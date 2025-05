Джъстин Бийбър отрича да е бил жертва на Пи Диди

Джъстин Бийбър излезе с категорично изявление, в което заявява, че никога не е бил жертва на насилие от страна на рапъра Пи Диди (Шон Комбс), въпреки нарастващите спекулации и коментари в социалните мрежи. Повод за реакцията му стана възобновена онлайн дискусия относно връзките на Комбс с млади звезди, включително Бийбър, в светлината на делото срещу рапъра по обвинения в трафик на хора и организирана престъпност.

В изявление, публикувано в TMZ в четвъртък, представител на Бийбър подчерта:

„Макар Джъстин да не е сред жертвите на Шон Комбс, има хора, които действително са пострадали от него. Пренасочването на вниманието от този факт вреди на усилията за справедливост, която тези жертви заслужават.“

Изявлението идва в отговор на спекулации, че 31-годишният изпълнител може да е бил малтретиран от Комбс в началото на музикалната си кариера. В социалните мрежи се появиха нови реакции около старо видео, в което се вижда как младият Бийбър – тогава все още непълнолетен – прекарва 48 часа с рапъра. Кадрите бяха определени от част от феновете му като „тревожни“.

Според приближени до ситуацията източници, цитирани от TMZ, отношенията между Бийбър и Комс са били „повърхностни и представителни, по-скоро за шоу“, като се твърди, че Бийбър е бил много по-близък с децата на Комс, отколкото с него самия, който е с 24 години по-възрастен.

През септември 2023 г. Джъстин Бийбър участва в последния албум на Комс – The Love Album: Off the Grid, който се изкачи в Топ 10 на класацията за R&B/Хип-хоп албуми. Но след разкритията за разследванията срещу рапъра, Бийбър бил силно разстроен. Източник, цитиран от Mail Online, споделя:

„Джъстин беше дълбоко разтърсен от новините за Диди. Той отказва да ги приеме и дори не желае да говори по темата. Много от хората, които го подкрепиха в началото на кариерата му, бяха близки до Диди, и това го обърка напълно. Категорично – ако беше знаел какво се крие зад кулисите, никога не би участвал в албума му.“