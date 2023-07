След мистериозната болест: Джейми Фокс разпуска на луксозна яхта (ВИДЕО)

Близо три месеца след спешното му хоспитализиране заради мистериозно заболяване, актьорът Джейми Фокс зарадва почитателите си, появявайки се напълно здрав и в страхотно настроение. Той беше заснет от папараците на TMZ на палубата на луксозна яхта, с която поплава по река Чикаго.

55-годишният актьор, чието истинско име е Ерик Марлон Бишъп, не пропусна да помаха на почитателите си, които го разпознаха и поздравиха от брега и с това да им покаже, че здравословният кошмар, през който премина, вече е зад гърба му.

Jamie Foxx looks healthy as he waves to fans from a boat (via @TMZ) pic.twitter.com/61MH1Di1QC