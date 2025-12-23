Еди Ведър от Pearl Jam на 61 г.: Бунтарят с гласа на цяло поколение

Главният вокалист и китарист на гръндж групата Pearl Jam Еди Ведър е роден на 23 декември, 1964 г. в Чикаго, САЩ. Неговият характерен и силен глас го отвежда към 7-ма позиция в списъка на „Най-добрите певци на всички времена“, изготвен от списание „Rolling Stone“, пише meloman.bg.

Освен с Pearl Jam Едуард работи и в сферата на филмовата музика и си сътрудничи с други музиканти. Еди пише песни за различни филми – „Любовни квартири“, „Осъденият на смърт идва“. През 1999 г. участва в проект против войната в Косово.

Преди Pearl Jam Еди Ведър пее в провинциална група Bad Radio в Сан Диего. Джек Айрънс от Red Hot Chilli Peppers го препоръчва за вокалист на групата Mother Love Bone от Сиатъл, тъй като фронтменът на групата Ендрю Ууд е починал от свръхдоза.

Първото му участие с бъдещите Pearl Jam е във възпоменателния проект на Ендрю Ууд Temple of the Dog – пее дует с Крис Корнъл от Soundgarden. Така Mother Love Bone постепенно се превръщат в Pearl Jam. Първият албум на групата – „10“, излиза през 1991 година. Оттогава бандата е издала общо 12 студийни албума, като последният е „Dark Matter” от 2024 година.

Eди Ведър има издадени и два самостоятелни албума. Първият е саундтракът към филма „Сред дивата природа“ (2007), а вторият „Ukulele Songs“ излиза заедно с DVD „Water on the Road“ на 31 май 2011 г.

Името на групата Pearl Jam има интересна история. Бабата на Еди Ведър – Пърл е индианка и приготвя психотропно сладко от пейот (Pearl’s jam). Името на групата идва от сладкото на баба му.

През последните месеци той остана активен не само на сцена, но и в различни музикални и социални събития.

През септември Ведер бе една от звездите на Ohana Music Festival в Калифорния, където изненада феновете с обширен сет от кавъри на класически песни от George Harrison, Led Zeppelin, DEVO и други, свирейки заедно със своя бенд The Earthlings.

В края на годината музикантът се появи и в специално музикално събитие в Capitol Theatre в Ню Йорк, където участва с други известни изпълнители като Bruno Mars и Anthony Kiedis в едно-вечерен концерт с класически рок кавъри — момент, който предизвика много разговори в рок общността.

Освен на сцена, Ведер продължава и благотворителната си активност — включително инициативи, свързани с Ohana Fest, където наскоро имаше и нестандартна кампания за подкрепа на партньорски организации чрез томбола с култовия му 1961 Ford Falcon Wagon.

Междувременно феновете продължават да следят слуховете и потенциални планове за бъдещи турнета на Pearl Jam, след като бандата завърши световното си Dark Matter World Tour през 2025 г. и има намеци за репетиции и възможни концерти скоро.