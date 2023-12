Джордж Клуни: Щастлив съм, че имам жена с класи над мен

Джордж Клуни осъзнава, че е истински щастливец - заради факта, че има жена като Амал Клуни до себе си.



Двойката сключва брак през 2014 г. и оттогава холивудският актьор не спира да парадира пред света, че се е обвързал с жена, която е не само красива, но и истински умна и интелигентна. В скорошно интервю за Page Six Клуни дори заяви, че смята, че Амал, която е адвокат и филантроп, е далеч над неговата класа.



"Минаха толкова години откакто сме заедно, а аз все още мисля, че Амал е наистина на много високо ниво." казва той. "Мисля и, че всеки би казал същото."

