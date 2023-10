Учени идентифицираха най-мощната слънчева буря

Международен екип от учени установи огромно увеличение на нивата на радиовъглерод преди 14 300 години, като анализира древни дървесни пръстени, открити във Френските Алпи, съобщи електронното издание Юрикалърт.

Причината за това е мощна слънчева буря - най-силната от всички, установени досега, е мнението на френски и британски експерти.

Ancient tree showed remnants of the largest-ever solar storm: researchers. Click on the image below to read more ↓ https://t.co/yvhYOtygcL