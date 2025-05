Риана пусна нова песен след 3 години пауза (ВИДЕО)

Музикалната икона Риана официално се завърна! След тригодишно мълчание, 36-годишната певица пусна нов сингъл, озаглавен “Friend of Mine”, който ще бъде част от саундтрака на предстоящия анимационен филм „Смърфовете“, чиято премиера е насрочена за 18 юли.

Парчето се отличава с характерната за Рири чувственост и мелодичност. В припева тя пее:

„Ooh, мисля, че думата е дежа-вю. Току-що те срещнах, но сякаш те познавам отдавна... Как може нещо толкова познато да е толкова ново?“

Още преди официалната премиера на песента, Риана подгря интереса, като сподели нов трейлър на анимацията в социалната платформа X (бивш Twitter), с анонс:

„Нов трейлър на Смърфовете с 'Friend of Mine' от саундтрака – в петък. Запазете предварително!“

Rihanna Is Dropping Her First Song in 3 Years for ‘Smurfs’ Soundtrack



More on "Friend of Mine": https://t.co/WiNnjTv2aA pic.twitter.com/peYEpBLlTz

— Rolling Stone (@RollingStone) May 15, 2025

Освен че изпълнява песен към филма, Риана озвучава героинята Смърфиета и е част от продуцентския екип, според информация на Variety. Сред звездите, които участват с гласовете си във филма, са още Кърт Ръсел, Джон Гудман, Сандра О, Октавия Спенсър, Ник Офърман, Дан Леви и Джеймс Кордън. Режисьор е Крис Милър, а сюжетът ще проследи приключенията на Смърфиета и останалите смърфове в опита им да спасят Татко Смърф от зли магьосници.

С типичното си чувство за хумор, Риана шеговито коментира: „Опитах се да взема ролята на Татко Смърф, но не се получи.“

“Friend of Mine” е първата ѝ нова песен след “Lift Me Up”, издадена през октомври 2022 г. като част от саундтрака на „Black Panther: Wakanda Forever“. Тогава сингълът се изкачи до №2 в класацията Billboard Hot 100 и впоследствие получи платинен сертификат.

Последният ѝ студиен албум Anti излезе през 2016 г. и включваше хитове като “Work”, “Needed Me” и “Kiss It Better”. След издаването му Риана коментира, че иска да се фокусира върху музика с дълбочина и устойчивост във времето:

„Искам да правя песни, които ще мога да изпълнявам след 15 години. Не такива, които изгарят бързо. Просто не се чувствам свързана с някои от старите си парчета. Искам музика, която да е вечна.“

Rihanna attends the #MetGala



See more of the night's looks: https://t.co/NdCORIltZI pic.twitter.com/f26bzdDERF

— billboard (@billboard) May 6, 2025

Новината за песента идва броени дни след като Риана разкри, че е бременна с третото си дете от рапъра A$AP Rocky. Щастливото събитие тя обяви по време на Met Gala 2025, където се появи с видимо наедряло коремче, с което прикова вниманието на медиите.

На въпрос дали бременността ще забави дългоочаквания ѝ девети албум, Риана уверено заяви пред Entertainment Tonight:

„Не! Може би някое и друго видео ще се забави... но аз мога да пея.“