Най-търсените туристически дестинации в Европа

Хърватия е сред 10-те най-търсени туристически дестинации, показва проучване на Европейската туристическа комисия (ETC), съобщи Хина. Проучването беше представено на среща на борда на директорите на ETC в литовския град Каунас. На срещата присъства директорът на Хърватския туристически борд (HTZ) Кристиян Станишич, който е и вицепрезидент на ETC.



Хърватия е на седмо място сред 10-те най-добри европейски ваканционни дестинации. Италия и Испания са начело в списъка и са следвани от Франция, Гърция, Германия и Португалия. Хърватия е следвана от Австрия, Обединеното кралство и Турция. ETC прогнозира, че през пролетта и лятото на 2024 г. Гърция, Португалия и Хърватия ще приемат повече нови посетители, отколкото други дестинации.



"Проучването потвърждава нашите положителни очаквания за туризма през 2024 г. Досега тази година данните от системата eVisitor също показаха, че Хърватия е сред най-търсените европейски дестинации с повече от 3,4 милиона посещения на туристи и 10,4 милиона нощувки, което е увеличение съответно с 11 и 10 процента в сравнение със същото време на миналата година", каза Станишич.



Той посочи, че на срещата на ETC са обсъдени приоритетите на Европа за периода от 2024 до 2029 г. с акцент върху устойчивостта и зеления преход, конкурентоспособността и дигитализацията, както и текущите геополитически и пазарни тенденции.



Станишич отбеляза, че проучването на ETC е проведено на 10 европейски пазара, без да включва страни като Словения, Чехия, Словакия и Унгария, където Хърватия е водеща чуждестранна туристическа дестинация за летни ваканции. Той посочи, че ако тези страни са били включени в проучването, резултатите за Хърватия биха били още по-добри.



Проучването на ETC е проведено през април сред извадка от близо 6000 възрастни в 10 страни - Германия, Обединеното кралство, Франция, Холандия, Италия, Белгия, Швейцария, Испания, Полша и Австрия. Седемдесет и пет процента от анкетираните, или с 3 процента повече в сравнение с 2023 г., заявяват, че планират да пътуват между май и октомври 2024 г., 60 на сто планират да предприемат поне едно пътуване в Европа, пише още БТА. Четиридесет и четири процента са заявили, че ще пътуват през юли или август, а 36 на сто ще изберат пътувания на море, следвани от тези, които посочват градски почивки, живописни гледки, местна кухня, културни атракции и забележителности.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.