Ванеса Паради на 53 г.: Tихата икона на Франция се завръща със силна музикална година

На 22 декември рожден ден празнува популярната френска певица и актриса Ванеса Паради.
Родена през 1972 година в Сен Мор де Фосе, Франция, тя става известна още 14 години, когато изпълнява песента „Joe le taxi“.
Своя дебют в киното прави през 1989 г. с главната роля във филма "Noce blanche". Сред най-известните ѝ филми в Европа са "Бащи трепачи" и "Момичето на моста".
Ето интересни факти за живота на френската певица и актриса:
- Родена е в семейството на интериорни дизайнери.
- Още на 8 години печели шоу за млади таланти в пеенето, което дава силен тласък на кариерата ѝ.
- Дебютният ѝ албум "M & J" излиза през 1987 година и става платинен.
- На 16 години напуска училище, за да се отдаде на музикалната си кариера.
- До днес има 9 издадени албума.
- Признава, че нейни идоли в киното са Джеймс Дийн и Мерилин Монро.
- От 1998 до 2012 година живее с актьора Джони Деп, от когото има две деца: дъщеря Лили-Роуз Мелъди и син Джак. Преди това в продължение на 5 години тя е гадже на Лени Кравиц.
- Била е говорител и лице на Шанел.
Музикално завръщане и нови планове
През 2025 г. около Паради отново се говори най-вече за музика. В началото на юни тя пусна нов сингъл – „Bouquet final“, който бе представен като знак за завръщане към студиото и като първи поглед към предстоящ проект, а паралелно с това се заговори и за планирано турне през пролетта на 2026 г.
Още по-силна новина дойде в края на лятото: френски медии съобщиха, че Паради се завръща с нов албум „Le Retour des beaux jours“, обявен за октомври 2025, създаден в сътрудничество с Етиен Дахо и Жан-Луи Пиеро – и с любопитен личен акцент: участия/принос и от децата ѝ, Лили-Роуз и Джак.
Екранът също я чака
Наред с музиката, публикациите около нея отбелязват и актьорски проекти, които продължават линията ѝ на селективни, но запомнящи се роли.
От „Joe le taxi“ до днес кариерата ѝ сякаш работи по собствен ритъм: без ежедневен шум в социалните мрежи, без скандали „на серийно производство“, но с онази устойчивост, която превръща една звезда в културна фигура.
