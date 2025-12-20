Елеонора от Радомир е с над 100 ареста в Мадрид и нула дни затвор

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

24-годишна българка на име Елеонора, родом от Радомир, се е превърнала в неуловим "фантом" за испанската полиция, въпреки че има над 100 ареста в досието си. Това разкри разследване на NOVA, излъчено тази сутрин. Младата жена е част от организирана мрежа джебчийки, които оперират в сърцето на Мадрид, но успяват да избегнат затвора благодарение на вратички в местното законодателство.

Според разкритията Елеонора е усъвършенствала до съвършенство изкуството на маскировката. За да се слее с тълпата в скъпите бутици, тя често се облича представително, досущ като управител на магазин. Тази стратегия ѝ позволява да се приближи незабелязано до нищо неподозиращи туристи и да открадне портфейлите или телефоните им.

Дейността ѝ е засечена от Алекс и Хавиер – доброволци от т.нар. "граждански патрул" в Мадрид. Тези местни жители са се посветили на това да разпознават и гонят джебчиите от метрото и търговските центрове. "Българските джебчии са специалисти именно в магазините за дрехи, автобусите, асансьорите и гарите", споделят доброволците, цитирани от NOVA.

Въпреки шокиращата статистика от над 100 задържания само в испанската столица, Елеонора продължава да е на свобода. Причината се крие в Наказателния кодекс на Испания, който третира кражбите на стойност под 400 евро като леко нарушение, а не като тежко престъпление.

"Глобите са нищожни - около 200-300 евро. Те често казват, че нямат пари, не плащат и просто си тръгват без затвор", разказват от гражданския патрул.

Този правен вакуум позволява на организираните групи да генерират огромни печалби с минимален риск. Според източници на разследването, една успешна джебчийска група може да си докара между 2000 и 3000 евро чиста печалба дневно.

Докато в Испанияджебчийките често живеят като "окупас" (незаконно самонастанили се) в чужди жилища, за да пестят от наем, парите им се инвестират в недвижими имоти в България.

Екип на медията е проследил документите на Елеонора до адреса ѝ в град Радомир. На място е открита ремонтирана къща с нов покрив, високи порти и видеонаблюдение. Съседите в квартала потвърждават, че собствениците работят в чужбина. "Тях ги няма, по чужбина са. Казват, че Елеонора е джебчийка - 100 на 100 е вярно, така се чува от хората", споделя пред камерата жена от квартала. Местните свързват фамилията с известен ромски клан – Кардараши.

Гражданските патрули в Мадрид отбелязват лек отлив на български групи напоследък, но това не означава край на дейността им. Според Алекс и Хавиер, престъпните групи са изключително мобилни. "Елеонора днес е в Мадрид, утре в Барселона, после в Лондон, Амстердам, Париж или Италия", обясняват "ловците" на джебчии.

Снимките на профилираните крадци се обменят между полицейските служби и гражданските организации в цяла Европа, но либералните закони и липсата на единна европейска мярка за дребните кражби позволяват на рецидивистите да продължават "бизнеса" си безнаказано.