Кристиан Димитров и Левски на прага на ново споразумение: Преговорите навлизат в решителна фаза

4 Януари, 2026 08:14 523 0

Разговорите ще продължат и след празничните дни

Кристиан Димитров и Левски на прага на ново споразумение: Преговорите навлизат в решителна фаза - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Кристиан Димитров в Левски изглежда все по-сигурно, след като двете страни са на крачка от подписване на нов договор. Информацията бе потвърдена от неговия агент Лъчезар Танев, който разкри, че разговорите между футболиста и ръководството на "сините" са в напреднал етап.

"Преговорите за удължаване на контракта на Кристиан с Левски ще продължат и след празничните дни. Самият играч изразява категоричното си желание да остане на 'Герена', като остава да се уточнят някои финални параметри по споразумението. Очакваме всичко да се изясни в най-скоро време," сподели Танев пред БЛИЦ Спорт.

Димитров, който се утвърди като ключова фигура в защитата на Левски, е сред най-стабилните играчи на тима през последните сезони.


