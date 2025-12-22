Новини
Ванеса Паради на 53 г.: Tихата икона на Франция се завръща със силна музикална година

Ванеса Паради на 53 г.: Tихата икона на Франция се завръща със силна музикална година

22 Декември, 2025

  • ванеса паради-
  • рожден ден

Тя става известна още 14 години, когато изпълнява песента „Joe le taxi“

Ванеса Паради на 53 г.: Tихата икона на Франция се завръща със силна музикална година - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

На 22 декември рожден ден празнува популярната френска певица и актриса Ванеса Паради.

Родена през 1972 година в Сен Мор де Фосе, Франция, тя става известна още 14 години, когато изпълнява песента „Joe le taxi“.

Своя дебют в киното прави през 1989 г. с главната роля във филма "Noce blanche". Сред най-известните ѝ филми в Европа са "Бащи трепачи" и "Момичето на моста".

Ето интересни факти за живота на френската певица и актриса:

  • Родена е в семейството на интериорни дизайнери.
  • Още на 8 години печели шоу за млади таланти в пеенето, което дава силен тласък на кариерата ѝ.
  • Дебютният ѝ албум "M & J" излиза през 1987 година и става платинен.
  • На 16 години напуска училище, за да се отдаде на музикалната си кариера.
  • До днес има 9 издадени албума.
  • Признава, че нейни идоли в киното са Джеймс Дийн и Мерилин Монро.
  • От 1998 до 2012 година живее с актьора Джони Деп, от когото има две деца: дъщеря Лили-Роуз Мелъди и син Джак. Преди това в продължение на 5 години тя е гадже на Лени Кравиц.
  • Била е говорител и лице на Шанел.

Музикално завръщане и нови планове

През 2025 г. около Паради отново се говори най-вече за музика. В началото на юни тя пусна нов сингъл – „Bouquet final“, който бе представен като знак за завръщане към студиото и като първи поглед към предстоящ проект, а паралелно с това се заговори и за планирано турне през пролетта на 2026 г.

Още по-силна новина дойде в края на лятото: френски медии съобщиха, че Паради се завръща с нов албум „Le Retour des beaux jours“, обявен за октомври 2025, създаден в сътрудничество с Етиен Дахо и Жан-Луи Пиеро – и с любопитен личен акцент: участия/принос и от децата ѝ, Лили-Роуз и Джак.

Екранът също я чака

Наред с музиката, публикациите около нея отбелязват и актьорски проекти, които продължават линията ѝ на селективни, но запомнящи се роли.

От „Joe le taxi“ до днес кариерата ѝ сякаш работи по собствен ритъм: без ежедневен шум в социалните мрежи, без скандали „на серийно производство“, но с онази устойчивост, която превръща една звезда в културна фигура.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тя става

    15 9 Отговор
    известна още 14 години

    09:55 22.12.2024

  • 2 Няма

    16 21 Отговор
    Що ! Още не си е оправила зъбите !

    Коментиран от #13

    09:57 22.12.2024

  • 3 Азззззззз

    22 13 Отговор
    На 15 е била гадже на Лени Кравиц, според статията. Гнусна работа.

    Коментиран от #4

    09:57 22.12.2024

  • 4 Празззз

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Азззззззз":

    Къде го прочете и как пък го сметна?!? 😁

    10:27 22.12.2024

  • 5 Факт

    5 8 Отговор
    Прасето не лети!

    10:40 22.12.2024

  • 6 естетичен стоматолог

    7 19 Отговор
    Да мине да и оправя усмивката

    10:46 22.12.2024

  • 7 Факт

    19 9 Отговор
    Харесваме ги естествени!

    10:50 22.12.2024

  • 8 Емилия #

    3 7 Отговор
    Защо се се разделили?

    Коментиран от #15

    10:58 22.12.2024

  • 9 Анонимна от Б.

    3 4 Отговор
    И мен ме разпитваха!

    11:04 22.12.2024

  • 10 Съседката

    3 6 Отговор
    Мен ме плашат с работата ми!

    Коментиран от #20

    11:09 22.12.2024

  • 11 Фани ме Ардан

    0 3 Отговор
    От Варна: ми ту

    11:20 22.12.2024

  • 12 Мъж съм

    2 3 Отговор
    И мен ме разпитваха до изкопчат нещо!

    11:50 22.12.2024

  • 13 Ко речи?

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Няма":

    И такава няма да я върна.

    12:39 22.12.2024

  • 14 Ама

    4 3 Отговор
    П@рдi ,като Черешово топче...Оня с таксито ,кво я правил ..гадаем...

    14:27 22.12.2024

  • 15 Не са

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Емилия #":

    Имат сливова градина в кюстендилско. Скоро им правих ограда и се напихме със гроздова ракия. Обмена на опит.

    14:36 22.12.2024

  • 16 глоги

    4 3 Отговор
    тя става известна още НА 14 години, когато изпълнява песента „Joe le taxi“,

    15:22 22.12.2024

  • 17 цербер

    4 2 Отговор
    Била е говорителка и лице на модната къща "Шанел".

    15:27 22.12.2024

  • 18 раз

    2 3 Отговор
    Джо льо такси.

    15:28 22.12.2024

  • 19 Само припомням

    1 3 Отговор
    Не Ванеса - Ваньо, все пак костите издават една друга история на пола му...

    02:34 23.12.2024

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 элфой

    1 1 Отговор
    Ванеса Парадира на 53 г.

    13:28 22.12.2025