Асен Пейчев пред ФАКТИ: Случката в хижа „Петрохан“ - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник!

Самоубийство или убийство, последвано от самоубийство, са двете водещи версии по разследването на смъртта на шестима души при хижа "Петрохан" и Околчица. При трите тела до хижата са открити четири гилзи. От описаната хронология става ясно, че Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев не са били в района на "Петрохан" по време на смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев край хижата. Това са част от заключенията, направени по време на разследването на случая, представени от МВР и прокуратурата. Какво още… Пред ФАКТИ говори д-р Асен Пейчев, преподавател по национална сигурност и експерт по контратероризъм, член на СОРА.
- Г-н Пейчев, с какво случаят „Петрохан“ ще влезе в учебниците по криминология. За седмица 6 трупа, след първите три какво не се случи…
- Този случай ще влезе в историята на криминологията с това, че показа абсолютна ерозия в доверието на обществото ни към структурите, оторизирани да разследват, разкриват, извършват превенция - ако щете, да ни защитават! Излезе една истина на повърхността, която от много време се опитвам да покажа на обществото. А тя е, че нивото на професионализъм в системата за национална сигурност, МВР, полицията е в трагично състояние! Добавено към това е и политизацията на ръководството на тези органи... Това се оказа пагубно!
Този случай с убитите – бих казал показно екзекутирани, рейнджъри и реакцията на разследващите ясно показва правотата на горния извод за неадекватноста на системата и на служителите!
Основната версия – самоубийство, не издържа и много от реакциите на прокуратурата и МВР показват, че са в паника и не могат да изпълнят поръчката да прикрият и замаскират случая като явна екзекуция! Излизането по медиите на удобните за властта психолози, анализатори и криминалисти още повече усили усещането в обществото, че нещо се прикрива! Че задачата е на всяка цена да бъде прикрито нечие участие, действие или бездействие!
- Ако целта е самоубийство, защо не ги убива всички наведнъж Калушев, а тръгва из България с кемпер? Ако целта с първото тройно убийство е да се прикрие престъпление, самоубийството дали не елиминира мотива. Убиваш свидетели, за да живееш, не да умреш публично. Или не е така?
- Според мен Калушев е или най-некомпетентният масов убиец, или въобще не е убиец. Всичко в официалната версия е евтин сценарий, предназначен да заблуди обществото! Самият факт, че Калушев отива да извърши ремонт на вилата си в Бургаско, показва, че този човек няма никакво намерение да се самоубива! И кой човек, притежаващ 21имота, луксозен кемпер за двеста хиляди евро, доказан професионалист в своята област би решил да се самоубие?
- Интересно е това, че сайтове на организацията се деактивират месеци преди случката? Това е...
- Самоубииците не си чистят SEO-то преди смъртта. Това го правят професионални “чистачи”. Не се трият уебсайтове, ако замисляш самоубийство. Психопатите не деактивират домейни месец преди да избухнат в афект. Всички тези деиствия спрямо тях говорят, че е била подготвяна тяхната ликвидация.
- В хижата “Петрохан“ кучетата пазачи са открити вързани на втория етаж. Никой не връзва кучета, ако очаква враг. Тогава...
- Никой не връзва кучетата си, ако очаква враг. Това означава, че хората там са очаквали гости... Или ако някой държи нещо по-ценно от живота ти (детето ти, приятеля ти Калушев) на прицел и ти каже: “Вържете ги или момчето умира първо”. Те са отворили вратата, което значи, че са ги очаквали. Вероятно са мислели, че ще преговарят. Но са били екзекутирани. Според мен наказателната група е била пет-шест човека. При това добре подготвени. Все пак и рейнджърите са били трима здрави въоръжени мъже, с опит в планината! Дни преди ликвидацията им Дечо е споделил пред приятели, че ще бъдат убити! Случката в хижа „Петрохан“ - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник!
- Свидетели твърдят за четири джипа, които са се движели към хижа Петрохан? Това го казва само Милена Малионова. Няма друг коментар... Ще разберем ли нещо по темата?
- Според мен това е била оперативната група за екзекуцията. Ограждат периметъра, екзекутират и зачистват следите!
- Ролята на ДАНС как я виждате? ДАНС са били там, ДАНС не са били там - твърдения без коментар. Изобщо каква е ролята на ДАНС при криминално разследване?
- Кметът на Гинци е поемно лице. От него разбираме, че ДАНС са били първи на местопрестъплението и докато не са си свършили работата, никой друг не е допускан в хижата. В последствие изтече информация, че Иво Калушев е бил агент на агенцията. И за още един от убитите също се говори! Това обяснява тяхното присъствие там! В последствие получих непроверена информация, че агентите на ДАНС са иззели хард дискове от сървъри на компютри и са унищожили данни! За нещо нередно при тази операция на ДАНС говорят и обърканите действия на председателя на агенцията Деньо Денев, който на закрито заседание на парламентарната комисия по сигурност отказва да даде информация дали някои от убитите са агенти на ДАНС! В почивката е засечен да се консултира с Христо Терзийски от ГЕРБ - бивш вътрешен министър и известен в ъндърграунда с някои негови интереси!
- Калушев бяга, за да се... самоубие. И минава със заложници през половин България?
- Калушев не бяга, а е транспортиран. Според мен той е насочван. Насочван е от човек от ДАНС! Маршрутът - Петрохан-Странджа-Врачанския Балкан, не е хаотично движение, а търсене на изход... Бил е насочван... Най-вероятно от служител на ДАНС, който в последствие е бил принуден да го предаде... И на Околчица са били екзекутирани.
- Думи като “педофилия”и “секта” как звучат за обществото, казани от ръководни хора в България?
- Това е сценарият на властта. Вкарва се “педофилия” и “секта” и публиката спира да мисли, а започва да се гнуси! Жертвите стават изверги. Кой жали изверги? Никой. Удобни трупове. Това беше блестящо изпълнена операция по ликвидация! Всички следи - дигитални, биологични, хартиени са изгорени.
Няма да има резултат от това разследване, защото следователят е част от почистващия екип. Приятно гледане. Режисьорт и сценаристите се стараят за вас!
Асен Пейчев пред ФАКТИ: Случката в хижа „Петрохан" - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник!
16 Февруари, 2026
Няма да има резултат от това разследване, защото следователят е част от почистващия екип, казва той
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Даааа
Коментиран от #105
13:04 16.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да бе да
13:05 16.02.2026
5 Война между две ОПГ
13:05 16.02.2026
6 Петко
Коментиран от #44
13:06 16.02.2026
7 Аман от бивши
Коментиран от #78
13:07 16.02.2026
8 терзиев фонтанелата
13:07 16.02.2026
9 Доволен от вота
13:08 16.02.2026
10 Данко Харсъзина
13:09 16.02.2026
11 Нашите от ДС
Това е за отмъщение ,че ни свалихте от власт...
13:09 16.02.2026
12 Платен анализатор
13:09 16.02.2026
13 ПОП ВЕЧЕРИНКО 🌙
МОРГАН ФРЙЙМАН
МОЖЕ ДА ГО ИЗИГРАЕ....И РАЗКАЖЕ ПО ТВ
13:10 16.02.2026
14 НИЯ
13:11 16.02.2026
15 Пич
Коментиран от #89
13:12 16.02.2026
16 Сталин
13:12 16.02.2026
17 Евала !
13:12 16.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 въпрос
13:13 16.02.2026
20 блестящо изпълнена екзекуция .... ???
10Отговор
С дъх на тъга, биполярната болест на надарените и безполезните. Скалата на извадката на пациентите с биполярно разстройство! Класическата дипресия след 11 години по учебник с латентният край и мечтата за прераждане ...Ние много се уморихме, нямаме повече сили " ..... Поне 3-ма познати имам които така се обесиха. Гого в Бургас примерно... виден спеотолог и строителен предприемач ....
Коментиран от #45
13:13 16.02.2026
21 Дедо Поп
13:13 16.02.2026
22 Лама мирчев
13:14 16.02.2026
23 учуден
13:14 16.02.2026
24 Тока е спрян,
Коментиран от #96
13:14 16.02.2026
25 Истината:
е институционален провал на Групировката ГЕРБ,
с политическа катастрофа на предтоящите избори!
Затова Борисов Оглушително Мълчи и се Крие ката Мишка.
13:15 16.02.2026
26 БайМанипулатор
13:16 16.02.2026
27 Това е ново обаче !
"На шофьорското място нямаше никого. На другата врата видях, че има човек, подпрял се на стъклото с кръв по главата, разказа Николай Ангелов" ...... Преди това споделя че не е слизал от джипа си. От страната на празното шофъорско място е бил. И сега: главата на убитият с коя ръка трябва да е простреляна че да се опре в сраничното стъкло? В предното просто е невъзможно? С лявата нали? А той левичар ли е бил? Ако той е шофирал защо е на съседната седалка ? Шофъори сме всички нали? Някой някога правил ли го е? ....
Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов обяви: ( Около лицата са намерени следните вещи: един брой огнестрелно оръжие Хеклер и Кох с 13 броя боеприпаси към него и пълнител в цевта, един пистолет Glock и една пушка с една гилза в нея“, заяви той. ) и сега въпроса е един от тримата трябва много да е държал точно с пушка да си пръсне кратуната нали? Щом е с гилза трябва да е стреляно с нея? Щото сигурно е нямал пистолет....Другото: Хеклер и Кох с 13 броя боеприпаси към него и "пълнител" в цевта. Общо 14 ! Да ама Пистолета Heckler Koch, модел P30 е с 15-заряден пълнител ! Един липсва а и как ще има патрон в цевта ? Интересно Деньо Денев дали може да го обясни ? Ами кучето с какво са го утепали тогава? Ако е с пушката къде е тогава едната гилза .....
13:16 16.02.2026
28 русоляв
Коментиран от #87
13:16 16.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Истината:
Наистина Няма да има резултат от това разследване,
защото следователят и прокурорът са част от почистващия екип!
13:18 16.02.2026
31 Кога станаха
13:19 16.02.2026
32 килата на ония под дъгата
13:19 16.02.2026
33 Най-после
13:21 16.02.2026
34 ?????
Просто хората се убеждават че има нещо гнило в отношенията на умнокрасивитета с изперкалите псевдобудисти.
Дерзайте. В правилна посока се движете.
13:21 16.02.2026
35 Как па откриха и кога
13:22 16.02.2026
36 Трол
13:23 16.02.2026
37 123
1. Тримата са убити след престрелка вътре и след това следва инсценировката
2. Тримцата сами се гонят по етажите и се стрелят един друг, после се прегръщат, излизат навън, нареждат се в редица и се самоубиват...веднага след огледа на криминалистите единия от самоубилите се става и отива наново да подпали хижата, след което си пуска втори куршум в главата
За другите трима е ясно - направили са ремонт на вилата си и са го отпразнували със самоубийство в другия край на България
13:24 16.02.2026
38 Ганя Путинофила
13:24 16.02.2026
39 Къдравата Сю!
Като излезна от нелегалност-ще дам открит брифинг,на който ще разясня всичко и успокоя обществото...!
Имайте още малко търпение,моля...!
13:24 16.02.2026
40 Естествено че
А нима не знаем че според еврейския закон, момичетата могат да се женят след навършване на 12 години и един ден след бат мицва , а момчетата след 13 години и един ден след бар мицва ! При мормоните в САЩ е и многоженство с такива над 9 годишни непросветени "козички" .В София тези девички минаваха през една специална процедура в басеин Спартак впрочем. Премиерчето дЖилезку на тези хора пълна подкрепа деклатира през 2025 при посещението си в ООН
Коментиран от #56, #80
13:26 16.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 история
13:27 16.02.2026
43 Съпадението на имената е случайно🚩
13:29 16.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 В седмицата когато
До коментар #20 от "блестящо изпълнена екзекуция .... ???":се обеси Гого в к-с Толбухин в Бургас се обесиха още двама "пещерняци" впрочем ! ....
13:31 16.02.2026
46 Куку без бенд
Думите:-"За мен беше чест да работим заедно" и "Ще се видим отново" с нищо не подсказват самоубийство.А,че убийците са насочвани от ДАНС е безспорен факт,не без съдействието и на външен фактор.Това не е само безмилостно масово убийство а жестоко престъпление.И заключението на Г-на е точно и неуспоримо.Но все някога ще излезе истината,им не е лично отмъщение а дело на много хора ,замесени в престъплението.Все един ден някой ще "пропее".А този случай показва,че "лявата" ръка на Държавата не знае ,какво върши дясната.И фактически няма държава а само територия на която ,всеки свързан с политици тук,може да върши безнаказано жестокости.
13:32 16.02.2026
47 Да приемем
Коментиран от #98
13:33 16.02.2026
48 Кой и какъв е този...
13:33 16.02.2026
49 Алиса в страната
13:33 16.02.2026
50 Даааааааа
Коментиран от #68
13:34 16.02.2026
51 Много малки Лами са се навъдили !
Коментиран от #92
13:35 16.02.2026
52 Само убиеца може да се е самоубил
13:35 16.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 За едно е прав
13:37 16.02.2026
55 Макробиолог
13:37 16.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 хъммммм
13:38 16.02.2026
58 Да подледнем трезво
13:38 16.02.2026
59 Питар
Трябва да се търси отговорност от хора който говорят глупости без никакви доказателства и без покритие по сайтовете и вестниците.
13:39 16.02.2026
60 кинг
13:42 16.02.2026
61 За първи път се казва
13:42 16.02.2026
62 Мнение
13:42 16.02.2026
63 РОДНОТО МВР НИ ПАЗИ
13:42 16.02.2026
64 кой е Асен Пейчев?
13:42 16.02.2026
65 Дид
13:43 16.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ивайло
13:44 16.02.2026
68 Питар
До коментар #50 от "Даааааааа":Една жена била казала че от там някога минали черни джипове.
Не знам да се смее ли да плаче ли човек.
Никой друг не ги е видял.
И на камерите няма джипове.
Но една жена каза
Коментиран от #91
13:45 16.02.2026
69 Българин
Дечо споменал, че щели да ги убиват, но те не взели мерки, а чакали като жертвени агнета убийството си за отмъщение?
Този не е за преподавател, а направо за разжалване, съд и затвор, защото е виден ППпеец и мястото му като педофил е в затвора
13:45 16.02.2026
70 ПОСОЛСТВОТО
13:45 16.02.2026
71 БУДА ОТ БАНКЯ
13:47 16.02.2026
72 Във връзка с написаното,
Коментиран от #85
13:48 16.02.2026
73 Да Не
Чу се че имали дронове за по 100кг. и картечен
пистолета и колко такива заселени хижи с природолюбители ли има.
13:50 16.02.2026
74 В Израел
До коментар #56 от "Аз съм еврейка":Педофилията е държавна политика. Средната възраст в Израел е 28 години и 3 месеца. Това единствено с педофилия може да се постигне. Няма друг начин
Коментиран от #82
13:52 16.02.2026
75 истината
13:53 16.02.2026
76 Абсолютно точен анализ
13:54 16.02.2026
77 е..........
13:54 16.02.2026
78 А ти
До коментар #7 от "Аман от бивши":обърна ли внимание на думите на Деян Илиев, който пръв ги е открил, че имало много гилзи пред вратата на хижата... това не говори ли за външно присъствие ?
13:59 16.02.2026
79 Има още такива шумкари
14:00 16.02.2026
80 В Израел
До коментар #40 от "Естествено че":Момичетата не знаят дори кой е бащата на първото им дете. Масово забременяват след масовки във военните ученически обучения и после в армията. Темата е много интересна впрочем.
14:00 16.02.2026
81 ДАНС ДА РАЗЧИСТАТ И ПРОКУРАТУРАТА МАЛКО.
14:01 16.02.2026
82 Средната възраст в Израел е 28 години и
До коментар #74 от "В Израел":3 месеца. Обзалагам се че в нашите ромски гета е по висока средната възраст !
14:03 16.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 има нещо гнило в англия...
Коментиран от #88
14:07 16.02.2026
85 преподавател за плутонците
До коментар #72 от "Във връзка с написаното,":били са плутонците, засечени от сателитната антена на кемпера и за да се запази тайната плутонците са ги ликвидирали телепатично, а куршумите в главите са дегизация след като вече не са били живи.
14:10 16.02.2026
86 Макробиолог
Коментиран от #97
14:10 16.02.2026
87 Помияри
До коментар #28 от "русоляв":Щото искат да изкарат Бойко за виновен.На голяма част от коментиращите е виновен той.Мисля че е виновен и че са се родили.
14:11 16.02.2026
88 Другите
До коментар #84 от "има нещо гнило в англия...":са в парламента и се защитават.
14:12 16.02.2026
89 Брата
До коментар #15 от "Пич":Ей, хич започвай да пишеш научна фантастика. Поне ще ти се получи😃🙃🙃
14:12 16.02.2026
90 И думи като “педофилия”и “секта” как
Коментиран от #108
14:12 16.02.2026
91 4567
До коментар #68 от "Питар":В статията има изречение: "Всички следи - дигитални, биологични, хартиени са изгорени."
14:13 16.02.2026
92 Факт
До коментар #51 от "Много малки Лами са се навъдили !":Ботев появи ли се всичко отива на кино
Коментиран от #103
14:13 16.02.2026
93 Дервишоглу
14:14 16.02.2026
94 И от къде Асен Пейчев знае
Коментиран от #102
14:14 16.02.2026
95 оракул
Коментиран от #100
14:16 16.02.2026
96 Доволен от вота
До коментар #24 от "Тока е спрян,":Тока е спрян, за да не работят камери.
Коментиран от #122
14:16 16.02.2026
97 4567
До коментар #86 от "Макробиолог":Доколкото видях и чух, Сарафов, който цяла година се спотайваше като прднъя в потури, пръв се появи и пусна версията за педофилите самоубийци. Кого устройва тази версия, Вие знаете по-добре!
Коментиран от #107
14:18 16.02.2026
98 Вчера вече повдигнах въпроса че в Бг
До коментар #47 от "Да приемем":Деца раждат деца и няма осъдени за това. Даже напротив дават детски надбавки на децата родили деца и на техните родители. А това е стил и метод особено в малцинствата .Те от това живеят цели семейства от раждането на деца. Това им е бизнеса. Колкото по рано родят деца толкова по добре повече пари и никой нищо не им казва през годините.Даже им се плаща.
Коментиран от #113
14:18 16.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Новак
До коментар #95 от "оракул":Ако перифразирам цитат от филма Туин Пийкс ще излезе, че НПО-то не това, което е!
14:20 16.02.2026
101 Само
14:20 16.02.2026
102 за справка
До коментар #94 от "И от къде Асен Пейчев знае":Виж в нета кой е Асен Пейчев и колко лица има?
14:20 16.02.2026
103 Всички еколози и планинари са психари
До коментар #92 от "Факт":Сега новата мода е да правят секс по дърветата. Лятото бяха изпочупили клоните даже и един куп после ги гипсирахме
14:23 16.02.2026
104 Данаилов
Запалена хижа, заедно с кучетата.
Застреляни хора подредени в редичка на двора пред хижата с обгорели ръце и дрехи.
Други трима, които МВР не успя да намери цяла седмица, въпреки камерите на АПИ.
Тези тримата са напуснали много бързо къщата край морето, дори не са затворили вратата и не са спрели водата.
Но пък са правили ремонт.
Единственият оцелял бяга в Мексико.
С всеки изминал ден става все по-странно.
14:24 16.02.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Още един
14:25 16.02.2026
107 Макробиолог
До коментар #97 от "4567":Сарафов нямам какво да го коментирам, на физиономията му е написано--корупция.От друга страна педегуру групата може и да не е от самоубийци,но от обратни педофили занимавали се с усвояване на обществени и частни средства на наивни омагьосан дарители на пари и деца--на 100 процента.
Коментиран от #111
14:28 16.02.2026
108 Факт е
До коментар #90 от "И думи като “педофилия”и “секта” как":При евреите, мормоните и евангелистите няма такова понятие "педофилия" !
14:29 16.02.2026
109 Този
14:29 16.02.2026
110 така е
14:30 16.02.2026
111 хе хе
До коментар #107 от "Макробиолог":Калушев е бил механизъм за пране на пари. След появата на нов играч на политическата сцена изведнъж става неудобен, защото много знае.
14:31 16.02.2026
112 Людмила
14:31 16.02.2026
113 Ти по добре виж
До коментар #98 от "Вчера вече повдигнах въпроса че в Бг":Как при евреите и мормоните "Деца раждат деца" ! При мормоните е масова практика 35-40 годишен богаташ да има и по 3-4 малолетни жени .....ъхъъ...
14:32 16.02.2026
114 Изтри се всичко
14:36 16.02.2026
115 Макробиолог
14:37 16.02.2026
116 Напомнящ
Коментиран от #123
14:38 16.02.2026
117 Анджо
14:39 16.02.2026
118 Триете без основание
14:40 16.02.2026
119 Тома
14:43 16.02.2026
120 Педофила Александър Оскар
14:46 16.02.2026
121 ШЕФА
14:46 16.02.2026
122 Ако има СОТ
До коментар #96 от "Доволен от вота":Спирането на тока не спира камерите защото имат резервно захранване-акумулатори...
14:48 16.02.2026
123 Вярата в нещо
До коментар #116 от "Напомнящ":или в някого не изисква доказателства.И понеже споменавате сигнала за педофилия , подаден през 2022 г., службите до момента нямат отговор защо по този сигнал не е работено - сега сме в началото на 2026г. …
14:51 16.02.2026
124 От зачистващата група
.
14:56 16.02.2026