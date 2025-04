Новата приятелка на Чанинг Тейтъм проговори за връзката им

Инка Уилямс, 25-годишният модел, израснал на Бали, официално потвърди връзката си с холивудската звезда Чанинг Тейтъм. Красавицата сподели трогателна публикация в Instagram в събота, с която отпразнува 45-ия рожден ден на актьора.

Постът включваше серия от невиждани досега романтични снимки на двойката.

"Честит живот на най-красивия, най-добрия, най-забавния, най-глупавия и най-прекрасния човек на света," написа Инка, добавяйки на френски:

"Merci for making life beautiful and fun. Jtm trop fort," което в превод означава "Благодаря, че правиш живота ми красив и забавен. Обичам те много."

Романтичният им жест идва само седмици след като бяха забелязани да се разхождат прегърнати по време на шопинг в Западен Холивуд.

Двойката наскоро се наслади и на пътуване до Австралия, където присъстваха на VIP събитията около Формула 1 Гран При в Мелбърн.

Източници близки до актьора споделят, че Тейтъм е "много щастлив" с новата си половинка. Те официално потвърдиха връзката си по време на партито преди Оскарите по-рано тази година.

Чанинг Тейтъм бе свързан с Инка за първи път през януари 2025 г., само няколко месеца след раздялата си с бившата си годеница Зоуи Кравиц през октомври 2024 г.

