"Всеки ден може да е последният му“: Здравето на Брус Уилис се влошава

Новините за Брус Уилис не са много добри. Здравето на актьора изглежда се влошава, според два потвърждаващи източника, които са разговаряли с US Weekly. Те разкриват и мярката, предприета от семейството на актьора, тъй като "всеки изминал ден може да е последният му".

Трудно е да се приеме истината за тези, които са смятали, че Брус Уилис е - подобно на героите, които изобразяваше на екрана - несломим. През пролетта на 2022 г. семейството на актьора разкри пред широката общественост, че той има афазия - езиково разстройство, което засяга способността на човек да общува. Диагноза, която задължително слага преждевременен край на актьорската му кариера.

