Мъртъв кит бе изхвърлен на необитаемия германския остров

Мъртъв кит, дълъг 6,5 метра, бе изхвърлен на източния бряг на необитаемия германския остров Минсенер Ог в Северно море, предаде ДПА.

Причината за смъртта на морския бозайник все още не е ясна. Китът е открит във вторник вечерта, а случаят е докладван в сряда. Това каза представител на националния парк „Ваденско море“ (Wadden Sea National Park).

Експерти ще се опитат да вземат проби от кита, които да изследват през следващите няколко дни, за да се открият причината за смъртта.

Another dead whale has been found stranded on a German island in the North Sea. https://t.co/YoPp8jnRat