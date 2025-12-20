Новини
Елеонора от Радомир е с над 100 ареста в Мадрид и нула дни затвор

Елеонора от Радомир е с над 100 ареста в Мадрид и нула дни затвор

20 Декември, 2025

Дейността ѝ е засечена от Алекс и Хавиер – доброволци от т.нар. "граждански патрул" в Мадрид

Елеонора от Радомир е с над 100 ареста в Мадрид и нула дни затвор - 1
Снимка: БГНЕС
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

24-годишна българка на име Елеонора, родом от Радомир, се е превърнала в неуловим "фантом" за испанската полиция, въпреки че има над 100 ареста в досието си. Това разкри разследване на NOVA, излъчено тази сутрин. Младата жена е част от организирана мрежа джебчийки, които оперират в сърцето на Мадрид, но успяват да избегнат затвора благодарение на вратички в местното законодателство.

Според разкритията Елеонора е усъвършенствала до съвършенство изкуството на маскировката. За да се слее с тълпата в скъпите бутици, тя често се облича представително, досущ като управител на магазин. Тази стратегия ѝ позволява да се приближи незабелязано до нищо неподозиращи туристи и да открадне портфейлите или телефоните им.

Дейността ѝ е засечена от Алекс и Хавиер – доброволци от т.нар. "граждански патрул" в Мадрид. Тези местни жители са се посветили на това да разпознават и гонят джебчиите от метрото и търговските центрове. "Българските джебчии са специалисти именно в магазините за дрехи, автобусите, асансьорите и гарите", споделят доброволците, цитирани от NOVA.

Въпреки шокиращата статистика от над 100 задържания само в испанската столица, Елеонора продължава да е на свобода. Причината се крие в Наказателния кодекс на Испания, който третира кражбите на стойност под 400 евро като леко нарушение, а не като тежко престъпление.

"Глобите са нищожни - около 200-300 евро. Те често казват, че нямат пари, не плащат и просто си тръгват без затвор", разказват от гражданския патрул.

Този правен вакуум позволява на организираните групи да генерират огромни печалби с минимален риск. Според източници на разследването, една успешна джебчийска група може да си докара между 2000 и 3000 евро чиста печалба дневно.

Докато в Испанияджебчийките често живеят като "окупас" (незаконно самонастанили се) в чужди жилища, за да пестят от наем, парите им се инвестират в недвижими имоти в България.

Екип на медията е проследил документите на Елеонора до адреса ѝ в град Радомир. На място е открита ремонтирана къща с нов покрив, високи порти и видеонаблюдение. Съседите в квартала потвърждават, че собствениците работят в чужбина. "Тях ги няма, по чужбина са. Казват, че Елеонора е джебчийка - 100 на 100 е вярно, така се чува от хората", споделя пред камерата жена от квартала. Местните свързват фамилията с известен ромски клан – Кардараши.

Гражданските патрули в Мадрид отбелязват лек отлив на български групи напоследък, но това не означава край на дейността им. Според Алекс и Хавиер, престъпните групи са изключително мобилни. "Елеонора днес е в Мадрид, утре в Барселона, после в Лондон, Амстердам, Париж или Италия", обясняват "ловците" на джебчии.

Снимките на профилираните крадци се обменят между полицейските служби и гражданските организации в цяла Европа, но либералните закони и липсата на единна европейска мярка за дребните кражби позволяват на рецидивистите да продължават "бизнеса" си безнаказано.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Ганьовия

    9 1 Отговор
    експорт .

    15:06 20.12.2025

  • 3 щото баршедките кифли не ги закачат

    11 0 Отговор
    навсякъде
    но за кочовете няма прошка
    често влизат в панделата

    но успяват да избегнат затвора благодарение на вратички в местното законодателство

    15:06 20.12.2025

  • 4 побърканяк

    23 0 Отговор
    българки ама от по-тъмно зелените.

    15:09 20.12.2025

  • 5 Нас ни преджобиха също

    23 5 Отговор
    Нас ни преджобиха също с еврото, ваксините и украйна, ама няма филм по телевизията

    15:09 20.12.2025

  • 8 Френсис Дрейк

    4 1 Отговор
    И аз така плячкосвах испанските галеони. Бългерия рул дъ уейвс!

    15:14 20.12.2025

  • 9 Хипотетично

    9 0 Отговор
    И при нас престъпленията не се акумулират (събират) , а се разглежда само най-тежкото, а останалите с лекота се пренебрегват.
    А сметката показва 100 х 100€ = 10 000€

    15:15 20.12.2025

  • 10 Цвете

    9 1 Отговор
    ОГРОМЕН РЕЗИЛ. НЯМАМ ДУМИ. ДА Я ХВАЩАТ ТАЯ КРАДЛА И ДА Е ТИКНАТ В ЗАТВОРА ЗА ДЪЛГО. ВСЯКА ХВАНАТА ДЖЕБЧИЙКА ДА БЪДЕ ЕКСТРАДИРАНА И ЧЕРЕН ПЕЧАТ. 👎

    15:19 20.12.2025

  • 12 Норка ,

    7 0 Отговор
    хищно животинче !

    15:30 20.12.2025

  • 14 Пустиня(к)

    9 0 Отговор
    Бе, да питам, тая циганка ли е, че ми трият коментарите с такава дума?

    Коментиран от #19

    15:48 20.12.2025

  • 15 Ортопед

    5 0 Отговор
    Мога да помогна в решаването на този пациентски проблем.

    15:49 20.12.2025

  • 16 Бай Иван

    2 0 Отговор
    Драги съграждани! Нали искахте да сте горди европейци и да влезете в клуба на богатите (длъжници)! Ето така е там! Това е разбирането за "Новото нормално" -Престъпника винаги има права, жертвата сама си е виновна, черното е бяло, денят е нощ, нормалния е ненормален! Добре дошли в Европата!

    16:04 20.12.2025

  • 17 Сила

    3 0 Отговор
    Клана" Кардашиян" от Радомир ...международно гастролиращи БГ инфлуенсъри !!! Носят слава и известност на Родината ни !!!

    16:07 20.12.2025

  • 18 Варна

    2 0 Отговор
    Нашите съседи от Игнатиево,явно са по-добри,защото не ги хващат...

    16:21 20.12.2025

  • 19 Хммм...,

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пустиня(к)":

    Искамли питене изобщо?!

    16:26 20.12.2025