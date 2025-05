30 години по-късно: Шон Пен реагира на признанието на Мадона, че той е любовта на живота ѝ

В документалния филм „Truth or Dare“ от 1991 г. Мадона откровено призна, че Шон Пен е „любовта на живота ѝ“. Над три десетилетия по-късно актьорът споделя своите мисли за това признание, пише Billboard.

В нов епизод на The Louis Theroux Podcast, публикуван на 12 май, Пен коментира думите на бившата си съпруга:

„Помня тези думи,“ каза той на Теру. „Това беше много мило от нейна страна. Тя ми остана добър приятел през всичките тези години.“

Sean Penn Reacts (30 Years Later) to Madonna Calling Him the Love of Her Lifehttps://t.co/R3WYPA6SwE