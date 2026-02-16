Новини
Асен Пейчев пред ФАКТИ: Случката в хижа „Петрохан“ - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник!

Асен Пейчев пред ФАКТИ: Случката в хижа „Петрохан“ - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник!

16 Февруари, 2026

Няма да има резултат от това разследване, защото следователят е част от почистващия екип, казва той

Асен Пейчев пред ФАКТИ: Случката в хижа „Петрохан“ - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник! - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Самоубийство или убийство, последвано от самоубийство, са двете водещи версии по разследването на смъртта на шестима души при хижа "Петрохан" и Околчица. При трите тела до хижата са открити четири гилзи. От описаната хронология става ясно, че Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев не са били в района на "Петрохан" по време на смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев край хижата. Това са част от заключенията, направени по време на разследването на случая, представени от МВР и прокуратурата. Какво още… Пред ФАКТИ говори д-р Асен Пейчев, преподавател по национална сигурност и експерт по контратероризъм, член на СОРА.

- Г-н Пейчев, с какво случаят „Петрохан“ ще влезе в учебниците по криминология. За седмица 6 трупа, след първите три какво не се случи…
- Този случай ще влезе в историята на криминологията с това, че показа абсолютна ерозия в доверието на обществото ни към структурите, оторизирани да разследват, разкриват, извършват превенция - ако щете, да ни защитават! Излезе една истина на повърхността, която от много време се опитвам да покажа на обществото. А тя е, че нивото на професионализъм в системата за национална сигурност, МВР, полицията е в трагично състояние! Добавено към това е и политизацията на ръководството на тези органи... Това се оказа пагубно!

Този случай с убитите – бих казал показно екзекутирани, рейнджъри и реакцията на разследващите ясно показва правотата на горния извод за неадекватноста на системата и на служителите!

Основната версия – самоубийство, не издържа и много от реакциите на прокуратурата и МВР показват, че са в паника и не могат да изпълнят поръчката да прикрият и замаскират случая като явна екзекуция! Излизането по медиите на удобните за властта психолози, анализатори и криминалисти още повече усили усещането в обществото, че нещо се прикрива! Че задачата е на всяка цена да бъде прикрито нечие участие, действие или бездействие!

- Ако целта е самоубийство, защо не ги убива всички наведнъж Калушев, а тръгва из България с кемпер? Ако целта с първото тройно убийство е да се прикрие престъпление, самоубийството дали не елиминира мотива. Убиваш свидетели, за да живееш, не да умреш публично. Или не е така?
- Според мен Калушев е или най-некомпетентният масов убиец, или въобще не е убиец. Всичко в официалната версия е евтин сценарий, предназначен да заблуди обществото! Самият факт, че Калушев отива да извърши ремонт на вилата си в Бургаско, показва, че този човек няма никакво намерение да се самоубива! И кой човек, притежаващ 21имота, луксозен кемпер за двеста хиляди евро, доказан професионалист в своята област би решил да се самоубие?

- Интересно е това, че сайтове на организацията се деактивират месеци преди случката? Това е...
- Самоубииците не си чистят SEO-то преди смъртта. Това го правят професионални “чистачи”. Не се трият уебсайтове, ако замисляш самоубийство. Психопатите не деактивират домейни месец преди да избухнат в афект. Всички тези деиствия спрямо тях говорят, че е била подготвяна тяхната ликвидация.

- В хижата “Петрохан“ кучетата пазачи са открити вързани на втория етаж. Никой не връзва кучета, ако очаква враг. Тогава...
- Никой не връзва кучетата си, ако очаква враг. Това означава, че хората там са очаквали гости... Или ако някой държи нещо по-ценно от живота ти (детето ти, приятеля ти Калушев) на прицел и ти каже: “Вържете ги или момчето умира първо”. Те са отворили вратата, което значи, че са ги очаквали. Вероятно са мислели, че ще преговарят. Но са били екзекутирани. Според мен наказателната група е била пет-шест човека. При това добре подготвени. Все пак и рейнджърите са били трима здрави въоръжени мъже, с опит в планината! Дни преди ликвидацията им Дечо е споделил пред приятели, че ще бъдат убити! Случката в хижа „Петрохан“ - блестящо изпълнена екзекуция! Като по учебник!

- Свидетели твърдят за четири джипа, които са се движели към хижа Петрохан? Това го казва само Милена Малионова. Няма друг коментар... Ще разберем ли нещо по темата?
- Според мен това е била оперативната група за екзекуцията. Ограждат периметъра, екзекутират и зачистват следите!

- Ролята на ДАНС как я виждате? ДАНС са били там, ДАНС не са били там - твърдения без коментар. Изобщо каква е ролята на ДАНС при криминално разследване?
- Кметът на Гинци е поемно лице. От него разбираме, че ДАНС са били първи на местопрестъплението и докато не са си свършили работата, никой друг не е допускан в хижата. В последствие изтече информация, че Иво Калушев е бил агент на агенцията. И за още един от убитите също се говори! Това обяснява тяхното присъствие там! В последствие получих непроверена информация, че агентите на ДАНС са иззели хард дискове от сървъри на компютри и са унищожили данни! За нещо нередно при тази операция на ДАНС говорят и обърканите действия на председателя на агенцията Деньо Денев, който на закрито заседание на парламентарната комисия по сигурност отказва да даде информация дали някои от убитите са агенти на ДАНС! В почивката е засечен да се консултира с Христо Терзийски от ГЕРБ - бивш вътрешен министър и известен в ъндърграунда с някои негови интереси!

- Калушев бяга, за да се... самоубие. И минава със заложници през половин България?
- Калушев не бяга, а е транспортиран. Според мен той е насочван. Насочван е от човек от ДАНС! Маршрутът - Петрохан-Странджа-Врачанския Балкан, не е хаотично движение, а търсене на изход... Бил е насочван... Най-вероятно от служител на ДАНС, който в последствие е бил принуден да го предаде... И на Околчица са били екзекутирани.

- Думи като “педофилия”и “секта” как звучат за обществото, казани от ръководни хора в България?
- Това е сценарият на властта. Вкарва се “педофилия” и “секта” и публиката спира да мисли, а започва да се гнуси! Жертвите стават изверги. Кой жали изверги? Никой. Удобни трупове. Това беше блестящо изпълнена операция по ликвидация! Всички следи - дигитални, биологични, хартиени са изгорени.
Няма да има резултат от това разследване, защото следователят е част от почистващия екип. Приятно гледане. Режисьорт и сценаристите се стараят за вас!


България
Оценка 4.5 от 134 гласа.
Оценка 4.5 от 134 гласа.
  • 2 Даааа

    135 8 Отговор
    За всички е ясно, че никой нищо не разследва. След още няколко дни никой няма да пише и говори по случая. Наредиха им се нещата на мафиотите!

    Коментиран от #105

    13:04 16.02.2026

  • 4 Да бе да

    27 146 Отговор
    Фантасмагории! Тази хипотеза е по-невероятна и от официалната версия.

    13:05 16.02.2026

  • 5 Война между две ОПГ

    28 26 Отговор
    На всеки е ясно , тръмпистите на каишка боко и шиши унищожиха финансовия коридор на ротшилдите пп-дб и натовския генерал

    13:05 16.02.2026

  • 6 Петко

    31 118 Отговор
    Поредното кукуриго се появи на плаца!

    Коментиран от #44

    13:06 16.02.2026

  • 7 Аман от бивши

    23 72 Отговор
    Гоуеми лумпени.Я да обясни как някой ше седи като овца да го застрелят в слепочието.

    Коментиран от #78

    13:07 16.02.2026

  • 8 терзиев фонтанелата

    18 22 Отговор
    да да добри момчета бяха...

    13:07 16.02.2026

  • 9 Доволен от вота

    127 12 Отговор
    Абсолютно точно, най после някой да го каже смело.

    13:08 16.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    33 70 Отговор
    Партия педофили /ПП/ и Партия Де е бъ /ДБ /са в основата на всичко. Така казват местните.

    13:09 16.02.2026

  • 11 Нашите от ДС

    61 6 Отговор
    елиминират вашите от ДС и вместо да делим плячката от контрабандата всичко остава само за нас .
    Това е за отмъщение ,че ни свалихте от власт...

    13:09 16.02.2026

  • 12 Платен анализатор

    10 49 Отговор
    Терзиев те активира да лаеш глупости

    13:09 16.02.2026

  • 13 ПОП ВЕЧЕРИНКО 🌙

    14 30 Отговор
    ТОВА САМО
    МОРГАН ФРЙЙМАН
    МОЖЕ ДА ГО ИЗИГРАЕ....И РАЗКАЖЕ ПО ТВ

    13:10 16.02.2026

  • 14 НИЯ

    122 14 Отговор
    Аз смятам,че човека е много близо до истината ,да не кажа до самата истина.Половината от населението е на същото мнение -макър да сме неграмотен материал.Как не им е неудобно на институциите разследващи толко долно да се подиграват с хората,и да се опитват всичко да заметът.Товс е гавра с населението ни.

    13:11 16.02.2026

  • 15 Пич

    64 7 Отговор
    Има всички белези на оперативна екзекуция! Но бих предположил друго. Групата на "мъртвите" е била разделена на две с цел по лесно извършване на екзекуцията! Ако предположим, че са отклонили пари или друго, са били успокоени че ги разделят на две за да може едните да чакате, докато другите ги заведат да си вземат търсеното, и и при съдействие да бъде върнато, ще им простят! Но не са!

    Коментиран от #89

    13:12 16.02.2026

  • 16 Сталин

    98 6 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    13:12 16.02.2026

  • 17 Евала !

    99 5 Отговор
    Абсолютно точно казано - право , куме , в очи ! Човек с достойнство .

    13:12 16.02.2026

  • 19 въпрос

    64 1 Отговор
    На КОЙ е подчинена ДАНС ?

    13:13 16.02.2026

  • 20 блестящо изпълнена екзекуция .... ???

    8 40 Отговор
    Облъка от мрачни усещания

    10Отговор

    С дъх на тъга, биполярната болест на надарените и безполезните. Скалата на извадката на пациентите с биполярно разстройство! Класическата дипресия след 11 години по учебник с латентният край и мечтата за прераждане ...Ние много се уморихме, нямаме повече сили " ..... Поне 3-ма познати имам които така се обесиха. Гого в Бургас примерно... виден спеотолог и строителен предприемач ....

    Коментиран от #45

    13:13 16.02.2026

  • 21 Дедо Поп

    29 9 Отговор
    Таман БЕХ убеден че са извънземни от системата Андромеда,или на Путин групата за разчистване на Бг-будисти,и тоа ми промени нагласата. Вече имаме Холивудски екшън сценарий...

    13:13 16.02.2026

  • 22 Лама мирчев

    13 41 Отговор
    Партията на педофилите запазва рейтинга си след убийствата на Петрохан-Околчица, което недвусмислено показва, че България неотклонно върви по евроатлантически път! В следващият парламент, с основание лидерите на ППДБ могат да поискат легализация на педофилията и някои други форми на перверзия.🤥

    13:14 16.02.2026

  • 23 учуден

    67 5 Отговор
    Някой да е видял разкрито убийство в България ?

    13:14 16.02.2026

  • 24 Тока е спрян,

    70 7 Отговор
    всички са изловени и избити на място,а останалото е постановка...

    Коментиран от #96

    13:14 16.02.2026

  • 25 Истината:

    66 10 Отговор
    Трагедията край „Петрохан“:
    е институционален провал на Групировката ГЕРБ,
    с политическа катастрофа на предтоящите избори!
    Затова Борисов Оглушително Мълчи и се Крие ката Мишка.

    13:15 16.02.2026

  • 26 БайМанипулатор

    6 34 Отговор
    Асен Пейчев: Софийският военен прокурор надмина себе си – образува дело, за да ме изкара луд , ами луд си за връзване !!!

    13:16 16.02.2026

  • 27 Това е ново обаче !

    45 2 Отговор
    (При трите тела до хижата са открити четири гилзи.) "Овчаря" казва.... :
    "На шофьорското място нямаше никого. На другата врата видях, че има човек, подпрял се на стъклото с кръв по главата, разказа Николай Ангелов" ...... Преди това споделя че не е слизал от джипа си. От страната на празното шофъорско място е бил. И сега: главата на убитият с коя ръка трябва да е простреляна че да се опре в сраничното стъкло? В предното просто е невъзможно? С лявата нали? А той левичар ли е бил? Ако той е шофирал защо е на съседната седалка ? Шофъори сме всички нали? Някой някога правил ли го е? ....
    Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов обяви: ( Около лицата са намерени следните вещи: един брой огнестрелно оръжие Хеклер и Кох с 13 броя боеприпаси към него и пълнител в цевта, един пистолет Glock и една пушка с една гилза в нея“, заяви той. ) и сега въпроса е един от тримата трябва много да е държал точно с пушка да си пръсне кратуната нали? Щом е с гилза трябва да е стреляно с нея? Щото сигурно е нямал пистолет....Другото: Хеклер и Кох с 13 броя боеприпаси към него и "пълнител" в цевта. Общо 14 ! Да ама Пистолета Heckler Koch, модел P30 е с 15-заряден пълнител ! Един липсва а и как ще има патрон в цевта ? Интересно Деньо Денев дали може да го обясни ? Ами кучето с какво са го утепали тогава? Ако е с пушката къде е тогава едната гилза .....

    13:16 16.02.2026

  • 28 русоляв

    38 6 Отговор
    Защо просто не излязоха с едно изявление -Путин е виновен ! Така случая вече щеше да е приключен .

    Коментиран от #87

    13:16 16.02.2026

  • 30 Истината:

    64 2 Отговор
    Щом и Гладния Прокурор отиде веднага в Петрохан,
    Наистина Няма да има резултат от това разследване,
    защото следователят и прокурорът са част от почистващия екип!

    13:18 16.02.2026

  • 31 Кога станаха

    28 3 Отговор
    четири гилзите? А? Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов съвсем друго обяви нали?

    13:19 16.02.2026

  • 32 килата на ония под дъгата

    6 33 Отговор
    Още един неприкрит лъжец, надяващ се на тик-ток жадни за сензация шарани.

    13:19 16.02.2026

  • 33 Най-после

    74 5 Отговор
    професионално и компетентно мнение. И близките на убитите казаха, че това, което ни поднасят по медиите е манипулация на най-високо държавно ниво. Беше ясно и за много други трезвомислещи хора. Ужасяващо.

    13:21 16.02.2026

  • 34 ?????

    12 26 Отговор
    ПП и ДБ голяма димна завеса от експерти организираха напоследък, но след дъжд качулка.
    Просто хората се убеждават че има нещо гнило в отношенията на умнокрасивитета с изперкалите псевдобудисти.
    Дерзайте. В правилна посока се движете.

    13:21 16.02.2026

  • 35 Как па откриха и кога

    28 1 Отговор
    Още един пистолет и 2 гилзи? А пушката броим ли я или тя е била да се удря с нея до смърт по кратуната сигурно? А?

    13:22 16.02.2026

  • 36 Трол

    5 45 Отговор
    Г-н Пейчев не ми прилича на експерт по сигурност, а по-скоро на библиотекар.

    13:23 16.02.2026

  • 37 123

    49 4 Отговор
    По коридорите на етажите в хижата е имало десетки гилзи, така че се оформят два варианта:
    1. Тримата са убити след престрелка вътре и след това следва инсценировката
    2. Тримцата сами се гонят по етажите и се стрелят един друг, после се прегръщат, излизат навън, нареждат се в редица и се самоубиват...веднага след огледа на криминалистите единия от самоубилите се става и отива наново да подпали хижата, след което си пуска втори куршум в главата

    За другите трима е ясно - направили са ремонт на вилата си и са го отпразнували със самоубийство в другия край на България

    13:24 16.02.2026

  • 38 Ганя Путинофила

    5 17 Отговор
    Казах ви, че това е дело на ГРУ, Москва!

    13:24 16.02.2026

  • 39 Къдравата Сю!

    22 4 Отговор
    Не си мъчете акъла,дали е убийство...самоубийство...и т.н...!
    Като излезна от нелегалност-ще дам открит брифинг,на който ще разясня всичко и успокоя обществото...!
    Имайте още малко търпение,моля...!

    13:24 16.02.2026

  • 40 Естествено че

    12 7 Отговор
    секта и култ е имало но относно "педофилията" е много спорно. То и самата дефиниция за педофилия е спорна впрочем. Говорим за педофилски секти нали? А?
    А нима не знаем че според еврейския закон, момичетата могат да се женят след навършване на 12 години и един ден след бат мицва , а момчетата след 13 години и един ден след бар мицва ! При мормоните в САЩ е и многоженство с такива над 9 годишни непросветени "козички" .В София тези девички минаваха през една специална процедура в басеин Спартак впрочем. Премиерчето дЖилезку на тези хора пълна подкрепа деклатира през 2025 при посещението си в ООН

    Коментиран от #56, #80

    13:26 16.02.2026

  • 42 история

    33 4 Отговор
    Тоест , няма нито един подготвен криминалист в държавата , а всички които работят това , просто вземат заплати и досега за 36 години не са разкррили нито едно убийство , дали ?

    13:27 16.02.2026

  • 43 Съпадението на имената е случайно🚩

    8 24 Отговор
    💥Военна полицайка, бивша студентка в Югозападния университет, обвинява преподавател в системен тормоз и заплахи за живота. Той е служител в катедра "Национална сигурност". Асен Пейчев заплашвал 23-годишната с ужасяващи съобщения за заливане с киселина.

    13:29 16.02.2026

  • 45 В седмицата когато

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "блестящо изпълнена екзекуция .... ???":

    се обеси Гого в к-с Толбухин в Бургас се обесиха още двама "пещерняци" впрочем ! ....

    13:31 16.02.2026

  • 46 Куку без бенд

    47 5 Отговор
    Абсолютно точен коментар. Убийствата са извършени като по учебник.А убийците са професионалисти.
    Думите:-"За мен беше чест да работим заедно" и "Ще се видим отново" с нищо не подсказват самоубийство.А,че убийците са насочвани от ДАНС е безспорен факт,не без съдействието и на външен фактор.Това не е само безмилостно масово убийство а жестоко престъпление.И заключението на Г-на е точно и неуспоримо.Но все някога ще излезе истината,им не е лично отмъщение а дело на много хора ,замесени в престъплението.Все един ден някой ще "пропее".А този случай показва,че "лявата" ръка на Държавата не знае ,какво върши дясната.И фактически няма държава а само територия на която ,всеки свързан с политици тук,може да върши безнаказано жестокости.

    13:32 16.02.2026

  • 47 Да приемем

    35 2 Отговор
    че е имало педофилия, та да попитам при 30 години управление на ГЕРБ колко цигани са арестувани за педофилия? Сигурен съм, че в момента има хиляди малолетни и непълнолетни циганки, които са раждали и лесно може да се провери кои са и кои се водят за бащи на децата им.

    Коментиран от #98

    13:33 16.02.2026

  • 48 Кой и какъв е този...

    4 24 Отговор
    Кое е това толкова компетентно чудо? Само той в страната е компетентен, много интересен екземпляр.

    13:33 16.02.2026

  • 49 Алиса в страната

    5 17 Отговор
    Остваше само извънземните да намеси в тази версия и вече закривай!!!

    13:33 16.02.2026

  • 50 Даааааааа

    7 23 Отговор
    Мнооого филми гледат некои. Не може просто, трябва да е сложно, интрига трябва. Има всички белези на религиозна секта. Не е първата, има много като калушев. Ама ние не верваме. оти така требе. Намерете снимки на черните джипове. Докажете поне нещо от тези твърдения.

    Коментиран от #68

    13:34 16.02.2026

  • 51 Много малки Лами са се навъдили !

    11 15 Отговор
    Всички еколози и планинари са психари. В различна степен са изтрещяли, но всички са антисоциални .... и антидържавни. психари са естествено. Как дойде събота и неделя няма да свършат нещо полезно да проверят децата дали домашните са си написали и да си оправят къщата а ще се юрнат чукари да катерят и с дивотии да се занимават. Връх тоя, връх оня, пещери дупки, делтапланери, канута .. и само сочат нещо на снимките ама квоо сочат и те не знаят. Психиатрична проблематика на високо образовани и физически подготвени" беше точният изказ на Ботю Ботев ...

    Коментиран от #92

    13:35 16.02.2026

  • 52 Само убиеца може да се е самоубил

    19 1 Отговор
    Ако убиеца е от групата само той може да се е самоубил. Защо ще се самоубиват другите трима мъже. Нямат мотив за самоубийство. Може убиеца или убийците да са други хора.

    13:35 16.02.2026

  • 54 За едно е прав

    6 13 Отговор
    И то е, че вече няма експерти еле пък по контратероризъм и статията потвърждава това. Горките студенти. Хем не им се учи, хем при единственият живец да им влезе нещо в главата при някакъв интересен случай и попадат на експерт бълващ напълно несвързани версии и настроиващ ги към недоверие в държавните структури към които те са се насочили записвайки да учат предмет "Национална сигурност". Цирк и пак цирк в пълна циркулация. Жал ми е в какво се превръща тази държава.

    13:37 16.02.2026

  • 55 Макробиолог

    9 21 Отговор
    Кат за преподавател не много убедително. До вчера тия бяха световно неизвестни на широката общественост. Ако някой,еле пък службите ,е решил да ги очисти,защо трябва да се напъва да го представи като масово самоубийство?

    13:37 16.02.2026

  • 57 хъммммм

    14 4 Отговор
    Калушев та Калушев! А кой е наел хижата от него? Кой има голяма част от разрешителните за оръжие? На кого кмета на София е превел дарение? И а ли някой връзка с делото на Росатом и каква е тя?

    13:38 16.02.2026

  • 58 Да подледнем трезво

    10 26 Отговор
    Какви са тези факири да ги убият с по един изстрел точно в главата! Пък и да им се получи да има кадри от външна камера със сбогуване. Пък и да им дойде дюшеш историята на групата и педофилската нишка. Този преподавател май трябва да си скъса дипломата, защото национална сигурност и контратероризъм няма да получим. Най- много някой криминален роман с много пробойни в историята.

    13:38 16.02.2026

  • 59 Питар

    9 28 Отговор
    И тоя не е много добре.
    Трябва да се търси отговорност от хора който говорят глупости без никакви доказателства и без покритие по сайтовете и вестниците.

    13:39 16.02.2026

  • 60 кинг

    20 0 Отговор
    А тя е, че нивото на професионализъм в системата за национална сигурност, МВР, полицията е в трагично състояние! Добавено към това е и политизацията на ръководството на тези органи... Това се оказа пагубно! Това кратко и ясно характеризира сегашното ниво на служби, полиция, пък и още един куп разследващи органи. Политическите назначения водят до тук , а те не са преставали в последните 15-20 годин

    13:42 16.02.2026

  • 61 За първи път се казва

    10 2 Отговор
    Че са открити четири гилзи ! До сега никой не го е казвал.

    13:42 16.02.2026

  • 62 Мнение

    23 5 Отговор
    Този преподавател е прав, съгласявам се с него. Само припомням, че изтече и друга информация - че е имало обаждане, според което тримата са били предупредени, че от Гинци десетина АТВ-та тръгват към хижата. Изглежда, че убийците не са били само в джиповете. Някой много се е срахувал нещо да не се разчуе или пък не е искал да дели нещо с рейнджърите и затова ги е завардил с много екзекутори и помагачи.

    13:42 16.02.2026

  • 63 РОДНОТО МВР НИ ПАЗИ

    9 6 Отговор
    АКО СА УПОЕНИ С ГАЗ ПОСЛЕ МОЖЕ ДА ГИ РЕДЯТ, САМОУБИВАТ, ПАЛЯТ, ВОЗЯТ В КЕМПЕР...5-6 ЧОВЕКА, ОЩЕ ПО-ОБУЧЕНИ БЕЗ ПРОБЛЕМ СА СЕ СПРАВИЛИ. УКРАИНЦИ, РУСНАЦИ, МЕКСИКАНЦИ, АМЕРИКАНЦИ,БЪЛГАРИ??? ПП-ДБ СЕГА ДА ХОДЯТ С ПАМПЕРСИ, ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ.

    13:42 16.02.2026

  • 64 кой е Асен Пейчев?

    2 5 Отговор
    справка - в мрежата. Колко лица има преподавател по национална сигурност?

    13:42 16.02.2026

  • 65 Дид

    17 2 Отговор
    Моята теза е, че няма как да имаш къща в Българе, село на турската граница и в Гинци, село на сръбската граница и да не си замесен в канал за трафик на хора или наркотици, а може и нещо друго, като трафик на исторически ценности. Каква иначе би могла да бъде връзката между двете селища в близост до границата и липсата на всякаква наследствена причина?!?

    13:43 16.02.2026

  • 67 Ивайло

    3 1 Отговор
    И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.

    13:44 16.02.2026

  • 68 Питар

    4 18 Отговор

    До коментар #50 от "Даааааааа":

    Една жена била казала че от там някога минали черни джипове.
    Не знам да се смее ли да плаче ли човек.
    Никой друг не ги е видял.
    И на камерите няма джипове.
    Но една жена каза

    Коментиран от #91

    13:45 16.02.2026

  • 69 Българин

    2 22 Отговор
    Месеци преди самоубийството са заличили сайтове не на рейнджърите, а те горките не разбрали за това!
    Дечо споменал, че щели да ги убиват, но те не взели мерки, а чакали като жертвени агнета убийството си за отмъщение?
    Този не е за преподавател, а направо за разжалване, съд и затвор, защото е виден ППпеец и мястото му като педофил е в затвора

    13:45 16.02.2026

  • 70 ПОСОЛСТВОТО

    2 2 Отговор
    ЦЪНЦАРОВА Е ЗНАЕЛА, ЗА ТОВА Я МАХНАХА. ДА СЕ ГОТВИ ВИКТОРЧО!

    13:45 16.02.2026

  • 71 БУДА ОТ БАНКЯ

    12 1 Отговор
    ТИЯ БИЛИ БУДИСТИ? АЗ ЗАЩО НЕ ГИ ПОЗНАВАМ?

    13:47 16.02.2026

  • 72 Във връзка с написаното,

    19 1 Отговор
    възниква и въпрос: Дали българските служби са преки изпълнители или с тяхното мълчаливо съгласие, някой друг е свършил мръсната работа?

    Коментиран от #85

    13:48 16.02.2026

  • 73 Да Не

    6 0 Отговор
    И кой кара рогата през държавата ?Това е важно да не се разчуе.А тези са само изпълнители объркали конците.Но това са рисковете на пр.
    Чу се че имали дронове за по 100кг. и картечен
    пистолета и колко такива заселени хижи с природолюбители ли има.

    13:50 16.02.2026

  • 74 В Израел

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Аз съм еврейка":

    Педофилията е държавна политика. Средната възраст в Израел е 28 години и 3 месеца. Това единствено с педофилия може да се постигне. Няма друг начин

    Коментиран от #82

    13:52 16.02.2026

  • 75 истината

    5 0 Отговор
    я знаят умните хора

    13:53 16.02.2026

  • 76 Абсолютно точен анализ

    23 6 Отговор
    Нищо друго не може да се каже в случая. Адмирации за този човек, който разбира материята и е много наясно. Нека онези, които пригласят на Тошко, Балабанов и Слави, че и на службите и структури на МВР и прочие, да вземат два - три пъти да го прочетат! Дано разберат! Лошото е, че наистина тези, от които зависи случая да се разплете, сякаш нямат воля да го направят. Всеки да си помисли защо!

    13:54 16.02.2026

  • 77 е..........

    13 1 Отговор
    Смразяващо.

    13:54 16.02.2026

  • 78 А ти

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Аман от бивши":

    обърна ли внимание на думите на Деян Илиев, който пръв ги е открил, че имало много гилзи пред вратата на хижата... това не говори ли за външно присъствие ?

    13:59 16.02.2026

  • 79 Има още такива шумкари

    3 10 Отговор
    Военизирани и само чакат сигнал от Кремъл.

    14:00 16.02.2026

  • 80 В Израел

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Естествено че":

    Момичетата не знаят дори кой е бащата на първото им дете. Масово забременяват след масовки във военните ученически обучения и после в армията. Темата е много интересна впрочем.

    14:00 16.02.2026

  • 81 ДАНС ДА РАЗЧИСТАТ И ПРОКУРАТУРАТА МАЛКО.

    7 0 Отговор
    КЕМПЕРИ ПРЕЗ ЛЯТОТО - ДА, АМА ПРЕЗ ЗИМАТА ДА НЕ МОГАТ ДА ГО ЗАСЕКАТ? ДАЖЕ ИМАШЕ ЕСКОРТ С КОЛА НА МВР. МАЛКО ТУЙНПИЙКС, МАЛКО ПЛОНИНАТА БРОУКБЕК, МАЛКО АЗ ЗНАМ КАКВО НАПРАВИ МИНАЛОТО ЛЯТО, МАЛКО ВАСКО ДЕ ГАМА ОТ СЕЛО... СОФИЙСКА ОБЩИНА.

    14:01 16.02.2026

  • 82 Средната възраст в Израел е 28 години и

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "В Израел":

    3 месеца. Обзалагам се че в нашите ромски гета е по висока средната възраст !

    14:03 16.02.2026

  • 84 има нещо гнило в англия...

    6 0 Отговор
    теориите и доказателствата за съпричастност на някои от тях към службите,както и разрешенията за оръжия и други средства предвид и близостта към границата сочат към възможни съвместни операции за наблюдение на нерегламентирани придвижвания на хора или групи от хора през гората, както и на иманяри по исторически места и пещери или бог знае какви други дейности. Въпросът е къде са другите участници, които вероятно са само приходящи при операции,а не постоянно пребиваващи в хижата и защо никой не говори за тях сега явно - пазят ли ги от нещо или просто не знаят кои са и къде са

    Коментиран от #88

    14:07 16.02.2026

  • 85 преподавател за плутонците

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Във връзка с написаното,":

    били са плутонците, засечени от сателитната антена на кемпера и за да се запази тайната плутонците са ги ликвидирали телепатично, а куршумите в главите са дегизация след като вече не са били живи.

    14:10 16.02.2026

  • 86 Макробиолог

    6 2 Отговор
    Доколкото разбирам версията за педофилите самоубийци устройва агитката на герб/нн и очерня ппдб,а тая за службите убийци --в обратния ред.Имам тъжна за вас новина,за нормалния българин нито едните нито другите са читави.

    Коментиран от #97

    14:10 16.02.2026

  • 87 Помияри

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "русоляв":

    Щото искат да изкарат Бойко за виновен.На голяма част от коментиращите е виновен той.Мисля че е виновен и че са се родили.

    14:11 16.02.2026

  • 88 Другите

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "има нещо гнило в англия...":

    са в парламента и се защитават.

    14:12 16.02.2026

  • 89 Брата

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Ей, хич започвай да пишеш научна фантастика. Поне ще ти се получи😃🙃🙃

    14:12 16.02.2026

  • 90 И думи като “педофилия”и “секта” как

    4 1 Отговор
    звучат за обществото, казани от ръководни хора в България? А? Как ви звучат? А от устата на евреи чували ли сте ги някога? А от мормони? А от евангелисти?

    Коментиран от #108

    14:12 16.02.2026

  • 91 4567

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Питар":

    В статията има изречение: "Всички следи - дигитални, биологични, хартиени са изгорени."

    14:13 16.02.2026

  • 92 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Много малки Лами са се навъдили !":

    Ботев появи ли се всичко отива на кино

    Коментиран от #103

    14:13 16.02.2026

  • 93 Дервишоглу

    3 1 Отговор
    Не знам кви ги разправя тоя обаче са ги очаткали като кучета. Въпросът е дали са от ДЕА, Сръпската Удба или е Сретан Йосич никой не знае.

    14:14 16.02.2026

  • 94 И от къде Асен Пейчев знае

    2 4 Отговор
    Че са открити четири гилзи ?

    Коментиран от #102

    14:14 16.02.2026

  • 95 оракул

    3 5 Отговор
    ТАЗИ ТЕОРИЯ НЕ Е ВЯРНА. НЕ СЕ УПРАЖНЯВАЙТЕ ДА ПИШЕТЕ ВРЕЛИ- НЕКИПЕЛИ. ДЖИПОВЕТЕ СА БИЛИ САМО ДВА. И ТЕ СА СЪОБЩИЛИ, ЧЕ ЗАКРИВАТ НПО. НИЩО ПОВЕЧЕ. ОТ ТУК НАСЕТНЕ СЕ РАЗИГРАВА ГОЛЯМАТА ДРАМА. АЗ СЕ ДОСЕЩАМ КАКВО Е СТАНАЛО. НО НЯМА ДА ГО НАПИША.

    Коментиран от #100

    14:16 16.02.2026

  • 96 Доволен от вота

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Тока е спрян,":

    Тока е спрян, за да не работят камери.

    Коментиран от #122

    14:16 16.02.2026

  • 97 4567

    3 1 Отговор

    До коментар #86 от "Макробиолог":

    Доколкото видях и чух, Сарафов, който цяла година се спотайваше като прднъя в потури, пръв се появи и пусна версията за педофилите самоубийци. Кого устройва тази версия, Вие знаете по-добре!

    Коментиран от #107

    14:18 16.02.2026

  • 98 Вчера вече повдигнах въпроса че в Бг

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Да приемем":

    Деца раждат деца и няма осъдени за това. Даже напротив дават детски надбавки на децата родили деца и на техните родители. А това е стил и метод особено в малцинствата .Те от това живеят цели семейства от раждането на деца. Това им е бизнеса. Колкото по рано родят деца толкова по добре повече пари и никой нищо не им казва през годините.Даже им се плаща.

    Коментиран от #113

    14:18 16.02.2026

  • 100 Новак

    4 0 Отговор

    До коментар #95 от "оракул":

    Ако перифразирам цитат от филма Туин Пийкс ще излезе, че НПО-то не това, което е!

    14:20 16.02.2026

  • 101 Само

    3 0 Отговор
    е пропуснал да изброи поименно убийците.

    14:20 16.02.2026

  • 102 за справка

    0 3 Отговор

    До коментар #94 от "И от къде Асен Пейчев знае":

    Виж в нета кой е Асен Пейчев и колко лица има?

    14:20 16.02.2026

  • 103 Всички еколози и планинари са психари

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "Факт":

    Сега новата мода е да правят секс по дърветата. Лятото бяха изпочупили клоните даже и един куп после ги гипсирахме

    14:23 16.02.2026

  • 104 Данаилов

    4 1 Отговор
    Стотици изстреляни гилзи на горния етаж.
    Запалена хижа, заедно с кучетата.
    Застреляни хора подредени в редичка на двора пред хижата с обгорели ръце и дрехи.

    Други трима, които МВР не успя да намери цяла седмица, въпреки камерите на АПИ.

    Тези тримата са напуснали много бързо къщата край морето, дори не са затворили вратата и не са спрели водата.
    Но пък са правили ремонт.

    Единственият оцелял бяга в Мексико.

    С всеки изминал ден става все по-странно.

    14:24 16.02.2026

  • 106 Още един

    3 3 Отговор
    диванен спец с мания за величие, който счита, че само той е компетентен изнае, а специалистите от поне 5 служби не знаят и са в грешка. После се чудите на калушев. Пълно е с нарцистични психопати.

    14:25 16.02.2026

  • 107 Макробиолог

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "4567":

    Сарафов нямам какво да го коментирам, на физиономията му е написано--корупция.От друга страна педегуру групата може и да не е от самоубийци,но от обратни педофили занимавали се с усвояване на обществени и частни средства на наивни омагьосан дарители на пари и деца--на 100 процента.

    Коментиран от #111

    14:28 16.02.2026

  • 108 Факт е

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "И думи като “педофилия”и “секта” как":

    При евреите, мормоните и евангелистите няма такова понятие "педофилия" !

    14:29 16.02.2026

  • 109 Този

    1 3 Отговор
    някакъв известен криминалист ли е или поредния луд човек със собствена, алтернативна теория за света.

    14:29 16.02.2026

  • 110 така е

    2 1 Отговор
    Спецназ пипа с дантелени ръкавици. Шиши ще потвърди.

    14:30 16.02.2026

  • 111 хе хе

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "Макробиолог":

    Калушев е бил механизъм за пране на пари. След появата на нов играч на политическата сцена изведнъж става неудобен, защото много знае.

    14:31 16.02.2026

  • 112 Людмила

    0 2 Отговор
    Този господин повтаря публикуваното от Nik Ray преди седмица във фейсбук!!Това е плагиатство!Редно е да цитира източника,а не да се катери на гърба на автора!

    14:31 16.02.2026

  • 113 Ти по добре виж

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Вчера вече повдигнах въпроса че в Бг":

    Как при евреите и мормоните "Деца раждат деца" ! При мормоните е масова практика 35-40 годишен богаташ да има и по 3-4 малолетни жени .....ъхъъ...

    14:32 16.02.2026

  • 114 Изтри се всичко

    1 1 Отговор
    Що е за евреиската педофилия нали? хахахаха....

    14:36 16.02.2026

  • 115 Макробиолог

    2 0 Отговор
    И въобще да е ясно--жалките опити на ППДБ да изместят ездача на съдебната система плюс службите,предизвестено се провалиха.Тая мафия е създадени от Луканов и сие заедно с генералите от дс още в зората на перестройката и така си и върви.Нови самозвани началници не се предвиждат.

    14:37 16.02.2026

  • 116 Напомнящ

    2 1 Отговор
    И този е гледал много крими филми и е заживял с техните сценарии!!! Само дето забравя да обясни какво правят малолетните деца при каушев и защо забравя показанията на Валери за сексуалните му преживявания с лама кауш??? Той е подал сигнал още в 2022год! Или за въпросния "експерт" тези напълно очевадни факти нямат никакво значение,а трбва да вярваме само на празните му тенденционни дрънканици???

    Коментиран от #123

    14:38 16.02.2026

  • 117 Анджо

    2 1 Отговор
    Истината разказана точно и коректно. Ние повечето хора знаехме ,че тези служби са сгафили яко и сега ще гледаме и слушаме с какви лъжи ще измислят още.

    14:39 16.02.2026

  • 118 Триете без основание

    1 1 Отговор
    Но ние ще продължим да поставяме въпроса относно евреиската педофилия ... Няма цензурата да победи

    14:40 16.02.2026

  • 119 Тома

    0 0 Отговор
    Това убийство е аналог както и при Къро

    14:43 16.02.2026

  • 120 Педофила Александър Оскар

    1 0 Отговор
    Кога ще бъде арестуван ? А?

    14:46 16.02.2026

  • 121 ШЕФА

    0 0 Отговор
    Няма как да не е блестящо това убийство когато ДАНС ти покрива бягството от местопрестъплението,замита ти следите,а на никой от полицията не се позволява да работи за разкриване.Това с педоф.... сигурно го е имало,но причината за престъплението са много пари.

    14:46 16.02.2026

  • 122 Ако има СОТ

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Доволен от вота":

    Спирането на тока не спира камерите защото имат резервно захранване-акумулатори...

    14:48 16.02.2026

  • 123 Вярата в нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Напомнящ":

    или в някого не изисква доказателства.И понеже споменавате сигнала за педофилия , подаден през 2022 г., службите до момента нямат отговор защо по този сигнал не е работено - сега сме в началото на 2026г. …

    14:51 16.02.2026

  • 124 От зачистващата група

    0 0 Отговор
    Д-р Асен Пейчев, преподавател по национална сигурност и експерт по контратероризъм....не е добре човека, направо за освидетелстване е:(
    .

    14:56 16.02.2026