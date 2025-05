Необяснимо явление: На Юпитер се появиха "невъзможни" северни сияния (ВИДЕО)

На Коледа през 2023 г. учените насочиха космическия телескоп Джеймс Уеб към Юпитер и уловиха едно от най-зрелищните небесни явления в Слънчевата система – ярките, бързо променящи се сияния на планетата-гигант. Резултатите от наблюдението, публикувани на 12 май в списанието Nature Communications, хвърлят нова светлина върху това как се загрява и охлажда атмосферата на Юпитер.

„Какъв коледен подарък! Направо ме срази!“, споделя д-р Джонатан Никълс, съавтор на изследването и специалист по северни сияния в Университета на Лестър, Великобритания. „Очаквахме бавни промени – да избледняват и се усилват в рамките на 15 минути. Вместо това видяхме цялата аурорална зона да ‘искри’ и пулсира със светлина, понякога променяща се всяка секунда.“

Северните сияния се образуват, когато високоенергийни заредени частици, често от слънчевия вятър, се сблъскват с газове в атмосферата на дадена планета, предизвиквайки светлинни явления. В случая на Юпитер, мощното му магнитно поле улавя частици не само от Слънцето, но и от вулканичните изригвания на спътника му Йо, и ги насочва към полюсите, където те създават сияния, стотици пъти по-ярки от северното сияние на Земята.

