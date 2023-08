Италия се бори с нашествие на хищен рак като го яде (СНИМКИ+ВИДЕО)

Италия се справя с нашествието на хищния син рак, като го включи в менютата на множество ресторанти, съобщи АП.

Рибари, лобистки групи и еколози са обезпокоени от нарастването на популацията на бързо размножаващия се инвазивен вид син рак това лято. За да се справят с животните, лобистката група „Колдирети“ и някои риболовни асоциации се опитват да включат типични американски летни ястия в менютата на италианските ресторанти.

Ракът, който се храни със змиорки и миди, представлява потенциално опустошителна заплаха за морската екосистема и риболова на Италия, пояснява БТА.

Италия е най-големият производител на миди в Европа и третият по големина в света след Китай и Южна Корея, сочат данни на Организацията за прехрана и земеделие на ООН от 2021 г. Синият рак обаче е бърз плувец и ненаситен и агресивен хищник без естествени врагове по италианското крайбрежие – именно заради тези си качества този морски вид създаде трудности за търговците на миди в страната.

Италианското правителство отпусна 2,9 милиона евро за справяне с проблема с мидите, но сега кризата вече засяга и други видове рибовъдни ферми в различни части на Италия.

В лагуната на природния резерват „Орбетело“ в регион Тоскана сините раци се хранят с ципура и змиорки, които са ценен улов през зимата, поддържал местната икономика в продължение на векове и участващ в множество традиционни ястия. Сега рибовъдите откриват змиорките без глави или разкъсани на парчета, а рибарите често намират разкъсани мрежи – доказателство за силните щипки на раците.

Lo vedete il granchio blu nascosto nella sabbia in mezzo agli scogli? Fortunatamente non sono di queste dimensioni dalle nostre parti in #Adriatico, almeno credo. 🦀👀👀❕ #granchioblu #bluecrab #crabebleu

GIANT CRAB Catch & Cook (Island Survival) https://t.co/jPjX4agS55 via… pic.twitter.com/xIegX0h4lr