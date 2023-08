Откриха гигантски мутирали вируси с крайници в САЩ (СНИМКИ)

Учените са открили "поразително разнообразие" от гигантски вируси, които придобиват "невъобразими досега" форми и свойства само в няколко шепи горска почва. Тези гигантски вируси имат извънземно изглеждащи придатъци и вътрешни структури, които никога не са били виждани досега, предава vesti.bg, позовавайки се на sciencealert.com.

Пробата от почвата е събрана през 2019 г. от гората Харвард, недалеч от Бостън в САЩ.

Тя е изпратена със самолет до Института "Макс Планк" в Германия, където е изследвана с помощта на трансмисионна електронна микроскопия - процес, при който обектите се увеличават с помощта на сноп електрони. Тестът разкри, че почвата е пълна с гигантски вируси с ширина до 635 нанометра.

Тези гиганти са по-малки от най-големия вирус, откриван някога (който е широк 1 500 nm), но са много по-големи от вирусите, с които хората обикновено се сблъскват (COVID-19 например е 50-140 nm).

Изследователите могат да бъдат "напълно сигурни", че разглеждат вируси (а не структури, изхвърлени от клетките), тъй като обвивките, наречени капсиди, имат характерни форми, включително безпогрешната икосаедра форма на 20-странен многоъгълник.

"Трансмисионната електронна микроскопия ... разкри изумително разнообразие от вирусоподобни частици", пишат изследователите. "Удивително е, че открихме, че няколкостотин грама горска почва съдържа по-голямо разнообразие... от... всички изолирани досега гигантски вируси, взети заедно."

Един от тези екзотични гигантски вируси има големи крайници, разположени в симетричен модел, който изследователите описват като морфология на "костенурка".

Друг вирус има дълги тръби, излизащи от всички страни, което напомня за фигурата на Медуза от древногръцката митология. Подходящо, учените нарекоха тази структура "Горгона" - съществото, което са наричали Медуза и нейните две сестри.

Друга категория, наречена "прическа", описва семейство големи вируси с разхвърляни глави от различни по дължина влакна (които приличали на кукла). Гигантските вируси с форма на "супернова" имали гъста плетеница от влакна в близост до капсидната обвивка и дебел слой от редовно подредени пипала по-навън.

Вирусите "коледна звезда" имали двуслойна обвивка, наподобяваща два преплетени триъгълника, а вирусите "сокол" имаха структура, наподобяваща човка.

16 giant viruses, all new to science, have been found in a thimble-full of Harvard Forest soil. Fascinating new study by @lvalteio and others out today in @naturecomms. https://t.co/WJUqcsn7gT @USLTER pic.twitter.com/f0KE3eERzL