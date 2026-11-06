Операция по делото „Колдо“ разтърси политиката в Испания

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Нова операция по делото „Колдо“ предизвика политически сблъсък в Испания, след като звеното UCO към Гражданската гвардия задържа шестима души и извърши обиски в Мадрид, Валенсия, Кордоба и Севиля. Всички задържани по-късно са били освободени. Акцията е проведена по нова секретна част от разследването, открита от съдия Исмаел Морено от Националния съд след доклад на UCO.

Агентите са претърсили жилището във Валенсия на бившия министър на транспорта Хосе Луис Абалос, който се намира в затвора по друга част от делото. Партньорката му Андреа де ла Торе е била разпитана като разследвана, но е отказала да даде показания. UCO е посетила и централата на държавния железопътен оператор Adif, откъдето е поискала документи.

По данни на EFE сред задържаните е бизнесменът Кристиан Корвийо, който е бил шофьор на Педро Санчес по време на вътрешните избори на Испанската социалистическа работническа партия през 2017 г. Задържан е и неговият брат. Според информацията, публикувана от испански медии, разследването е свързано с предполагаеми нередности при възлагането на обществени поръчки.

Секретната част проверява обществени поръчки

Разследването проверява твърдения за търговия с влияние, участие в организирана престъпна група, пране на пари и данъчни измами. Засега няма публично обявени обвинения срещу задържаните, а действията са част от досъдебна проверка.

Делото „Колдо“ започна с предполагаеми нередности при доставката на защитни маски по време на пандемията. Впоследствие обхватът му беше разширен към обществени поръчки в транспортния сектор, а отделна секретна линия разглежда и възстановяването на разходи в PSOE чрез плащания в брой.

Операцията се превърна в политически проблем за социалистите, тъй като беше извършена в разгара на предизборната кампания преди парламентарния вот на 29 ноември. Санчес отхвърли връзка със задържаните и заяви: „Нито един от тези хора няма нищо общо с мен“. Той добави, че не познава подробностите по новата част от разследването.

Разменени обвинения между PSOE и Народната партия

Паралелно с операцията се разрази спор около твърдение на бившия съветник на Абалос Колдо Гарсия. В аудиозапис, публикуван от Cadena SER и цитиран от „Ел Паис“, Гарсия твърди, че адвокат, свързан с Народната партия, му е предложил един милион евро, покриване на разходите за защита и съдействие за по-леко наказание в замяна на информация срещу Санчес и неговото правителство. Твърдението не е потвърдено от съдебен акт.

Санчес поиска лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо да даде обяснения. Народната партия отрече адвокатът ѝ да е отправял подобно финансово предложение. EFE съобщи, че социалистите са настояли съдът да провери твърденията, докато опозицията ги определи като неверни.

Следващите процесуални действия ще зависят от анализа на иззетите документи и данни. Съдията е оставил новата част от делото под секрет, поради което засега не са известни всички лица и договори, които са обект на проверка.

Източници: rtve.es, efe.com, elpais.com