Случаят „Кауфланд“: властта и бизнесът спорят за глобата ОБЗОР

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Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Кауфланд България“ три санкции на обща стойност 75 653 706 евро за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти. Решението предизвика остра реакция от компанията и спор между регулатора, правителството, търговските вериги и опозиционни представители.

Най-голямата санкция е 31 854 192 евро. Тя е свързана с приспадане на възнаграждения за услуги, предоставяни от веригата, от сумите, дължими на доставчиците. Другите две глоби са по 21 899 757 евро – за изискване към производители да намаляват доставните цени и за забавяне на преговори, когато доставчиците са настоявали за увеличение на цените.

КЗК: санкцията е в долната граница

Председателят на КЗК Росен Карадимов заяви, че санкциите са определени в рамките на закона и представляват между 1,5% и 2,2% от оборота на дружеството. Законът допуска санкция до 10% от оборота за всяко отделно нарушение.

„Ние просто спазваме закона“, заяви Росен Карадимов.

Той отхвърли аргумента, че размерът на глобата е без аналог в Европа, и посочи като пример Полша, където първоначално е била наложена санкция от 170 млн. евро на търговска верига, а впоследствие съдът я е намалил до 110 млн. евро. По думите му евентуалното преразглеждане на инвестиции е политически, а не юридически аргумент.

Производството срещу „Кауфланд България“ е започнало през май 2026 г. То е предшествано от секторен анализ на пазара на селскостопански и хранителни продукти, започнал през юни 2025 г. и представен през декември същата година. КЗК съобщи, че анализът е показал слаба позиция на производителите и доминираща позиция на търговците.

Компанията отхвърля обвиненията

„Кауфланд България“ отхвърли изцяло констатациите на регулатора и заяви, че спазва националните и европейските разпоредби. Дружеството посочи, че ще защитава правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции.

Компанията определи санкцията като несъразмерна спрямо европейската практика и предупреди, че ще преразгледа бъдещите си инвестиции в България. Става дума за планове на стойност 200 млн. евро през следващите три години. „Кауфланд“ не е обявил, че напуска страната или че вече е прекратил инвестициите си.

Правителството и търговците с различни оценки

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че държавата не води битка с търговските вериги, а с нелоялните практики, които засягат потребителите и производителите.

„Ние никога не сме били в някаква битка с търговските вериги. Ние сме в битка с нелоялните търговски практики“, каза Александър Пулев.

Сдружението за модерна търговия, което обединява част от големите вериги, определи глобата като безпрецедентна и несъразмерна. Организацията цитира данни, според които всички санкции в Европейския съюз за нелоялни търговски практики през периода 2022–2024 г. са общо 41,9 млн. евро при 754 случая. От сдружението предупредиха, че административната намеса може да обезкуражи инвестициите и да се отрази на конкуренцията и потребителите.

Какво каза опозицията

Сред опозиционните реакции беше тази на Калин Иванов – общински председател на „Продължаваме промяната“ в Русе и общински съветник. Той заяви, че ако нарушенията са доказани, трябва да има санкция, но постави въпроса защо тя е наложена именно сега и чии интереси обслужва.

Иванов постави под съмнение независимостта на регулаторите и предупреди, че подобни решения могат да засегнат инвестиционния климат. Това е политическа оценка, която не е потвърдена от съдебно решение или от официално заключение за мотивите на КЗК.

Следващата процедура е съдебна. Решението на комисията подлежи на обжалване пред Административния съд – София-област в 14-дневен срок. До произнасянето на съда твърденията за нарушенията остават предмет на административен спор, а окончателният размер и дължимостта на санкциите могат да бъдат променени.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, rousse.info