Карди Би има нов мъж до себе си след развода с Офсет (СНИМКА)

След месеци на спекулации Карди Би и Стефон Дигс най-сетне се появиха заедно публично, разпалвайки още повече слуховете за романтична връзка между тях, пише People.

На 12 май 32-годишната носителка на "Грами" и 31-годишната звезда от НФЛ пристигнаха хванати за ръка на мача между Бостън Селтикс и Ню Йорк Никс в зала "Медисън Скуеър Гардън". Докато преминаваха покрай група папараци, изпълнителката на "WAP" сияеше с широка усмивка.

Cardi B and Stefon Diggs arriving at the New York Knicks game today. 😍pic.twitter.com/fHVGY92S9D