратък маршрут

Крал Чарлз ще измине по-кратък път до Уестминстърското абатство за коронацията си, съкращавайки маршрута на шествието, което следва майка му през 1953 г., тъй като се стреми към по-скромно събитие, включващо някои модерни щрихи, съобщават световните осведомителни агенции, позовавайки се на Бъкингамския дворец.

По-скромната церемония на 6 май все пак ще бъде пропита от древни традиции и ще бъде окичена с кралски регалии. Тя обаче ще включва и собствен емотикон по поръчка, отразяващ първата британска коронация в ерата на социалните мрежи.

The Coronation of King Charles III and Queen Camilla will start at 11am on May 6 2023 pic.twitter.com/GOxd07KSRp