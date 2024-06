Жираф грабна 2-годишно дете по време на семейно сафари в Тексас (ВИДЕО)

Жираф вдигна във въздуха 2-годишно момиченце по време на семейно сафари в Тексас, предаде Асошиейтед прес.

Случката се развива на 1 юни. Малката Пейсли Тотен била в каросерията на пикапа, докато семейството ѝ било на екоекскурзия в Центъра за диви животни Fossil Rim в Глен Роуз, щата Тексас. Там посетителите могат да видят екзотични животни като зебри, жирафи и антилопи, така и да ги нахранят от колата си.

