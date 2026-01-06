Капитанът на Левски Цунами официално премина в Ъгдър

Левски се раздели с капитана си Цунами, който вече е част от турския втородивизионен тим Ъгдър. Трансферът бе потвърден от столичния клуб, с което слага край на престоя на бразилеца на „Герена“.

Още преди няколко дни наставникът на „сините“ Хулио Веласкес загатна за предстоящата раздяла, а днес всичко стана факт.

Цунами, който през 2024 година носеше капитанската лента, оставя след себе си впечатляваща статистика – 139 двубоя и 8 попадения във всички надпревари с екипа на Левски.

Феновете на Левски ще запомнят бразилския защитник с борбения му дух и отдадеността на терена.

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК „Левски“ трансферира защитника Вендерсон Цунами в турския клуб „Ъгдър“.

Бразилският бранител се присъедини към „Левски“ на 23 ноември 2021 година и направи своя дебют със синята фланелка на 19 февруари 2022 година.

С екипа на „Левски“ записа 139 мача и отбеляза 8 гола във всички турнири. Носител е на Купата на България през 2022 година, а от началото на 2024 година бе капитан на отбора.

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Цунами за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, както и лични и професионални успехи."