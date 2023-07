Виктория Бекъм намекна зa събиране на „Спайс Гърлс“ (ВИДЕО)

Виктория Бекъм отново изпя песен на група „Спайс Гърлс“ по време на караоке, съобщи порталът Ти Ем Зи.

Бекъм, която беше известна като член на „Спайс Гърлс“ с псевдонима Пош Спайс, публикува видео, в което тя пее песента „Say You'll Be There“ по време на караоке излет със съпруга си Дейвид Бекъм.

„Подгрявам гласа си в Маями! Предстоят още неща!“, написа тя в социалните мрежи, предава БТА.

Victoria Beckham cantando "Say you'll be there" de las Spice Girls y franeleando con David.



No, no estamos en 1996. Pasó luego del debut de Messi en el Inter Miami. Como para no festejarlo. pic.twitter.com/8Mc6cL4WQe