Лео Ди Каприо се забавлява в компанията на Ирина Шейк (СНИМКИ)

Засякоха Леонардо Ди Каприо заедно с бивши и други звезди от шоубизнеса. Актьорът прекара уикенда слушайки музика на фестивал в Коачела.

Докато се веселеше в пустинята, Леонардо беше забелязан да се забавлява заедно с Ирина Шейк, бившата на Брадли Купър. Двамата очевидно си прекарваха много добре и се бяха усамотили.

Заедно с тях бяха и редица известни приятели, в това число Стела Максуел и дългогодишния приятел на Ди Каприо, Тоби Магуайър. Очевидец споделя, че бившата на Лео Камила Мороне също била на феста по едно и също време с носителя на Оскар.

